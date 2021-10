Bình Định "cảnh báo" huy động vốn bán đất nền tại khu B1 An Phú Thịnh

Sau 3 năm ký hợp đồng góp vốn giữa chủ đầu tư là công ty cổ phần phát triển đầu tư xây dựng và du lịch An Phú Thịnh (công ty An Phú Thịnh) và khách hàng, Sở Xây dựng tỉnh Bình Định vừa có "cảnh báo" tránh rủi ro về dự án khu B1 khu đô thị mới An Phú Thịnh.

Chưa đủ điều kiện huy động vốn Báo Dân Việt vừa đăng tải bài viết: Khu đô thị mới An Phú Thịnh (Bình Định): Vì sao khách hàng chưa nhận được "sổ đỏ" như cam kết?, phản ánh tình trạng từ năm 2018, nhiều khách hàng góp vốn bằng "hợp đồng hợp tác đầu tư" thực chất là mua đất tại dự án khu B1, khu đô thị mới An Phú Thịnh (TP.Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) nhưng đến nay vẫn chưa nhận được Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, như cam kết của chủ đầu tư. Ngoài ra, tại khu B1 của dự án đã xuất hiện hàng loạt cá nhân rao bán đất nền, từ 27 triệu đồng đến 40 triệu đồng/m2 khi chưa đủ điều kiện kinh doanh bất động sản, chưa có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Ngày 15/10, trong thông báo về điều kiện kinh doanh bất động sản đối với dự án khu B1, khu đô thị mới An Phú Thịnh để tránh rủi ro cho người dân, Sở Xây dựng tỉnh Bình Định khẳng định, hiện nay, dự án trên chưa đủ điều kiện kinh doanh bất động sản theo quy định pháp luật về kinh doanh bất động sản, chưa được chuyển quyền sử dụng đất đã được đầu tư hạ tầng cho người dân tự xây dựng nhà ở, chưa đủ điều kiện huy động vốn theo quy định hiện hành của pháp luật. Khu B1 dự án khu đô thị mới An Phú Thịnh do công ty An Phú Thịnh làm chủ đầu tư. Ảnh: DT Theo Sở Xây dựng tỉnh Bình Định, dự án khu đô thị mới An Phú Thịnh được UBND tỉnh Bình Định cho phép đầu tư tại Quyết định số 852/QĐ-CTUBND ngày 22/4/2021 với mục tiêu đầu tư: Đầu tư xây dựng khu đô thị mới hiện đại, hài hòa với điều kiện cảnh quan tự nhiên sông nước đặc trưng của khu vực; đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội; đáp ứng nhu cầu về nhà ở và đẩy nhanh quá trình đô thị hóa của thành phố Quy Nhơn theo hướng bền vững. Tại điểm c Mục 8 Quyết định số 852/QĐ-CTUBND ngày 22/4/2021 của UBND tỉnh Bình Định có nội dung: "Chuyển quyền sử dụng đất: Đối với đất xây dựng nhà ở liên kế, biệt thự, chung cư thương mại, chủ đầu tư được chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho nhà đầu tư cấp 2 để thực hiện đầu tư dự án nhà ở thương mại, xây dựng nhà ở để bán, sau khi đầu tư xây dựng đạt đủ các điều kiện về kinh doanh nhà ở và bất động sản. Nhà đầu tư cấp 1 hoặc nhà đầu tư cấp 2 phải tổ chức xây dựng các loại nhà ở và chỉ được chuyển nhượng quyền sử dụng đất đồng thời với quyền sở hữu nhà ở. Không cho phép chủ đầu tư cấp 1, cấp 2 chuyển nhượng đất trực tiếp cho người có nhu cầu sử dụng". "Hợp đồng hợp tác đầu tư" giữa công ty An Phú Thịnh và khách hàng với hình thức góp vốn (ảnh lớn), đất tại Khu B1 (ảnh nhỏ). Ảnh: DT Mỏi mòn chờ "sổ đỏ" Như Dân Việt đã đưa tin, "Hợp đồng hợp tác đầu tư" theo hình thức góp vốn là giao kết pháp lý, được cho sẽ bảo đảm quyền lợi đôi bên khi mua bán đất hình thành trong tương lai, nhưng tại khu B1 dự án khu đô thị mới An Phú Thịnh, hình thức này mang đến không ít bức xúc cho người mua. Năm 2018, công ty An Phú Thịnh (bên A) ký "hợp đồng hợp tác đầu tư" với hàng loạt khách hàng (bên B) bằng hình thức góp vốn, để xây dựng cơ sở hạ tầng khu B1 dự án khu đô thị mới An Phú Thịnh. Khu B1 khu đô thị mới An Phú Thịnh. CLIP: DT Cụ thể, bên B đồng ý tự nguyện góp vốn không tính lãi cho bên A, tương ứng với số tiền góp vốn sau khi dự án hoàn thành, bên B sẽ nhận được lô đất tại dự án này. Bên B sẽ góp vốn cho bên A theo từng đợt, chủ đầu tư cam kết thời gian bàn giao đất là 18 tháng kể từ ngày ký hợp đồng, hoàn tất cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ-PV ) không quá 24 tháng kể từ ngày ký hợp đồng. Tuy nhiên, đến nay, đã quá hạn cam kết theo hợp đồng nhưng công ty An Phú Thịnh vẫn chưa bàn giao đất và Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho khách hàng. Khu B1 chưa được phép bán đất nền nhưng vẫn được rao rầm rộ với giá cao nhất lên đến 40 triệu đồng/m2. Ảnh chụp màn hình. Đặc biệt, nhiều khách hàng đã ký "Hợp đồng hợp tác đầu tư" theo hình thức góp vốn với công ty An Phú Thịnh bất ngờ nhận được yêu cầu từ phía chủ đầu tư, muốn được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì phải xây nhà trên đất, điều khoản này không hề có trong hợp đồng thời điểm ký kết ban đầu. Trong khi đó, khu B1 của dự án đã xuất hiện hàng loạt cá nhân rao bán đất nền, từ 27 triệu đồng đến 40 triệu đồng/m2 nhưng chưa có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Theo những người môi giới ở đây, nếu mua đất dự án, khách hàng (F2) sẽ được ký hợp đồng chuyển nhượng từ khách hàng trước đó (F1) và tiếp tục thực hiện thanh toán "Hợp đồng hợp tác đầu tư" theo hình thức góp vốn với công ty An Phú Thịnh đã được ký kết. "Chủ đất đã thanh toán 95% giá trị hợp đồng với công ty An Phú Thịnh nhưng khi nhận được yêu cầu phải xây nhà mới cấp sổ nên họ quyết định bán. Hiện tại, lô đất này tại khu B1 chưa có sổ đỏ, sau khi mua, bắt buộc phải xây nhà mới được cấp sổ. Đồng ý mua thì ký hợp đồng chuyển nhượng lại và tiếp tục thực hiện hợp đồng trực tiếp với chủ đầu tư theo hợp đồng hợp tác đầu tư", chị T (môi giới đất tại khu B1) cho hay. Mặc dù môi giới rao bán rầm rộ nhưng trên thực tế, khu B1 dự án khu đô thị mới An Phú Thịnh chưa được phép bán đất nền. Hiện nay, khu B1 chưa đủ điều kiện kinh doanh bất động sản theo quy định pháp luật về kinh doanh bất động sản, chưa được chuyển quyền sử dụng đất đã được đầu tư hạ tầng cho người dân tự xây dựng nhà ở, chưa đủ điều kiện huy động vốn theo quy định hiện hành của pháp luật. Ảnh: DT Theo Giám đốc công ty An Phú Thịnh Nguyễn Trường Quang, đã có gần 200 "Hợp đồng hợp tác đầu tư" với hình thức góp vốn, giữa công ty An Phú Thịnh và khách hàng được ký kết. Hiện tại, chủ đầu tư đang làm việc để tách sổ cho khách hàng. Tuy nhiên, có 2 trục đường tại dự án, bắt buộc phải xây dựng nhà ở, mới được cấp sổ với 161 lô đất. Theo ông Quang, trong trường hợp bắt buộc xây dựng nhà mới được cấp sổ theo quy định pháp luật, nếu khách hàng không đồng ý thì sẽ được hoàn trả số tiền đã góp vốn, tính đầy đủ cả phí lãi vay ngân hàng cho khách hàng. "Các trường hợp không nằm trong danh sách bắt buộc xây nhà, công ty đã có công văn kiến nghị làm chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho khách hàng. Việc chậm trễ này do là dịch Covid-19, chứ công ty không hề vô trách nhiệm", ông Quang nói. Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Bình Định Lê Đăng Tuấn khẳng định, khu B1 dự án khu đô thị mới An Phú Thịnh do công ty An Phú Thịnh làm chủ đầu tư, chưa được phép rao bán đất nền. Dự án này mục đích là xây dựng nhà ở để bán, muốn bán nhà ở hình thành trong tương lai, bắt buộc phải xây nhà theo Luật kinh doanh bất động sản. Theo Sở Xây dựng tỉnh Bình Định, "Hợp đồng hợp tác đầu tư" của công ty An Phú Thịnh và khách hàng, có dấu hiệu quan hệ dân sự giữa hai bên. Sở này sẽ chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan kiểm tra nội dung của các hợp đồng đã được ký kết, để kiểm tra tính pháp lý của hợp đồng và đưa ra hình thức xử lý vi phạm nếu có. Khu đô thị mới An Phú Thịnh (Bình Định): Vì sao khách hàng chưa nhận được "sổ đỏ" như cam kết? 11/10/2021 21:36

