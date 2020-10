Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ ấn tượng với sản phẩm cá tra tại Tuần hàng Đồng Tháp

Đồng Tháp là tỉnh thuộc khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long (ĐBSCL), là vùng sản xuất cá tra trọng điểm với diện tích nuôi và sản lượng lớn nhất ĐBSCL (diện tích trên 2.000ha với sản lượng trên 530.000 tấn/năm). Toàn tỉnh có 2 HTX, 1 Tổ hợp tác và 1 Hội quán hoạt động sản xuất và dịch vụ phục vụ ngành hàng cá tra và 20 doanh nghiệp nuôi cá tra xuất khẩu có vùng nuôi với diện tích 932,91ha (chiếm 62% diện tích nuôi toàn tỉnh). Với các sản phẩm rất đa dạng, phong phú như: phi lê, chả giò, bọc bột, ốp rau củ, cá viên, cá cắt khúc, colagen, dầu cá genlatin, da cá sấy và các phụ phẩm cá tra chế biến thức ăn gia súc.

Năm 2019, sản lượng chế biến cá tra đạt 312,697 tấn. 9 tháng đầu năm 2020, sản lượng chế biến đạt 248.000 tấn, giảm 3% so với cùng kỳ năm 2019. Dự kiến năm 2020 sản lượng cá tra là 335.029 tấn, tăng 4,5% so với 2019 và tăng 32,8% so với 2015.