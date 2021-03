“Bí thuật” phòng the của Hoàng hậu là kỹ nữ khiến vua say mê

Tương truyền nàng Triệu Phi Yến ngày xưa sở hữu một vẻ đẹp mong manh, kiều diễm với thân hình nhẹ tựa chim yến và tài múa hát đệ nhất thiên hạ, nàng có làn da trắng sáng ngời ngời, dáng người mềm mại như cành liễu.. Trước khi lên ngôi Hậu được Đế Vương sủng ái thì nàng vốn chỉ là cô kỹ nữ. Mặc dù đã qua tay không ít đàn ông nhưng Phi Yến lại đốn gục trái tim vị Hoàng đế si tình ngay trong lần đầu gặp gỡ.

Ảnh minh họa.

Từ một kỹ nữ với thân phận không mấy trong sạch chốn lầu xanh, ấy vậy mà nàng Phi Yến lại khiến Hán Thành Đế không chỉ si mê mà còn nhất mực tấn phong thành hoàng hậu, chứng tỏ nàng ấy hoàn toàn không phải là một nữ nhân tầm thường.

Xinh đẹp, hát hay, múa dẻo... nhưng chính những kỹ năng phòng the xuất sắc mới là nguyên nhân chính khiến Đế Vương "say" nàng như điếu đổ.

Bí thuật phòng the của Phi Yến để được hoàng đế sủng hạnh chính là màn "súc âm công". Đó là một thuật ngữ chỉ phương pháp luyện tập co giãn cơ "cô bé" và vận khí công, giúp khí hướng vào bên trong, khiến "cô bé" dần co hẹp lại. Nhờ đó mà mỗi lần giao hoan, đàn ông đều có cảm giác như lần đầu được "khám phá" "kho báu" của người mình yêu.

Luyện tập súc âm công không hề dễ dàng vì vừa phải tập điều khiển các cơ ở vùng âm đạo lại phải kết hợp với nhịp thở theo kiểu khí công. Có như thế thì khí hướng vào trong, kết quả mới mau đạt được.

Việc học bí kíp phòng the này không dễ, chỉ người nào thật sự chuyên tâm với phòng trung mới kiên trì tập luyện thành công. Riêng Triệu Phi Yến, để có thể thuần thục kĩ năng này, nàng ta đã sử dụng một dải lụa buộc ngang lưng rồi tập chuyển động từ phần eo trở xuống trong khi thân trên bất động giống như hình dáng người lắc vòng ngày nay. Song song với đó là luyện tập phép "bế khí chỉ tức" với bài tập chính là nín thở một hơi thật lâu.

Nhờ hai bài tập này, khi vào cuộc yêu đương, Phi Yến có thể chủ động điều khiển phần thân dưới đồng thời chủ động co thắt âm đạo theo ý muốn chủ động. Bởi vậy mà vua Thành Đế nhà Hán mới hết sức say mê nàng.