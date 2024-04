Bí thư Huyện ủy Yên Phong được bầu giữ chức Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Ninh

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng các đồng chí được miễn nhiệm và bầu bổ sung.

Theo đó, HĐND tỉnh Bắc Ninh đã tiến hành các thủ tục theo luật định, bỏ phiếu kín bãi nhiệm chức danh Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 – 2026 đối với ông Nguyễn Hạnh Chung. Trước đó, ông Nguyễn Hạnh Chung đã bị Cơ quan CSĐT Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam về tội "Nhận hối lộ" trong vụ án vụ án Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Ban Quản lý dự án Công trình xây dựng Y tế thuộc Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh, Công ty AIC và các đơn vị có liên quan

HĐND tỉnh Bắc Ninh cũng tiến hành bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 – 2026 đối với ông Nguyễn Anh Tuấn- Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Yên Phong.

Trước đó, ông Nguyễn Anh Tuấn bị dính vào vụ lình xình liên quan đến Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bắc Ninh đi chơi golf trong giờ làm việc. Liên quan đến vụ việc này, ngày 12/1/2024, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh đã họp xem xét, thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm theo quy định.

Sau khi xem xét đề nghị của Đoàn kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm theo Quyết định số 878-QĐ/TU, Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhận thấy khuyết điểm, vi phạm của các đồng chí: Đặng Trần Trung - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Nguyễn Anh Tuấn - Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Yên Phong; Đặng Công Hưởng - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Đặng Công Toàn - Bí thư Chi bộ, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã chơi golf trong giờ hành chính, gây dư luận xấu trong xã hội, ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức đảng và cá nhân các đồng chí nêu trên, đến mức phải xem xét thi hành kỷ luật.

Căn cứ nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả vi phạm, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thi hành kỷ luật khiển trách và cho thôi chức vụ Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đối với ông Đặng Trần Trung và thực hiện quy trình cho thôi Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 20, nhiệm kỳ 2020-2025, báo cáo cấp có thẩm quyền quyết định.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh thi hành kỷ luật khiển trách với các đảng viên: Đặng Công Hưởng; Đặng Công Toàn; yêu cầu ông Nguyễn Anh Tuấn nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm sâu sắc.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh yêu cầu các tổ chức đảng, cán bộ đảng viên nghiêm túc thực hiện kỷ cương, kỷ luật hành chính, đạo đức công vụ, văn hóa công sở, trách nhiệm nêu gương và hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao.



Lý giải về việc không tiến hành kỷ luật đối với ông Nguyễn Anh Tuấn- Bí thư Huyện ủy Yên Phong, trao đổi với Dân Việt ngày 14/1, ông Nguyễn Đình Lợi - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bắc Ninh - cho biết, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh đã thảo luận rất kỹ về mức độ, tình tiết vi phạm của ông Nguyễn Anh Tuấn - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Yên Phong khi có mặt chơi golf trong giờ hành chính cùng lãnh đạo Sở NNPTNT Bắc Ninh.

Ông Nguyễn Anh Tuấn- Bí thư Huyện ủy Yên Phong.

Theo đó, ông Nguyễn Anh Tuấn được mời tham gia chương trình và có mặt trong buổi đánh golf cùng nhóm cán bộ Sở NNPTNT tỉnh Bắc Ninh tại sân golf Đồi Rồng (Hải Phòng). "Xuống đó, cơ quan bàn giao công việc ông ấy vẫn chỉ đạo" - ông Lợi nói và cho biết, tính cả mức độ, tình tiết vi phạm thì ông Nguyễn Anh Tuấn không đến mức độ phải xử lý. Do đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh đã yêu cầu ông Nguyễn Anh Tuấn nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm sâu sắc"- ông Lợi cho biết.

Cũng tại kỳ họp, HĐND tỉnh đã tiến hành các thủ tục miễn nhiệm chức danh Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh khóa XIX đối với ông Nguyễn Công Thắng (do được điều động, chuyển công tác) và chức danh Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh khóa XIX đối với ông Vũ Minh Hiếu (do yêu cầu nhiệm vụ công tác); miễn nhiệm chức danh Phó Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách đối với ông Nguyễn Như Hùng (do chuyển công tác). Đồng thời bầu bổ sung chức danh Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh khóa XIX đối với bà Nguyễn Thị Thủy, Phó Trưởng Ban Pháp chế và chức danh Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh khóa XIX đối với bà Đỗ Thị Thu Trang, Phó Giám đốc Sở Tài chính.



Kỳ họp cũng tiến hành miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021 – 2026 đối với ông Đặng Trần Trung (do chuyển công tác).