Biến golf trở thành tiện ích kế bên nhà, Vinhomes Royal Island hút khách thượng lưu

Lực cầu mạnh mẽ đến từ cộng đồng Golfer



Báo cáo về số liệu người chơi golf toàn cầu 2023 của The Royal & Ancient Golf Club of Andrews (The R&A) cho thấy, số lượng người chơi golf tại Châu Á lên tới hơn 22,5 triệu người, ở mọi hình thức. Trong đó có khoảng 2 triệu người chơi có đăng ký. Thị trường này cũng có sự tăng trưởng liên tục, ghi nhận ở mức 7% tính từ năm 2020.

Báo cáo này cũng cho thấy, số lượng người chơi có đăng ký tại Việt Nam là gần 40.000 người, trong đó có 80% nam giới, 10% nữ giới và 10% là trẻ nhỏ. Nếu tính cả số người chơi không đăng ký, sẽ có khoảng 100.000 người chơi golf tại Việt Nam. Đáp ứng cho nhu cầu thực tế, tính đến năm 2022, tại Việt Nam đã có gần 100 sân golf được đầu tư phát triển, với 32 sân đạt tiêu chuẩn 5 sao quốc tế.

Golf là bộ môn thượng lưu được yêu thích tại Việt Nam với số lượng người chơi lớn.

Với số lượng người chơi liên tục gia tăng, trong đó có một lượng lớn người chơi thuộc nhóm giàu và siêu giàu, việc phát triển sân golf đang có xu hướng đi kèm các loại hình dịch vụ nghỉ dưỡng, ăn uống, mua sắm ở tầm cao phù hợp với khả năng chi tiêu của nhóm khách trên. Thậm chí, nhiều người giàu có sẵn sàng chi tiền đầu tư một nơi ở mới kế cận sân golf để thỏa mãn đam mê với bộ môn này.

Vì lý do trên, Vinhomes Royal Island đã trở thành sản phẩm nhận được nhiều sự quan tâm của khách hàng thuộc cộng đồng golf trong và ngoài nước khi sở hữu một sân golf riêng biệt ngay trong lòng đô thị. Biến bộ môn thể thao quý tộc trở thành một tiện ích và là đặc quyền dành riêng cho cư dân là điều dường như chỉ có tại Vinhomes Royal Island - "đảo tỷ phú" mới của thế giới.

Vinhomes Royal Island đang là chủ đề bàn luận của cộng đồng Golfer với mô hình sân golf 36 hố ngay trong lòng đô thị.

Thỏa mãn đam mê mỗi ngày nhờ đặc quyền đẳng cấp

Được thiết kế bởi IMG Worldwide, Vinpearl Golf Hải Phòng rộng 160ha là đảo golf trong lòng phố cảng với 36 hố golf được chia thành 2 sân mang phong cách hoàn toàn riêng biệt: sân địa hình Đầm Lầy tự nhiên thách thức và sân Hồ với cảnh quan tuyệt đẹp cùng hệ thống hồ nước đa dạng.

Sân golf đẳng cấp hàng đầu Đông Nam Á tại Thành phố đảo Hoàng gia với phong cách thiết kế đa dạng, mang tới nhiều trải nghiệm khác biệt cho người chơi.

Bên cạnh đó, với hệ thống đèn chiếu sáng tại 27 hố, các Golfer lựa chọn Thành phố đảo Hoàng gia làm chốn sống mới sẽ được thỏa mãn đam mê với bộ môn này 24/7 và 365 ngày trong năm.

Một ngày của những Golfer - cư dân thượng lưu tại Vinhomes Royal Island có thể là sự kết hợp hoàn hảo giữa thể thao giải trí và công việc, khi cùng đối tác tham gia trải nghiệm sân golf đẳng cấp hàng đầu Đông Nam Á, nghỉ ngơi ăn trưa tại nhà hàng sang trọng và làm việc tại khu phòng họp VIP ngay bên trong sân golf.

Chỉ vài bước chân khỏi thềm nhà, cư dân có thể thỏa mãn đam mê 24/7 tại Vinhomes Royal Island.

Đặc quyền của cư dân còn đến từ các tiện ích đẳng cấp được Vinhomes kiến tạo để Thành phố đảo Hoàng Gia đạt tới chuẩn sống xa hoa bậc nhất trong khu vực. Những trải nghiệm lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam và chỉ dành riêng cho cư dân của Vinhomes Royal Island khiến ai ai cũng phải trầm trồ, khao khát.

Theo đó, cư dân của Thành phố đảo Hoàng Gia sẽ tận hưởng trải nghiệm không dành cho số đông với bộ môn thể thao của giới quý tộc Châu Âu tại Học viện cưỡi ngựa Hoàng Gia. Đây sẽ là nơi đào tạo nên những kị sĩ chuyên nghiệp với đầy đủ kĩ năng để thỏa sức trải nghiệm hoạt động cưỡi ngựa, đua ngựa hay thậm chí là biểu diễn kĩ năng do bản thân tự khám phá cùng chú ngựa cưng.

Trải nghiệm thú vui của quý tộc thế giới là đặc quyền của cư dân Thành phố đảo Hoàng Gia.

Sau những giờ vận động kích thích, một buổi du ngoạn sông nước tại Bến du thuyền cao cấp, đi thăm các vịnh đảo di sản, hay cùng người thân thỏa thích tận hưởng dòng nước biển mát lạnh ngay sau nhà cũng là những trải nghiệm xa xỉ và khác biệt dành riêng cho cư dân Thành phố đảo. Những đặc quyền này vốn chỉ thấy được tại các thành phố đảo xa hoa, đắt đỏ bậc nhất thế giới như Palm Jumeirah, Palm Jebel Ali, Palm Deira (Dubai) hay Indian Creek (Florida, Mỹ),…

Một ngày sống sôi động của cư dân có thể khép lại với ngập tràn cảm xúc bằng việc tham quan công viên giải trí VinWonders Royal Park với Safari thú độc đáo hấp dẫn, hay dạo bộ tại phố đi bộ văn hóa, vui chơi, mua sắm, ẩm thực bờ sông dài và đẹp nhất Việt Nam với nhiều hoạt động trải nghiệm đa dạng.

Bên cạnh đặc quyền riêng biệt từ các tiện ích thượng lưu, yếu tố tạo nên một nơi đáng sống tại Vinhomes Royal Island còn đến từ hệ sinh thái all-in-one với chất lượng đã được khẳng định tại 29 khu đô thị của Vinhomes. Đó là hệ thống chăm sóc sức khỏe hàng đầu với Phòng khám đa khoa quốc tế Vinmec cùng dịch vụ "y tế tận nhà" lần đầu ra mắt, hệ thống giáo dục đẳng cấp quốc tế với trường liên cấp Vinschool, trường quốc tế Hàn Quốc đầu tiên tại Hải Phòng, TTTM Vincom Mega Mall tiện ích…

Với những lợi thế vượt trội trên, Vinhomes Royal Island được đánh giá là sản phẩm đầu tiên trên thị trường hội tụ đầy đủ các tiện ích sang trọng đẳng cấp quốc tế trong cùng một đô thị sống. Nhờ đó, Thành phố đảo Hoàng Gia nhanh chóng lọt "mắt xanh" của giới thượng lưu trong và ngoài nước để có thể tận hưởng trọn vẹn chất sống đỉnh cao hàng đầu khu vực và thế giới.