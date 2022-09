BIDV nhận cú đúp giải thưởng từ Tạp chí Global Banking and Finance

The Global Banking and Finance (GBAF) là Tạp chí quốc tế uy tín hàng đầu của Anh, cung cấp góc nhìn độc lập, thông tin tổng thể trong cộng đồng tài chính ngân hàng quốc tế. Tạp chí có lượng độc giả lớn trên toàn thế giới với hơn 12,2 triệu lượt truy cập mỗi năm. Global Banking and Finance Awards 2022" thu hút sự tham gia của nhiều ngân hàng và định chế tài chính hàng đầu tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương, được đánh giá dựa trên sự so sánh giữa các ngân hàng ứng viên hàng đầu mỗi quốc gia.