Bình Dương: Khó khăn bủa vây, nhưng vẫn có nhiều tỷ phú nông dân, doanh thu cả chục tỷ đồng/năm

Sáng 11/10, Hội Nông dân tỉnh Bình Dương tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến lần thứ V, giai đoạn 2020-2025.

Tham dự hội nghị có ông Nguyễn Xuân Định - Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam; ông Phạm Minh Hùng - Trưởng Cơ quan thường trực Trung ương Hội tại miền Nam, Phó Trưởng Ban chuyên trách Ban chỉ đạo Cụm thi đua công tác hội và phong trào nông dân Cụm thi đua số 5, Cụm thi đua số 6; ông Đỗ Ngọc Huy - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Bình Dương, lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh Bình Dương cùng 170 đại biểu ưu tú, tiêu biểu, đại diện cho đông đảo cán bộ, hội viên nông dân trong tỉnh.

Lãnh đạo Trung ương Hôi Nông dân Việt Nam tặng hoa chúc mừng Hội Nông dân tỉnh Bình Dương. Ảnh: V.D

Hội Nghị điển hình tiên tiến tỉnh Bình Dương lần thứ V giai đoạn 2020-2025 diễn ra trong không khí của toàn Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân tỉnh Bình Dương đang sôi nổi thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội tỉnh Đảng bộ lần thứ XI và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, cùng cả nước vượt qua khó khăn trong phòng, chống dịch Covid-19.

Trong 5 năm qua, Hội Nông dân tỉnh Bình Dương đã đạt được nhiều kết quả trong Phong trào thi đua yêu nước.

Phong trào thi đua giai đoạn 2016 - 2020, Hội Nông dân tỉnh đã bám sát yêu cầu nhiệm vụ chính trị, những mục tiêu kinh tế- xã hội trọng yếu của địa phương; đã có tác dụng động viên, khơi dậy, giữ vững và phát huy truyền thống yêu nước, giàu lòng nhân ái, tinh thần đại đoàn kết dân tộc, tính cần cù, năng động, sáng tạo, ý chí tự lực, tự cường, tạo động lực mới, nhân tố mới trong cán bộ, hội viên, nông dân. Phát huy được giá trị tốt đẹp, khuyến khích nông dân sản xuất có hiệu quả, xây dựng đời sống thân thiện, bền vững, sức cạnh tranh cao, được các cấp ủy đảng và chính quyền ghi nhận.

Hoạt động của Hội Nông dân không chỉ mang lại lợi ích thiết thực cho hội viên, nông dân mà còn góp phần cùng đia phương thực hiện các mục tiêu xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, giữ vững ổn định chính trị, tăng cường quốc phòng an ninh, bảo đảm trật tự - an toàn xã hội.

Ông Đỗ Ngọc Huy - Chủ tịch HND tỉnh Bình Dương. Ảnh: V.D

Đặc biệt, trong 5 năm qua, để chủ động hỗ trợ giúp nông dân tiếp cận các nguồn vốn ưu đãi để phát triển sản xuất kinh doanh, các cấp Hội đã tổ chức thực hiện hiệu quả Đề án "Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh giai đoạn 2016 - 2020".

Quy mô Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh Bình Dương hiện đạt 133,120 tỷ đồng, đã xét cho 3.437 lượt hộ nông dân vay đầu tư vào 284 dự án trồng trọt, chăn nuôi và dịch vụ; đã thành lập 284 tổ hợp tác, tổ ngành nghề, tổ vay vốn. Trong đó, có trên 90 tổ làm ăn hiệu quả giải quyết được nhiều lao động và tăng thu nhập đáng kể.

Trong giai đoạn từ 2016 – 2020, Hội Nông dân tỉnh Bình Dương đã kịp thời hỗ trợ, xét cho 3.437 lượt hộ nông dân vay đầu tư vào 284 dự án trồng trọt, chăn nuôi và dịch vụ với số vốn 133,120 tỷ đồng. Ảnh: V.D

Bên cạnh đó, các cấp Hội phối hợp với Ngân hàng Chính sách Xã hội giải ngân cho hội viên, nông dân vay. Tổng dư nợ đến nay là 785,752 tỷ đồng cho 19.747 hộ vay.

Vốn vay theo Quyết định số 04/2016/QĐ-UBND quy định về chính sách khuyến phát triển nông nghiệp theo hướng nông nghiệp đô thị - nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tỉnh Bình Dương giai đoạn 2016- 2020 đã giải ngân trên 237 tỷ đồng cho 48 hộ trang trại, trong đó có 39 phương án vay vốn của hội viên nông dân với số tiền 133 tỷ đồng.

Nguồn vốn từ các chính sách của Nhà nước liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn đã đầu tư cho nông dân được 8.250 hộ hội viên, nông dân được hưởng thụ từ các chính sách của Nhà nước như Quyết định số 63/2016/QĐ-UBND ban hành quy định về chính sách hỗ trợ giữ và phát triển vườn cây ăn quả đặc sản tỉnh Bình Dương giai đoạn 2017-2021 của UBND tỉnh với số tiền trên 17 tỷ đồng. Các tổ chức tín dụng và vốn tương trợ cũng đã giúp cho trên 2.500 hộ vay, với số tiền trên 123 tỷ đồng.

Ngoài ra, Hội còn ký kết và triển khai thực hiện chương trình liên tịch với công ty phân bón Mầm Xanh, Xí nghiệp xử lý Chất thải Môi trường Bình Dương (phân bón Con Voi) và các công ty thức ăn gia súc, thuốc thú y, thủy sản, các đại lý vật tư nông nghiệp tổ chức các điểm trình diễn nông nghiệp, hỗ trợ bán trả chậm cho nông dân.

Nhiều mô hình sản xuất, kinh doanh của nông dân đang bắt kịp xu hướng chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi và nhu cầu thị trường như nuôi cá cảnh, trồng rau quả công nghệ cao, trồng cây cảnh, trồng hoa, trồng cây ăn quả đặc sản...Các mô hình sản xuất này ngày càng xuất hiện nhiều tỷ phú nông dân....

Ông Nguyễn Xuân Định - Phó Chủ tịch Trung ương HND Việt Nam phát biểu tại hội nghị. Ảnh: V.D

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Xuân Định - Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam biểu dương những thành tích xuất sắc mà giai cấp nông dân và các cấp Hội trong tỉnh Bình Dương đã đạt được trong thời gian qua.

Theo ông Định, trong 5 năm vừa qua, công tác Hội và các phong trào thi đua yêu nước Hội Nông dân tỉnh Bình Dương đã có bước phát triển rõ nét cả về bề rộng và chiều sâu, góp phần quan trọng hoàn thành các chỉ tiêu Đại hội Hội Nông dân tỉnh Bình Dương lần thứ IX đã đề ra cho nhiệm kỳ 2018-2023.

Nhiều phong trào thi đua đã có sức lan toả mạnh mẽ như: Phong trào "Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững", Phong trào "Nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới và chỉnh trang đô thị theo hướng văn minh - hiện đại", Phong trào "Nông dân tham gia bảo đảm quốc phòng - an ninh",...

Được sự hỗ trợ của Nhà nước, hỗ trợ của Hội Nông dân các cấp, nhiều hộ hội viên, nông dân đã vươn lên thoát nghèo, làm giàu. Trên địa bàn tỉnh Bình Dương ngày càng xuất hiện nhiều nông dân tỷ phú, doanh thu từ sản xuất, kinh doanh đạt hàng tỷ đồng, thậm chí hàng chục tỷ đồng...

Lãnh đạo Trung ương Hội Nông dân trao hoa và bằng khen cho các nông dân sản xuất kinh doanh giỏi của tỉnh Bình Dương. Ảnh: V.D

Trong những tháng đầu năm 2020, trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 lan tràn trên khắp thế giới, tình hình kinh tế - xã hội của đất nước và tỉnh Bình Dương phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức. "Tuy nhiên, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bình Dương; sự đồng lòng, chung sức của cả hệ thống Hội; sự quyết tâm, đoàn kết thống nhất từ tập thể cơ quan Thường trực Hội Nông dân tỉnh đến các Chi, tổ hội ở địa phương vẫn được duy trì, phát huy, góp phần quan trọng vào việc giữ gìn và tăng cường sự phát triển của tỉnh nhà. Tôi mong rằng các cấp Hội Nông dân tỉnh Bình Dương sẽ phấn đấu nỗ lực nhiều hơn nữa để phong trào thi đua yêu nước và công tác thi đua khen thưởng đạt được kết quả cao hơn trong thời gian tới", Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Nguyễn Xuân Định nhấn mạnh.

Lãnh đạo Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tham quan các gian hàng trưng bày sản phẩm của HND các huyện tại hội nghị. Ảnh: V.D

Cũng tại Hội nghị, Thừa ủy quyền, Hội Nông dân tỉnh Bình Dương đã tiến hành trao Huân chương Lao động hạng Ba cho 1 cá nhân, Cờ thi đua Chính phủ cho Hội Nông dân tỉnh năm 2019, Bằng khen Chính phủ cho nông dân sản xuất kinh doanh giỏi cùng Bằng khen của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam cho 42 tập thể và 93 cá nhân.