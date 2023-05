Quay lại trường sau kỳ nghỉ lễ, cô giáo mầm non ở Hà Giang gặp tai nạn tử vong thương tâm Hà Giang: Xót xa cô giáo mầm non ngã xuống vực tử vong trên đường trở lại trường sau nghỉ lễ

Trên đường quay trở lại trường học sau kỳ nghỉ lễ để tiếp tục công tác, một cô giáo mầm non ở Trường mầm non xã Đường Thượng (huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang) không may bị ngã xuống vực, dẫn đến tử vong, khiến nhiều người xót xa.

Cô giáo mầm non ngã xuống vực tử vong trên đường trở lại trường. Ảnh minh họa: VQ Nguồn tin từ Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Yên Minh cho hay, sau kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5, ngày 3/5, cô Mai Thị Yến, giáo viên trường mầm non Đường Thượng (xã Đường Thượng, huyện Yên Minh) cùng chồng và con trai di chuyển bằng xe máy từ thị trấn lên điểm trường dạy học. Do đường dốc trơn trượt, xe máy của vợ chồng cô gặp sự cố nên rơi xuống vực sâu. Nguồn tin cũng cho hay, người dân gần đó đã phát hiện và đưa vợ chồng cô cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang. Địa điểm xảy ra vụ việc cách Trường mầm non Đường Thượng khoảng 2km. Nữ giáo viên qua đời lúc 20h cùng ngày. Chồng của cô hiện đang tiếp tục được cấp cứu tại viện. Cô giáo Mai Thị Yến quê gốc huyện Bắc Quang, Hà Giang, xung phong lên dạy học tại điểm trường xã Đường Thượng từ năm 2010. Chồng cô dạy học tại Trường tiểu học Đường Thượng. UBND huyện Yên Minh chỉ đạo Phòng GDDT phối hợp với trường học chung tay lo tang sự cho cô Yến, đồng thời động viên gia đình sớm vượt qua khó khăn. Chia sẻ