Bình Dương: Gần 10.000 học sinh lớp 9 phải thi lại môn Toán

Ảnh minh họa. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương vừa phát đi Công văn số 911 gửi Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị, thành phố trên địa bàn tỉnh về tổ chức kiểm tra cuối học kỳ môn Toán lớp 9 lần 2 (năm học 2022-2023).

Theo Công văn, thời gian thi cuối học kỳ môn Toán trên toàn khối lớp 9 đã được Sở ấn định tổ chức vào ngày 26/4.

Tuy nhiên, Trường Tiểu học-Trung học cơ sở-Trung học phổ thông Phan Chu Trinh (trường ngoài công lập) thuộc thành phố Dĩ An, do xem nhầm lịch kiểm tra nên đã cho học sinh lớp 9 của trường kiểm tra môn Toán trước 1 ngày so với quy định; do đó đã gây dư luận không tốt trong xã hội.

Để đánh giá kết quả học tập của học sinh trong toàn tỉnh được công bằng, khách quan nhất, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương thông báo tổ chức kiểm tra cuối kỳ 2, môn Toán lớp 9, lần 2 (tổ chức thi lại).

Thời gian Sở ấn định là ngày 8/5, sẽ tổ chức thi lại môn toán cho gần 10.000 học sinh khối 9 trong toàn tỉnh.

Theo ghi nhận của phóng viên TTXVN, nhiều phụ huynh có con em học lớp 9 của các Trường trên địa bàn tỉnh Bình Dương sau khi nắm được thông tin trên đã bày tỏ bức xúc về việc tổ chức thi lại môn Toán do sơ suất của một trường bị “nhầm” lịch thi.

Trên mạng xã hội, có ý kiến phụ huynh cho rằng việc các học sinh phải thi lại môn toán do sơ suất này là không công bằng và gây thêm áp lực cho các em.

Có ý kiến khác cho rằng việc thi lại khiến học sinh "mất tinh thần," và nếu thi lại điểm thấp hơn sẽ có học sinh bị "thiệt thòi."

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương cho hay đang tập trung chỉ đạo, yêu cầu các phòng giáo dục và đào tạo các huyện, thị tổ chức chu đáo việc thi lần 2 môn Toán cho các em học sinh.

Liên quan vụ việc “nhầm” lịch thi, Sở đang làm rõ, xử lý trách nhiệm đối với những cá nhân, tập thể liên quan.