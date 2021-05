Bill Gates từng thuê vũ nữ thoát y đến để bơi cùng ông tại nhà?

Bill Gates thời trẻ từng rất thích tiệc tùng, điều đó đã được khẳng định

Bill Gates từng thuê phụ nữ khỏa thân để bơi cùng ông trước khi vị tỷ phú gặp bà Melinda, James Wallace, người đã viết hai cuốn sách về nhà sáng lập Microsoft, nói với MailOnline.

Tỷ phú cũng từng lừa dối Melinda khi họ mới bắt đầu hẹn hò - nhưng đã chung thủy với bà trong suốt cuộc hôn nhân của họ.

Melinda và Bill cuối cùng đã ly hôn vào ngày 3 tháng 5 sau 27 năm và có 3 đứa con với nhau, nhưng theo ông Wallace, mối quan hệ của họ đã "nguội lạnh" từ lâu.

Ông tuyên bố rằng cặp đôi thậm chí đã "chia tay gần một năm" trước khi quay lại với nhau vào năm 1992 vì Gates "từ chối chấp nhận bất kỳ cam kết nào."

Sự không chắc chắn xung quanh mối quan hệ ban đầu của cặp đôi có liên quan nhiều đến việc Bill "lăng nhăng", Wallace nói với Mail, đồng thời khẳng định người sáng lập Microsoft từng tổ chức một số bữa tiệc khá "hoang dã".

Ông Wallace thậm chí còn nói rằng Bill và những người bạn sẽ "đi chơi và gặp gỡ các vũ nữ thoát y ở Seattle", sau đó đưa họ đến nhà của người sáng lập Microsoft.

Người viết tiểu sử nói: "Họ có một số bữa tiệc khá nóng bỏng, tất cả sẽ đi chơi và kiếm vũ nữ thoát y ở Seattle, sau đó đưa đến nhà của Bill."

Bill kết hôn với Melinda vào năm 1994

Trong cuốn sách xuất bản năm 1997 của Wallace, Overdrive: Bill Gates and the Race to Control Cyberspace, Wallace cho biết các vũ nữ thoát y sau đó sẽ "bơi khỏa thân" cùng vị tỷ phú và bạn bè của ông trong hồ bơi trong nhà".

Ông viết: "Gates sẽ đến thăm một trong những hộp đêm ở Seattle và thuê vũ công đến nhà."

Tác giả nói với Mail: "Hồi đó, Gates không phải là một cậu bé nhút nhát, ông ấy không phải một con mọt máy tính. Thực ra, cuộc sống của ông khá thoải mái."

Melinda được cho là đã biết về những trò vui của Gates, tác giả bài viết khẳng định: "French (tên thời con gái của Melinda) đã nhận thức rõ về thói trăng hoa của Gates, và do đó mối quan hệ của họ lúc nóng lúc lạnh".

"Có thời điểm, họ đã chia tay gần một năm, được cho là vì Gates từ chối thực hiện bất kỳ cam kết nào".

"Tuy nhiên, khi họ quay lại với nhau vào năm 1992, mối quan hệ ngày càng khăng khít, bền chặt".

Mới đây, cặp đôi đã ly hôn sau 27 năm chung sống.

Melinda và Bill kết hôn hai năm sau đó vào năm 1994 và có với nhau 3 người con, Phoebe, Jennifer và Rory.

Cặp đôi cùng nhau xây dựng một đế chế trị giá hàng tỷ đô la, với Quỹ Bill và Melinda Gates, quỹ thành công nhất trên thế giới tính đến năm 2021.

Trong một tuyên bố được đưa ra bởi cả Melinda và Bill trên Twitter, cặp đôi nói về việc ly hôn của họ: "Sau rất nhiều suy nghĩ và nỗ lực trong mối quan hệ của cả hai, chúng tôi đã đưa ra quyết định kết thúc cuộc hôn nhân này".

"Trong 27 năm qua, chúng tôi đã nuôi dạy thành công ba đứa trẻ và xây dựng một tổ chức hoạt động trên toàn thế giới để giúp tất cả mọi người có cuộc sống lành mạnh, hiệu quả".

"Chúng tôi tin tưởng vào sứ mệnh đó và sẽ tiếp tục công việc tại quỹ, nhưng chúng tôi không thể cùng nhau đi tiếp như một cặp vợ chồng được nữa.

"Chúng tôi yêu cầu không gian và sự riêng tư cho gia đình để hướng đến một cuộc sống mới."