“Biến” 3.000m2 đất nông nghiệp thành bãi đậu xe, bị phạt 40 triệu

Ngày 10/9, đại diện UBND TP.Tuy Hòa (Phú Yên) cho biết, đơn vị đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 40 triệu đồng đối với ông Nguyễn Văn Hưng (42 tuổi, ở phường 5, TP.Tuy Hòa) về hành vi xây dựng trái phép sân bãi đậu xe ô tô, nhà điều hành, trạm cung cấp xăng dầu,… trên đất nông nghiệp.

Quyết định trên còn áp dụng hình phạt bổ sung buộc ông Hưng phải tháo dỡ toàn bộ công trình xây dựng trái phép, hoàn trả nguyên trạng đất đai như trước khi vi phạm, trong thời hạn 10 ngày. Trường hợp người vi phạm không chấp hành hình phạt bổ sung, UBND TP.Tuy Hòa sẽ ra quyết định cưỡng chế hành chính theo quy định pháp luật.

Ngang nhiên "xẻ thịt" khu đồi 3.000m2 ở TP.Tuy Hòa (Phú Yên)



Theo điều tra của PV Dân Việt, khu đất đồi trên có tổng diện tích 3.000m2, tọa lạc tại thôn Xuân Dục, xã An Phú (Tuy Hòa) đã được UBND.TP Tuy Hòa giao cho ông Nguyễn Văn Hưng để sản xuất nông nghiệp. Thế nhưng từ cuối năm 2019, khu đồi này đã ngang nhiên bị san ủi để xây dựng công trình dân dụng và cơ sở xăng dầu trái phép, gây bức xúc trong dư luận.

Ngày 27/12/2019, UBND xã An Phú đã lập biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng đối với ông Hưng. Do không đủ thẩm quyền xử lý nên phải báo cáo Phòng Quản lý đô thị TP.Tuy Hòa xem xét. Thế nhưng gần 2 tháng sau đó, vụ việc bị "ngâm" kéo dài, chủ nhân khu đất tiếp tục lộng hành, huy động xe cơ giới chuyên dụng đào xới, san ủi trên diện rộng, tạo lập bãi đậu xe trái phép. Tháng 2/2020, UBND xã An Phú tiếp tục có văn bản kiến nghị xử lý.



Nhà cửa, bãi đậu xe trái phép "mọc" trên khu đồi đất nông nghiệp



Ngày 6/8/2020, Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Yên đã phối hợp kiểm tra, bắt quả tang xe đào, xe ủi và xe ben mang thương hiệu Tân Hiệp đang tiếp tục "xẻ thịt" khu đất đồi, vận chuyển đất đá đến nơi khác tiêu thụ. Vụ việc bị lập biên bản vi phạm hành chính và chính quyền mới chính thức vào cuộc xử lý. Trao đổi với PV Dân Việt, ông Lê Vĩnh Thành - Phó Chủ tịch UBND TP.Tuy Hòa cho rằng: Các cơ quan chức năng trực thuộc đã chậm trễ, thiếu trách nhiệm trong việc tham mưu xử lý và ngăn chặn kịp thời hành vi vi phạm của ông Nguyễn Văn Hưng, đồng thời chỉ đạo kiểm tra, xử lý. Cơ quan chức năng cũng đang tiến hành kiểm điểm trách nhiệm những cán bộ có liên quan vụ việc trên để xử lý theo luật định.