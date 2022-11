Petrovietnam về đích chỉ tiêu sản lượng khai thác dầu thô, nỗ lực cung ứng tối đa xăng dầu cho thị trường

Petrovietnam cho biết cũng cũng nỗ lực cung ứng tối đa xăng dầu cho thị trường trong nước, góp phần cùng Bộ Công Thương và các doanh nghiệp nhà nước khác đảm bảo an ninh xăng dầu trong nước trước ảnh hưởng của khủng hoảng năng lượng trên thế giới.

Tổng Giám đốc Petrovietnam Lê Mạnh Hùng trao ủng hộ Quỹ Vì người nghèo tỉnh Hòa Bình

Ngày 5/11, Tổng Giám đốc Petrovietnam Lê Mạnh Hùngđã chủ trì buổi giao ban điều hành SXKD thường kỳ tháng 11/2022 trực tuyến với thủ trưởng các đơn vị trong toàn Tập đoàn về kết quả SXKD tháng 10 và 10 tháng đầu năm 2022; đồng thời cập nhật tình hình, giải pháp điều hành thực hiện các nhiệm vụ trong 2 tháng còn lại của năm 2022 và kế hoạch năm 2023.

Trong tháng 10 và 10 tháng đầu năm 2022, kinh tế toàn cầu trải qua một đợt suy thoái trên diện rộng và ngày càng rõ nét, thể hiện qua chỉ số nhà quản trị mua hàng (PMI) ở các thị trường, nền kinh tế lớn đều suy giảm, cho thấy sản xuất tiếp tục thu hẹp, cầu thị trường giảm mạnh; đặc biệt là ở khu vực Châu Âu, thị trường xuất khẩu lớn của nước ta. Chỉ số PMI sản xuất khu vực đồng tiền chung Châu Âu tháng 10 đạt 46,4 điểm, giảm 2 điểm so với tháng 9/2022 (48,4 điểm) – mức thấp nhất trong 29 tháng qua.

Trong khi đó, Chỉ số PMI sản xuất toàn cầu của JP Morgan công bố tháng 10/2022 là 49,4 điểm - duy trì dưới mốc 50,0 điểm tháng thứ hai liên tiếp, thấp hơn 0,4 điểm so với tháng 9/2022 (49,8 điểm) - đây là mức thấp nhất trong 28 tháng qua. Cùng với đó, lạm phát cao hơn mức đã thấy trong vài thập kỷ gần đây, khiến các quốc gia trên thế giới thắt chặt tín dụng thông qua nâng lãi suất. Một trạng thái kinh tế hiếm hoi với sự kết hợp giữa cả lạm phát cao, thất nghiệp cao và tăng trưởng thấp đang đe dọa đến 2 khu vực kinh tế trụ cột của thế giới là Mỹ và EU. Tăng trưởng toàn cầu được dự báo sẽ chậm lại từ 6,0% năm 2021 xuống còn 3,2% năm 2022 và 2,7% năm 2023. Đây là mức tăng trưởng thấp nhất kể từ năm 2001 ngoại trừ cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu và giai đoạn bùng phát của đại dịch COVID-19.

Ở trong nước, mặc dù tình hình kinh tế vĩ mô duy trì ổn định, tuy nhiên giá cả, lạm phát toàn cầu gia tăng đã buộc các nước, trong đó có nước ta phải đẩy nhanh tốc độ thu hẹp chính sách tài khóa và tiền tệ, tăng trần lãi suất và tỷ giá để kiểm soát lạm phát. Bên cạnh đó, đáng chú ý, chỉ số PMI sản xuất trong nước tháng 10/2022 giảm xuống 50,6 điểm so với mức 52,5 điểm trong tháng 9/2022, là mức thấp nhất trong thời kỳ tăng kéo dài 13 tháng gần đây. Thị trường chứng khoán lao dốc, thị trường bất động sản sụt giảm mạnh, các rủi ro trên thị trường vốn,… đang tác động và dự báo sẽ tiếp tục ảnh hưởng ngày càng sâu sắc hơn đến hoạt động SXKD của các doanh nghiệp.

Tổng Giám đốc Petrovietnam Lê Mạnh Hùng kiểm tra tiến độ vận hành cảng nhận than NMNĐ Thái Bình 2

Hoạt động SXKD an toàn, ổn định, tăng trưởng cao



Trong bối cảnh đầy biến động, khủng hoảng tài chính, khủng hoảng thị trường vốn, khủng hoảng nguồn cung thị trường xăng dầu,…; ý thức vai trò, trách nhiệm của mình, chủ động dự báo tình hình và không để phụ thuộc vào giá dầu, cùng với việc tiếp tục thực hiện hiệu quả các giải pháp quản trị điều hành, đặc biệt là công tác quản trị biến động, điều hành linh hoạt, phát huy vai trò các chuỗi giá trị, Petrovietnam đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, đảm bảo hoạt động SXKD diễn ra an toàn, ổn định, góp phần quan trọng bình ổn thị trường, đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia. Cụ thể, trong 10 tháng đầu năm 2022, hoạt động tại các nhà máy/công trình/giàn khoan của Tập đoàn được đảm bảo an toàn, thông suốt.

Petrovietnam đã hoàn thành kế hoạch (KH) khai thác dầu thô cả năm trước 2 tháng 9 ngày (đạt 8,74 triệu tấn vào ngày 22/10), tính chung 10 tháng đạt 9,03 triệu tấn, vượt 3% KH cả năm 2022 và tiệm cận mức thực hiện cùng kỳ năm 2021 (bằng 99,4%). Sản lượng khai thác dầu về đích sớm do các mỏ khai thác chủ lực đã duy trì nhịp độ khai thác với hệ số uptime cao; công tác quản trị sản lượng, các giải pháp kỹ thuật được áp dụng liên tục, đồng bộ và kịp thời. Cùng với đó là công tác phát triển mỏ được triển khai tích cực. Trong 10 tháng đầu năm 2022, Petrovietnam đã đưa 04 mỏ/công trình vào khai thác gồm: Giàn RC-10 mỏ Rồng và giàn CTC-2 mỏ Cá Tầm (cùng đưa vào khai thác từ ngày 28/10/2022); mỏ H4 Bắc Bunga Orkid FO từ ngày 30/4/2022; mỏ Đại Nguyệt ngày 08/8/2022. Bên cạnh đó, sản xuất khí, điện, đạm, xăng dầu và các sản phẩm khác đều tích cực, đáp ứng tối đa nhu cầu thị trường, góp phần cung cấp các sản phẩm thiết yếu cho sản xuất và đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.

Với những nỗ lực trong sản xuất và điều hành kinh doanh, trong 10 tháng đầu năm năm 2022, Petrovietnam đã hoàn thành vượt mức cao các chỉ tiêu tài chính. Tổng doanh thu toàn Tập đoàn 10 tháng đầu năm 2022 ước đạt 782 nghìn tỷ đồng, vượt 40% KH cả năm và tăng 56% so với cùng kỳ 2021. Nộp ngân sách toàn Tập đoàn 10 tháng đầu năm 2022 ước đạt 112,2 nghìn tỷ đồng, vượt 74% KH năm 2022, tương đương với thực hiện cả năm 2021 (112,5 nghìn tỷ đồng).

Các công tác khác đều được triển khai tích cực, bám sát kế hoạch, tình hình thị trường và định hướng chiến lược phát triển của Petrovietnam. Trong tháng 10/2022, Tổng giám đốc Tập đoàn đã tổ chức các cuộc họp đánh giá tình hình thực hiện KH năm 2022 và xem xét KH năm 2023 của các đơn vị theo từng lĩnh vực hoạt động của Tập đoàn; đã tổ chức họp, triển khai nhiệm vụ làm chủ công nghệ năng lượng tái tạo ngoài khơi; xem xét, đánh giá các vấn đề tài chính, khoa học công nghệ,… Ngày 25/10/2022, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam đã công bố ngành Dầu khí có 7 công trình nghiên cứu khoa học công nghệ đoạt giải VIFOTEC năm 2021. Tập đoàn tiếp tục tích cực tổ chức, tham gia các hoạt động an sinh xã hội, hưởng ứng và tham gia tháng "Vì người nghèo" do MTTQ Việt Nam phát động tại thành phố Hà Nội và các tỉnh Hòa Bình, Cà Mau, Quảng Ngãi,...; tổ chức ngày làm thêm để tạo nguồn kinh phí thực hiện các hoạt động ASXH của Tập đoàn.

Người lao động tại cảng chế tạo của PTSC

Chia sẻ khó khăn với Nhà nước

Đặc biệt, từ đầu tháng 10/2022 đến nay xảy ra hiện tượng nhiều CHXD tư nhân (đặc biệt tại các khu vực phía Nam) đóng cửa ngừng bán do nguồn cung khan hiếm và nguồn hàng nhập khẩu không dồi dào. Tình hình này đã gây áp lực lớn cho hệ thống kinh doanh công tác điều hành, đảm bảo nguồn hàng. Trong tình hình đó, Petrovietnam đã nỗ lực cung ứng tối đa cho thị trường. Sản xuất xăng dầu (không gồm NSRP) tháng 10 đạt 581,4 nghìn tấn, vượt 8% KH tháng, tính chung 10 tháng đạt 5,74 triệu tấn, vượt 9% KH 10 tháng và bằng 93% KH năm, tăng 9% so với cùng kỳ năm 2021. Bao tiêu sản phẩm lọc dầu từ Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn tháng 10 đạt 648 nghìn tấn, vượt 15% KH tháng, tính chung 10 tháng tăng 13% so với cùng kỳ 2021.

Vào lúc 8h ngày 28/10/2022, giàn khai thác Cá Tầm 2 (CTC-2) thuộc mỏ Cá Tầm, Lô 09-3/12 đã chính thức khai thác dòng dầu đầu tiên

Dự báo nguồn cung xăng dầu trên thị trường tiếp tục khó khăn trong những tháng cuối năm, đặc biệt là để phục vụ nhu cầu tăng lên vào dịp lễ hội, Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán sắp tới, Petrovietnam đã chỉ đạo các đơn vị liên quan trong Tập đoàn triển khai kế hoạch sản xuất, phân phối xăng dầu nhằm góp phần ổn định thị trường, đảm bảo an ninh năng lượng cho đất nước.

Trong đó, Tổng Giám đốc Petrovietnam Lê Mạnh Hùng nhấn mạnh: "Nhiệm vụ cấp bách trong lúc này là giữ vận hành an toàn, ổn định cho sản xuất, đặc biệt là nỗ lực đảm bảo nguyên liệu, giám sát vận hành, tránh sự cố để Nhà máy Lọc dầu Dung Quất có thể hoạt động ở công suất cao (109 – 110% công suất); thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm, cơ cấu thị trường phù hợp, đặc biệt là ở khu vực có các điểm nóng, góp phần bình ổn thị trường, chia sẻ khó khăn với Nhà nước".

Người lao động dầu khí trên công trình biển

Nỗ lực hoàn thành cao nhất kế hoạch năm 2022, tạo đà cho năm 2023

Phát biểu tổng kết cuộc họp, Tổng Giám đốc Petrovietnam Lê Mạnh Hùng ghi nhận, biểu dương những nỗ lực, cố gắng của toàn ngành, đặc biệt là các đơn vị, người lao động SXKD trực tiếp, đã làm nên những kết quả rất đáng khích lệ của Tập đoàn trong 10 tháng qua. Kết quả đó đã nhận được sự ghi nhận, đánh giá rất cao của lãnh đạo Đảng và Nhà nước, cũng như từ các tổ chức uy tín trong và ngoài nước.

Chỉ đạo nhiệm vụ SXKD trong những tháng còn lại của năm 2022, Tổng Giám đốc Petrovienam Lê Mạnh Hùng đề nghị Tập đoàn, các đơn vị tập trung: Nhận diện, đánh giá các rủi ro trong tình trạng khủng hoảng thị trường vốn hiện nay, vấn đề liên quan về tín dụng, lạm phát, tỷ giá,…, đồng thời đánh giá tác động của khủng hoảng năng lượng toàn cầu đến thị trường trong nước để đưa ra những giải pháp kiểm soát, quản trị rủi ro trong toàn Tập đoàn; Tập trung chỉ đạo toàn diện thực hiện các chỉ tiêu SXKD trong toàn Tập đoàn để hoàn thành cao nhất kế hoạch đề ra, tiếp tục tăng trưởng, tạo đà cho thực hiện kế hoạch năm 2023; Đảm bảo công tác sản xuất, kinh doanh, dự trữ xăng dầu, góp phần cùng Bộ Công Thương và các doanh nghiệp nhà nước khác ổn định thị trường xăng dầu; Rà soát, thúc đẩy công tác đầu tư, đặc biệt là triển khai các dự án lớn sắp tới; Hoàn thành xây dựng Danh mục sản phẩm dịch vụ chiến lược để có định hướng, kế hoạch, chiến lược phát triển phù hợp, gia tăng hiệu quả sử dụng tài sản; Thúc đẩy phát triển năng lượng tái tạo ngoài khơi; Rà soát thực hiện các chuỗi giá trị năm 2022, triển khai các chuỗi giá trị cho năm 2023, đặc biệt là chuỗi về hóa chất; Phê duyệt kế hoạch SXKD cho đơn vị, khối SXKD và kế hoạch quản trị năm 2023; Rà soát, kiểm điểm việc thực hiện các nhiệm vụ được Tập đoàn giao cho các đơn vị trong năm 2022…