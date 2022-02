Bi Rain "hụt chân" tại Hollywood vì dịch Covid-19

Mới đây, Bi Rain đã tham gia một cuộc phỏng vấn với Star News để kỷ niệm bộ phim truyền hình tvN "Ghost Doctor" mà anh tham gia kết thúc. "Ghost Doctor" kể câu chuyện về một bác sĩ thiên tài nhưng kiêu ngạo, chết và buộc phải chia sẻ cơ thể với một người dân bình thường.

Bi Rain trong "Ghost Doctor". (Ảnh" tVN).

Bi Rain đã chia sẻ việc anh lên kế hoạch để tiếp tục "mang chuông đi đánh xứ người" tại Hollywood. Anh cho biết: "Trước đây, tôi nghĩ rằng việc trở thành một ca sĩ sẽ có những hạn chế trong hoạt động. Tuy nhiên, đó chỉ là một khác biệt về quan điểm. Quan niệm hiện tại của tôi đã thay đổi. Tôi vẫn muốn biểu diễn vũ đạo thật tốt nên luôn kiểm soát chế độ ăn uống và tập luyện đều đặn".

Anh cũng tự nhận rằng, mình không phải là một người có khiếu hài hước bẩm sinh và ít khi làm cho những người bên cạnh cười. Anh gửi lời cảm ơn đến những người xung quanh đã giúp anh bước vào làng chương trình giải trí. Bi Rain nói: "Tôi không thể khiến mọi người cười. Vì vậy, tôi nghĩ rằng tôi đã có thể thực hiện tốt các chương trình giải trí nhờ nhà sản xuất Kim Tae Ho, Jae Suk Hyung (Yoo Jae Suk) và Hyori Nuna (Lee Hyori)". Anh chàng tiết lộ rằng mình muốn lấn sân hoàn toàn vào lĩnh vực dẫn chương trình tạp kỹ nhưng vẫn chưa tự tin.

Trong cuộc phỏng vấn này, Bi Rain đã thu hút được sự chú ý khi đề cập đến các dự án của mình ở nước ngoài. Sau khi xuất hiện trong bộ phim truyền hình "Welcome 2 Life" của đài MBC năm 2019, Bi Rain đã thử vai cho một dự án phim ở Mỹ. Tuy nhiên việc nhập cảnh vào Mỹ đã bị hủy bỏ do dịch Covid-19 diễn biến phức tạp. "Tôi hiện đang thảo luận về những dự án mới và có cảm giác tốt rằng mình sẽ có thể ký hợp đồng", anh tự tin nói về tương lai của mình tại Mỹ.

Bi Rain là một trong những nghệ sĩ Hàn Quốc hiếm hoi đạt được ít nhiều thành công tại Mỹ. (Ảnh: Allkpop).

Bi Rain đã được đông đảo khán giả công nhận là một diễn viên tài năng khi xuất hiện trong các bộ phim nước ngoài từ giữa những năm 2000. Anh đóng vai chính trong bộ phim Hollywood "Ninja Assassin". Gần đây, các bộ phim của Netflix như "Squid Game", "Single's Inferno" và "All of Us Are Dead" liên tiếp thành công, thay đổi cách nhìn của mọi người về Hàn Quốc.

Nam nghệ sĩ giải thích: "Ca sĩ, phim truyền hình và điện ảnh đã trở thành ngành giải trí trung tâm của thế giới. Thật tuyệt vời khi tôi tham gia chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới vào năm 2005, tôi đã gặp phải nhiều vấn đề liên quan tới xung đột về chủng tộc. Có những người có định kiến khi nhìn thấy một người đàn ông châu Á đang cố gắng thâm nhập thị trường âm nhạc Mỹ. Cũng tại Hàn Quốc, người ta lại có định kiến rằng việc vào Mỹ sẽ không thành công. Cuối cùng, những hậu bối tuyệt vời của tôi đang chiếm vị trí đầu tiên trên thị trường toàn cầu. Tôi tự hào vì chúng tôi đã rất thành công trong năm gần đây".