Bình Dương: Đã xác định nữ tài xế lái ô tô kéo lê xe máy hơn 2km về đến cổng nhà mới chịu dừng lại

Ngày 25/9, Công an huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương cho biết Đội CSGT – TT Công an huyện đang mời làm việc với bà N.T.T (SN 1988) để tiếp tục xác minh, làm rõ vụ việc người này lái ô tô kéo lê xe máy trên đường gây xôn xao.



Theo công an, thời điểm xảy ra vụ việc, người dân đi đường thấy nữ tài xế điều khiển ô tô kéo lê xe máy trên đường nên đuổi theo.

Chiếc xe máy hư hỏng. Ảnh: Hoàng Minh.

Nữ tài xế kéo lê xe máy về tận cổng nhà. Ảnh: Hoàng Minh.

Khi đuổi kịp, một số người dân quay trực tiếp và đăng tải trên mạng xã hội hình ảnh chiếc xe máy vẫn đang nằm ở phần đầu chiếc xe ô tô.

Trước thông tin trên mạng xã hội cho rằng, nữ tài xế là cán bộ công an, Công an huyện Dầu Tiếng khẳng định, nữ tài xế này không phải là cán bộ thuộc lực lượng công an.

Nữ tài xế có người thân từng làm công an xã (không chính quy), nhưng đã nghỉ việc từ lâu.

Trưa 23/9, bà T điều khiển ô tô biển số 61K-155.., chở con đi học. Khi về nhà đến đoạn đường D8 thuộc xã Long Hòa, huyện Dầu Tiếng thì xảy ra va chạm với xe máy do anh P.H.N (sinh năm 1997) điều khiển đi từ trong hẻm ra đường D8.

Cú va chạm khiến anh N. ngã xuống đường và bị thương nhẹ. Anh N. sau đó được người dân chuyển đi bệnh viện cấp cứu.

Sau khi xảy ra va chạm, nữ tài xế không dừng lại mà lái xe bỏ chạy kéo lê chiếc xe máy mắc kẹt trước đầu xe ô tô khoảng 2 km, khi về đến cổng nhà mới chịu dừng lại.