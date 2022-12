BIENDONG POC về đích trước 23 ngày kế hoạch sản xuất khí năm 2022

Trước đó, vào ngày 20/10/2022, Công ty cũng đã hoàn thành xuất sắc mục tiêu khai thác Condensate, năvượt xa kế hoạch 72 ngày. Doanh thu năm 2022 cũng về đích vào ngày 9/9/2022, sớm 144 ngày. Như vậy, với việc hoàn thành sản lượng khai thác Khí, BIENDONG POC chính thức hoàn thành xuất sắc, vượt mức tất cả chỉ tiêu SXKD năm 2022.

BIENDONG POC hoàn thành xuất sắc sản lượng khai thác khí năm 2022

Tính đến 30/11/2022, doanh thu của BIENDONG POC đạt 126% kế hoạch năm, sản lượng khai thác condensate đạt 121% kế hoạch năm. Tổng doanh thu lũy kế đạt hơn 4,5 tỷ USD trên tổng vốn đầu tư và chi phí vận hành là 3,66 tỷ USD, nộp ngân sách Nhà nước 1,19 tỷ USD.

10 năm vận hành khai thác nói chung và năm 2022 nói riêng tiếp tục đánh dấu văn hóa lao động "An toàn - Chuyên nghiệp" của tập thể lao động quốc tế Việt – Nga BIENDONG POC với 3.710 ngày vận hành tuyệt đối an toàn, liên tục và hiệu quả. Đặc biệt, thành tích không xảy ra bất kỳ sự cố nào gây mất giờ công lao động (Zero LTI), chỉ số TRIR nhỏ hơn 0,3/200.000 giờ công lao động, không xảy ra các sự cố về môi trường của hệ thống công nghệ các giàn khai thác Hải Thạch – Mộc Tinh đến thời điểm hiện nay có thể được xem là kỷ lục mang tầm cỡ quốc tế, góp phần không nhỏ vào việc nâng cao uy tín, hình ảnh và thương hiệu của BIENDONG POC trong lĩnh vực quản lý điều hành khai thác dầu khí, là đối tác tin cậy của Tập đoàn Gazprom.

Người lao động BIENDONG POC làm việc trên giàn khai thác Hải Thạch

Nhân cột mốc về đích trước 23 ngày so với kế hoạch sản xuất khí trong năm 2022, Tổng giám đốc BIENDONG POC Ngô Hữu Hải đã bày tỏ lời cảm ơn sự ủng hộ kịp thời, sự chỉ đạo quyết liệt và hiệu quả từ lãnh đạo Petrovietnam cùng Tập đoàn Gazprom; đồng thời nhiệt liệt biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực, phấn đấu quyết tâm không ngừng nghỉ của tập thể người lao động quốc tế Việt - Nga BIENDONG POC đã luôn kề vai sát cánh, đồng tâm hiệp lực cùng lãnh đạo công ty, vượt qua mọi khó khăn thử thách để hoàn thành vượt mức và xuất sắc tất cả nhiệm vụ SXKD năm 2022.

TS. Ngô Hữu Hải – Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Công ty làm việc với NLĐ offshore.

Thành quả này có ý nghĩa quan trọng đối với BIENDONG POC, là động lực để BIENDONG POC tiếp tục nỗ lực, phấn đấu với những bước đi "Đột phá - Sáng tạo -Vững chắc", quyết tâm hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ trong năm 2023, phát huy truyền thống "Đoàn kết một lòng – Biển Đông ngời sáng"./.