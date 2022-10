Bi Rain vướng tin đồn phản bội Kim Tae Hee: Người trong cuộc nói gì?

Mới đây, nhiều tin đồn trên mạng xã hội xoay quanh chuyện Bi Rain bị cho là bí mật hẹn hò với một vận động viên golf và thường đưa cô về căn hộ bí mật. Sau khi biết chuyện, nữ diễn viên Kim Tae Hee - vợ Bi Rain cảnh cáo cả hai nhưng ông xã vẫn được cho là lén lút gặp gỡ tình nhân.

Phía nữ vận động viên golf đã lên tiếng về sự việc. Theo đó, Park Gyeol nói: "Thật vô lý. Tôi đã nhìn thấy họ tại một sự kiện diễn ra nhiều năm trước và đó là lần duy nhất tôi gặp Kim Tae Hee - vợ Bi Rain. Tôi thậm chí không biết số của họ. Tôi không giống cô ấy (Kim Tae Hee - PV) dù tôi rất biết ơn vì sự so sánh này. Tôi không thể tin điều này đang xảy ra".

Bi Rain phản bội Kim Tae Hee: Người trong cuộc nói gì?

Bi Rain và Kim Tae Hee đều phản đối giữa tin tin đồn nam ca sĩ ngoại tình. (Ảnh: IT).

Trước đó, chiều 6/10, công ty của Bi Rain, Rain Company chia sẻ với tờ iMBC Entertainment: "Tin đồn này thật nực cười. Chúng tôi sẽ có hành động pháp lý ngay lập tức". Phía nam ca sĩ cho biết, ngay khi nhận được thông tin này, công ty không định phản hồi vì đồn đoán quá nực cười nhưng buộc phải lên tiếng bởi tin đồn lan truyền khiến dư luận xôn xao.

Phía Kim Tae Hee cũng bác bỏ thông tin trên và cho biết: "Đây thực chất chỉ là tin đồn"; "Một thông tin ác ý, ngớ ngẩn đã xuất hiện từ hôm qua".

Tin đồn này được cho là bắt nguồn khi tạp chí Woman Sense của Hàn Quốc tiết lộ, có một ngôi sao hàng đầu đang lừa dối vợ mình. Ngôi sao này được mô tả là có địa vị đẳng cấp nhất, thể hiện tài năng trong lĩnh vực ca hát, nhảy múa và diễn xuất.

Nữ golf thủ Park Gyeol phủ nhận tin đồn hẹn hò Bi Rain. (Ảnh: IT).

Chuyện tình của Bi Rain và Kim Tae Hee luôn khiến fan ngưỡng mộ. Cặp đôi làm đám cưới vào năm 2017 sau vài năm hò hẹn. Trong ngày tổ chức đám cưới, Bi Rain gửi thư tay đến fan trên Instagram với nội dung: "Tôi sẽ trở thành người chồng tốt, trụ cột của gia đình. Cô ấy luôn ở bên tôi, lúc gặp khó khăn cũng như khi hạnh phúc. Cô ấy ảnh hưởng đến tôi theo nhiều cách khác nhau".

Sau khi kết hôn, họ duy trì cuộc sống giản dị và lần lượt đón chào hai cô con gái xinh xắn chào đời. 5 năm chung sống, Kim Tae Hee và Bi Rain hiện được coi là cặp đôi đáng ngưỡng mộ với cuộc hôn nhân lý tưởng. Thực tế, mỗi khi xuất hiện, Bi Rain luôn thể hiện tình cảm với vợ bằng cách nắm chặt tay cô.

Ngoài ra, nam ca sĩ còn được coi là "tín đồ cuồng vợ" vì anh không tiếc lời khen ngợi Kim Tae Hee, cho rằng cô luôn xinh đẹp trong mọi khoảnh khắc, kể cả khi đang ăn. Thậm chí, trên SNS, anh chàng còn để lại những bình luận dễ thương và đáng yêu dưới ảnh của vợ khiến ai cũng phải "ghen tị".

Tình cảm của Bi Rain dành cho gia đình được thể hiện rõ ràng qua một cuộc phỏng vấn mà anh đã tham gia trên chương trình trò chuyện "You Quiz On The Block". Nam ca sĩ kiêm diễn viên nói: "Hôn nhân và tình yêu thật tuyệt vời. Tuy nhiên, tôi ước mình có thể tận hưởng kỳ trăng mật lâu hơn với vợ. Kim Tae Hee mang thai con gái đầu lòng nhanh chóng nên chúng tôi không có nhiều thời gian. Tuy nhiên, tôi luôn rất vui khi về nhà và lấy đồ chơi của con gái tôi. Tôi luôn cảm thấy biết ơn vì có một cuộc sống gia đình hạnh phúc - đó là loại hạnh phúc mà tôi chưa bao giờ cảm thấy khi tôi vẫn còn độc thân".

Đến nay, Kim Tae Hee và Bi Rain đã ở bên nhau 10 năm và vẫn dành cho nhau tình cảm ngọt ngào như lúc mới yêu. Trên trang cá nhân, Bi Rain không ít lần dành lời khen cho vợ và bày tỏ tình cảm với cô.