Bí quyết xin học bổng thạc sĩ danh giá của chàng trai 9x từng tốt nghiệp thủ khoa đại học

Hoàng An là 1 trong 19 học giả của học bổng chính phủ Anh quốc Chevening năm 2022 - 2023.

Câu chuyện về chàng trai là phát thanh viên, MC truyền hình đang trên "đà" phát triển và ghi dấu trong lĩnh vực truyền thông giải trí nhưng quyết định dừng lại để tiếp tục con đường học vấn khiến nhiều người bất ngờ.

Thay đổi định hướng nghề nghiệp ở tuổi 29, Hoàng An không cảm thấy hành trình của mình “chậm” hơn so với người khác mà ngược lại, anh đang "đi chắc chắn" và trải nghiệm nhiều hơn so với chính bản thân mình ngày trước.

Trước đây, khi còn là học sinh cấp 3, An đã bộc lộ khả năng diễn xuất và ứng tuyển là tình nguyện viên, hỗ trợ ekip sản xuất của các chương trình truyền hình. Tuy trở thành nghệ sĩ là ước mơ từ thuở bé nhưng An nhận thức, ước mơ cũng cần dựa trên các yếu tố mình thực sự có.

Hoàng An chọn học ngành Quan hệ Công chúng trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TPHCM và tốt nghiệp thủ khoa năm 2015. Sự nghiệp của chàng trai 9x bắt đầu có những bước tiến mới, trở thành người sáng tạo nội dung, quản lý truyền thông và xử lý khủng hoảng cho các chương trình truyền hình như "Ơn giời! Cậu đây rồi", "So you think you can dance" và là nam phát thanh viên trên Đài Tiếng nói nhân dân TPHCM từ năm 2017.

Thành tích ấn tượng của Nguyễn Hoàng An:

Năm 2013 - 2015: Sinh viên 5 tốt cấp trường, Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác;

Năm 2014: Giải thưởng đồng đội cho “Phim tài liệu được khán giả bình chọn nhiều nhất" (LHP Sinh Viên);

Năm 2014: Top 12 “Gương mặt kế tiếp - người dẫn chương trình truyền hình YanTV";

Năm 2015: Thí sinh ấn tượng nhất - cuộc thi hát ngoại ngữ “Language Melody";

Năm 2016: Top 24 Siêu Thủ Lĩnh (VTV);

Năm 2016 - 2018: Đại biểu Việt Nam trong các chương trình giao lưu quốc tế như Tàu thanh niên Đông Nam Á - Nhật Bản, JENESYS, Sáng kiến thủ lĩnh thanh niên Đông Nam Á (YSEALI);

Năm 2021: Học bổng chính phủ Ireland “Ireland Fellowship Program";

Năm 2022: Học bổng Chevening (Anh).

Vừa trở về từ chương trình trao đổi YSEALI tại Malaysia, An tiếp tục lên đường đến London cùng học bổng Chevening.

Hoàng An nêu cụ thể phương pháp: "Riêng hai bài luận về "khả năng lãnh đạo (leadership)", "xây dựng mối quan hệ (networking)" nên là tiền đề để hội đồng hiểu công việc bạn đang làm, mối quan hệ bạn đang gắn kết, bạn gặp trở ngại gì. Từ đó, hãy thể hiện bạn muốn học hỏi điều gì, ở đâu tại Anh quốc để lấp vào "khoảng trống" còn thiếu. Tiếp đó, phải trả lời được câu hỏi "bạn góp ích được gì cho cộng đồng trên sự nghiệp bạn đang đi?" ở hai bài luận “học tập tại Anh" và “sự nghiệp". Bên cạnh đó, việc biết cách kể chuyện - thể hiện bản thân một cách đơn giản, chân thực và rõ ràng cũng là yếu tố giúp mình đạt được học bổng".



Sau vài năm gắn bó với hoạt động truyền thông giải trí, An tự hỏi chính mình: "Thay vì truyền thông để quảng bá thương hiệu, tại sao lại không hướng đến hoạt động truyền thông và các công tác xã hội có mục đích, gắn kết mọi người và mọi vật?". An đã trả lời cho những thắc mắc đó bằng hành động quyết đoán: 3 năm kiên trì nộp hồ sơ xin học bổng thạc sĩ ngành Truyền thông, Chiến dịch và Thay đổi xã hội của Anh.

Nguyễn Hoàng An biết đến học bổng Chevening qua Đại sứ quán Anh quốc và các kênh truyền thông, sau đó rục rịch làm hồ sơ, ứng tuyển từ năm 2019. Nam sinh cho rằng, bản thân không có bí quyết gì cao siêu để chinh phục học bổng, tất cả đều dựa vào sự trải nghiệm, giác ngộ sau 3 năm "ròng rã" gửi hồ sơ rồi lại "trượt".

Trong bài luận, Hoàng An đã kể hành trình "lăn lộn" trong ngành truyền thông giải trí và những nhận thức mới về truyền thông xã hội. Cụ thể, An lập luận sâu vào một vấn đề, hướng đến những tác động tích cực của hoạt động truyền thông trong việc giúp cộng đồng người khuyết tật và xã hội hiểu nhau hơn. Từ đó, anh khẳng định, những rào cản, định kiến, giới hạn với người khuyết tật sẽ ngày một ít đi. Đồng thời, chàng trai trẻ cũng chia sẻ mong muốn được dùng các sản phẩm truyền thông, nghệ thuật để truyền tải khả năng, ý tưởng, tiếng nói của cộng đồng khuyết tật đến gần hơn với mọi người.

Với 4 bài luận được yêu cầu của học bổng Chevening: Networking (Kết nối), Leadership (Lãnh đạo), Studying in the UK (Học tập ở Anh) và Career Plan (Kế hoạch nghề nghiệp), An cho rằng, mỗi bài luận cần có sự gắn kết và móc nối với nhau.





Hoàng An tại tháp Big Ben, London, Anh Quốc.

Tuy bắt đầu đi du học ở tuổi 29 nhưng thời gian đầu, An rất nhớ nhà và hay khóc vì… đồ ăn tự nấu "dở". An cũng phải tự thực hiện nhiều công việc hành chính như tạo tài khoản ngân hàng, đăng ký dịch vụ y tế và duy trì tips sống tiết kiệm giữa thành phố đắt đỏ bậc nhất như London.

Gạt qua những khó khăn rất "bình thường" mà du học sinh nào cũng từng trải qua, An rất biết ơn cơ hội "có một không hai" mà Đại sứ quán Anh và Chevening đã tin tưởng, trao tặng cho mình. Khi bắt đầu học và nghiên cứu sâu về truyền thông xã hội, An tự đặt ra 2 nguyên tắc: thận trọng và ham học hỏi.

"Bởi mỗi câu chuyện trên các phương tiện truyền thông có thể tác động rất lớn đến cuộc sống của người khác. Vì vậy, sự thiếu cẩn trọng có thể khiến bạn rơi vào bế tắc và nếu không cố gắng trau dồi thì những điều bạn nói sẽ trở nên vô giá trị. Qua một hành trình dài với tinh thần quyết chiến, mình đã hiểu hơn bản thân là ai, muốn học hỏi và làm được điều gì", Nguyễn Hoàng An nói.