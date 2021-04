BIDV nhận giải Ngân hàng bán lẻ tốt nhất Việt Nam lần thứ 6

Với những kết quả vượt trội trong hoạt động tài chính bán lẻ, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) vừa xuất sắc nhận giải thưởng "Ngân hàng Bán lẻ tốt nhất Việt Nam - Best Retail Bank" do Tạp chí The Asian Banker bình chọn. Lễ trao giải trực tuyến được The Asian Banker tổ chức ngày 8/4 vừa qua.

Năm 2020 là một năm các ngân hàng bị ảnh hưởng mạnh mẽ bởi dịch Covid-19. Để vượt qua thử thách này, BIDV đã xác định xây dựng chiến lược bán lẻ gắn với chiến lược chuyển đổi số, từ đó mở rộng và tăng cường phục vụ nhu cầu ngày càng đa dạng của khách hàng.

Đại diện BIDV nhận giải thưởng Ngân hàng Bán lẻ tốt nhất Việt Nam 2021 Hoạt động ngân hàng bán lẻ BIDV năm 2020 chuyển dịch mạnh mẽ gia tăng tỷ trọng đóng góp vào hoạt động chung của hệ thống, giữ vững vị thế số 1 thị trường về quy mô và hiệu quả hoạt động, rủi ro được kiểm soát theo thông lệ quốc tế, thể hiện qua các con số: Thu nhập thuần bán lẻ đạt gần 20.000 tỷ đồng, đóng góp xấp xỉ 50% thu nhập thuần toàn hệ thống. Lợi nhuận bán lẻ trước thuế đóng góp 65% lợi nhuận trước thuế toàn hàng. Nền khách hàng cá nhân đạt gần 12 triệu khách hàng (chiếm hơn 10% dân số), tăng 15% tương ứng 1,5 triệu khách hàng mới. Nền khách hàng số tăng trưởng vượt bậc với số lượng giao dịch qua kênh số đạt 210 triệu giao dịch, tăng gần 40%, tỷ trọng số lượng giao dịch qua kênh số tăng từ 39% năm 2019 lên 52% năm 2020; Số lượng người dùng BIDV SmartBanking lũy kế là 5,2 triệu người (tăng 54%). Để đạt được kết quả ấn tượng trên, BIDV đã triển khai mạnh mẽ chiến lược chuyển đổi số với hàng loạt ứng dụng số hóa phục vụ khách hàng. BIDV trở thành 1 trong 4 ngân hàng đầu tiên triển khai thành công dự án Thanh toán bù trừ liên ngân hàng (ACH) – một dự án trọng điểm của Napas và Ngân hàng Nhà nước - từ ngày 3/7/2020; Đại diện BIDV nhận giải thưởng Sản phẩm cho vay tiêu dùng tốt nhất Việt Nam 2021 Sản phẩm cho vay tín chấp trên SmartBanking (QuickLoan) áp dụng cho khách hàng trả lương qua tài khoản BIDV là một trong những đột phá, giúp khách hàng dễ dàng tiếp cận tín dụng ngân hàng. Chỉ với vài phút thao tác đăng ký, khách hàng sẽ được giải ngân trong vòng 4 giờ. Bên cạnh đó, BIDV cũng đã mở rộng kênh giao dịch tự phục vụ với máy B-Smart giao dịch 24/7, theo đó, khách hàng mở tài khoản, đăng ký dịch vụ và giao dịch nộp/rút tiền bằng định danh điện tử hoàn toàn. BIDV cũng đã triển khai mô hình Marketplace kết nối khách hàng BIDV với thị trường địa ốc thông qua ứng dụng BIDV Home, khách hàng vay mua nhà dễ dàng thông qua thiết bị di động, hỗ trợ khách hàng đăng ký vay và theo dõi các khoản vay mua nhà mọi lúc mọi nơi. Đặc biệt, từ 20/3/2021, khách hàng của BIDV được sử dụng hệ thống SmartBanking thế hệ mới, liên thông kênh mobile và internet, trải nghiệm đồng nhất đa kênh; cá nhân hóa các tính năng theo sở thích khách hàng, đáp ứng trải nghiệm giao dịch ngân hàng đa nền tảng với Smart Keyboard – dịch vụ chuyển tiền ngay trên các ứng dụng chat và SmartBanking trên Smart watch. Để phục vụ nhu cầu thanh toán mọi lúc mọi nơi cho khách hàng, BIDV là ngân hàng có kết nối với nhiều công ty Fintech nhất Việt nam (30/39 công ty). Ông Foo Boon Ping – Tổng Biên tập Tạp chí The Asian Banker – phát biểu trong buổi trao giải cho biết: "Hoạt động bán lẻ của BIDV năm 2020 đã đạt được sự tăng trưởng ở mức hai con số và có đóng góp hơn một nửa tổng thu nhập toàn hàng. Mặc dù trong bối cảnh đại dịch, BIDV vẫn duy trì và tăng trưởng thị phần tín dụng và huy động vốn bán lẻ tốt. Chiến lược bán lẻ gắn với chiến lược số hóa mang đến kết quả thị phần nền khách hàng số và số lượng giao dịch qua kênh số tăng 50% so với năm trước. Đặc biệt BIDV luôn là ngân hàng tiên phong trong việc hỗ trợ khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19". Theo đánh giá của ông Mobasher Zein Kazmi, Trưởng bộ phận Nghiên cứu The Asian Banker, năm nay các ngân hàng ở Việt Nam đã ứng phó rất nhanh với đại dịch Covid-19. The Asian Banker đặc biệt ghi nhận việc BIDV nhanh chóng đưa ra một số ứng dụng trên kênh số để ứng phó với đại dịch và cải thiện trải nghiệm của khách hàng: "Mặc dù không phải là ngân hàng đầu tiên giới thiệu và triển khai mở tài khoản bằng định danh điện tử (e-KYC), nhưng chúng tôi đã ghi nhận những sự thay đổi vượt bậc mà BIDV đang đạt được trong hành trình số hóa của mình, đặc biệt là mở rộng hệ sinh thái với việc tích hợp thương mại điện tử của Vinmart vào nền tảng mobile banking. Quan trọng hơn, BIDV đã thể hiện sức mạnh của mình với thị phần hàng đầu trong các sản phẩm dịch vụ bán lẻ chủ lực cũng như hiệu quả tài chính vững chắc trong năm. Cũng trong dịp này, Sản phẩm "QuickLoan" của BIDV đã giành được giải thưởng "Best Personal Loan Product"- Sản phẩm cho vay tiêu dùng tốt nhất Việt Nam 2021 của The Asian Banker. Giải Thưởng "Ngân hàng Bán lẻ tốt nhất Việt Nam" thuộc hệ thống giải thưởng mang tên "The Asian Banker Vietnam Country Awards 2021". Hàng năm, The Asian Banker thực hiện đánh giá hơn 300 ngân hàng và tổ chức dịch vụ tài chính bán lẻ phi ngân hàng tại hơn 42 quốc gia để trao giải thưởng này. Với những nỗ lực trong hoạt động bán lẻ trong năm qua, BIDV còn được nhiều đơn vị trong và ngoài nước trao tặng các giải thưởng uy tín như: Ngân hàng Bán lẻ Tiêu biểu 5 năm liên tiếp (từ 2016 – 2020) và Ngân hàng chuyển đổi số tiêu biểu năm 2020 do VNBA và IDG phối hợp bình chọn. BIDV ra mắt SmartBanking thế hệ mới, khẳng định vị thế ngân hàng số dẫn đầu 22/03/2021 12:00

