Triển khai tìm kiếm nhà đầu tư nhà ở xã hội

Chiều 15/11, UBND tỉnh Đồng Nai đã khai mạc Hội nghị Xúc tiến đầu tư và Phát triển nhà ở xã hội tỉnh Đồng Nai năm 2022. Đây là lần đầu tiên tỉnh Đồng Nai tổ chức hội nghị này.

Hội nghị xúc tiến đầu tư nhà ở xã hội. Ảnh: Nha Mẫn

Tham dự hội nghị có lãnh đạo UBND tỉnh Đồng Nai, các sở ngành cùng khoảng 100 nhà đầu tư đến từ nhiều tỉnh thành phía Nam.

Hội nghị Xúc tiến đầu tư và Phát triển nhà ở xã hội được triển khai với mục đích tìm kiếm, kêu gọi các nhà đầu tư tham gia đầu tư nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, giúp người lao động được an cư lạc nghiệp.

Đại diện huyện Nhơn Trạch nói về những lợi thế, khó khăn, vướng mắc và nhu cầu nhà ở xã hội. Ảnh: Nha Mẫn

Trong đó, giai đoạn 2014 - 2020, Đồng Nai có mục tiêu xây dựng được 21.500 căn nhà ở xã hội nhưng kết quả chỉ thực hiện được gần 3.500 căn, đạt hơn 15% so với Nghị quyết số 117/2014/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Đồng Nai. Trước mắt giai đoạn 2021 - 2025, kế hoạch của tỉnh là sẽ tiếp tục hoàn thành khoảng 2.500 căn nhà ở xã hội nữa.

Thực tế, Đồng Nai có trên 1,2 triệu công nhân, trong đó có khoảng hơn 700.000 người đang ở trọ. Do đó, Đồng Nai cần hơn 100.000 căn nhà ở phân khúc giá rẻ cho công nhân, công chức, viên chức làm việc trong các cơ quan, lực lượng vũ trang, quân đội.

Tuy nhiên đến nay nhà ở xã hội vẫn chỉ là giấc mơ mà nhiều người chưa được chạm tay đến vì người cần quá nhiều nhưng số lượng xây dựng lại quá ít.

Hội nghị thu hút hàng trăm doanh nghiệp đến tham dự. Ảnh: Nha Mẫn

Nguyên nhân doanh nghiệp không mặn mà với nhà ở xã hội là do hồ sơ thủ tục phức tạp hơn nhà ở thương mại, trong khi sản phẩm lại bị khống chế về giá bán, thời gian bán ra lâu hơn do cần phải xét duyệt hồ sơ.

Theo các doanh nghiệp, để những vướng mắc trên được tháo gỡ, Chính phủ cần có thêm nguồn vốn vay ưu đãi, dễ tiếp cận cho nhà đầu tư, người mua nhà thì sẽ có nhiều dự án được triển khai nhanh trong thời gian tới.



Địa phương mong phát triển nhà ở xã hội

Các dự án nhà ở công nhân, nhà ở xã hội đang được triển khai chủ yếu nằm ở TP.Biên Hoà, huyện Nhơn Trạch, huyện Long Thành, huyện Trảng Bom, TP.Long Khánh, huyện Cẩm Mỹ.

Tại TP.Biên Hoà hiện có 1 dự án nhà ở xã hội A6, A7, do Công ty kinh doanh nhà Đồng Nai làm chủ đầu tư, dự kiến 2024 hoàn thành; Huyện Nhơn Trạch có 3 dự án gồm nhà ở xã hội chung cư cho người thu nhập thấp chủ đầu tư là Công ty Đệ Tam, nhà ở công nhân, nhà ở công nhân dự án thứ 2 (đều do Công ty IDICO - URBIZ làm chủ đầu tư); Huyện Long Thành có 2 dự án gồm nhà ở xã hội Lộc An chủ đầu tư là Công ty D2D và nhà ở công nhân chủ đầu tư là Công ty Sonadezi Long Thành; Huyện Trảng Bom có 1 dự án là khu nhà ở xã hội thuộc trung tâm dịch vụ KCN Bàu Xéo do Công ty Cổ phần Thống Nhất làm chủ đầu tư; TP.Long Khánh có một khu nhà ở xã hội do Công ty Thành Thắng làm chủ đầu tư; Huyện Cẩm Mỹ có 1 dự án nhà ở xã hội doanh nghiệp tư nhân Á Châu.

Nhà ở xã hội tại phường Quang Vinh, TP.Biên Hoà. Ảnh: Nha Mẫn

Đa số các dự án nhà ở xã hội tại các địa phương này đang trong giai đoạn chưa xây dựng, đang xây dựng, chậm tiến độ so với kế hoạch đề ra; bị hết hạn đầu tư và chưa gia hạn đầu tư; xin điều chỉnh quy hoạch; chưa được duyệt chủ trương.

Đợt này Đồng Nai đang kêu gọi đầu tư 37 khu đất để triển khai nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân, khu dân cư, khu nhà chuyên gia, chung cư nhà ở xã hội. TP.Biên Hoà có 8 khu đất; Nhơn Trạch 6 khu đất; Trảng Bom 5 khu đất; Thống Nhất 3 khu đất; Vĩnh Cửu 3 khu đất; Định Quán 4 khu đất; Xuân Lộc 2 khu đất; Cẩm Mỹ 1 khu đất; Tân Phú 1 khu đất; Long Khánh 1 khu đất.

Các địa phương tại Đồng Nai chưa có dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân là huyện Vĩnh Cửu, Thống Nhất, Xuân Lộc, Định Quán và Tân Phú.

Ông Mr Yoo Sun Hyung - Phó Chủ tịch Công ty TNHH Hyosung Việt Nam cho rằng doanh nghiệp đã chủ động xây dựng khu nhà ở cho công nhân nhiều năm nay.

Công ty mong muốn thời gian tới sẽ mở rộng thêm diện tích nhà ở để giữ chân lao động làm việc với công ty. Đồng thời triển khai xây dựng thêm các tiện ích để phục vụ đời sống công nhân.

Người dân mong có nhà ở xã hội giá rẻ. Ảnh: Nha Mẫn

"Doanh nghiệp mong muốn địa phương có những phương án hỗ trợ để thuận lợi triển khai nhà ở công nhân, đảm bảo ổn định đời sống cho anh chị em công nhân", Ông Mr Yoo Sun Hyung nhấn mạnh.

Tương tự ông Nguyễn Toàn Thắng, Giám đốc pháp lý Công ty Cổ phần tập đoàn Hưng Thịnh nói rằng doanh nghiệp mong muốn tham gia đầu tư tại các khu đất tại Nhơn Trạch, Long Thành vì nơi đây tập trung nhiều lao động có thu nhập thấp. Xây dựng nhà ở xã hội ở khu vực này sẽ giúp người lao động có cơ hội có nhà ở để an cư lạc nghiệp. Do đó doanh nghiệp mong có các cơ hội, hỗ trợ, phương án, sớm đưa ra đấu thầu để các dự án được triển khai. Xem xét chuyển đổi

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Bí thư Tỉnh uỷ Đồng Nai cho biết, Đồng Nai là tỉnh phát triển công nghiệp với hơn 1,2 triệu công nhân. Hiện số công nhân đang ở trọ lên đến 700.000 người nên trước mắt phải cố gắng để 700.000 người này được sở hữu nhà ở.

Địa phương cũng cần có những phương án cụ thể, hỗ trợ các doanh nghiệp có nhu cầu đầu tư nhà ở xã hội. Cố gắng thực hiện đầy đủ các chính sách về nhà ở xã hội đối với doanh nghiệp, người dân. Không để xảy ra sai sót, quá trình triển khai cần quan tâm để tháo gỡ kịp thời các khó khăn.

"Tỉnh có thịnh vượng hay không là người ta nhìn vào việc sở hữu nhà của người nghèo ở địa phương. Cố gắng đến năm 2030 phải có được 30.000 căn nhà ở xã hội cho người nghèo chứ không phải riêng công nhân", BÍ thư Tỉnh uỷ Đồng Nai nói.

Ông Nguyễn Hồng Lĩnh cho biết, khi lựa chọn nhà đầu tư tỉnh không có phân biệt nhà đầu tư sân trước sân sau. Lựa chọn nhà đầu tư một cách công tâm, không để rủi ro về đầu tư nhà ở xã hội.

"Tỉnh đã chọn mặt gửi vàng thì nhà đầu tư phải đúng kế hoạch đúng tiến độ. Khi các dự án nhà ở xã hội hoàn thành phải xét ưu tiên cho người có thu nhập thấp đã ở nhà trọ từ 20 - 30 năm thuê, mua trước. Các địa phương tính toán làm thêm đường, trường học, tạo không gian cho những khu vực xây dựng thêm nhiều nhà ở xã hội", Bí thư Đồng Nai nhấn mạnh.

Bí thư Nguyễn Hồng Lĩnh nói tỉnh muốn thịnh vượng phải cho người lao động an cư lạc nghiệp. Ảnh: Nha Mẫn

Còn ông Võ Tấn Đức, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai nói rằng hiện nay, tỉnh Đồng Nai đang rà soát lại tất cả các quỹ đất để chuẩn bị sẵn mặt bằng.

Sau hội nghị xúc tiến đầu tư, tỉnh sẽ tiến hành cấp phép cho những doanh nghiệp đủ năng lực triển khai nhanh các dự án nhà ở xã hội.

Đồng Nai sẽ công khai rộng rãi các dự án về nhà ở xã hội để doanh nghiệp biết và đăng ký tham gia thực hiện. Các doanh nghiệp triển khai dự án nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh nếu gặp khó khăn, vướng mắc sẽ được tỉnh tháo gỡ kịp thời.