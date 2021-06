Bình Dương: Tài xế mắc Covid-19, 22 F1 phải cách ly tập trung

Ngày 9/6, Trung tâm Y tế TP.Thuận An (tỉnh Bình Dương) cho biết, đang tiếp tục khoanh vùng, cách ly y tế và phong toả một số địa điểm để tiến hành truy vết các trường hợp F1, F2 có liên quan BN8791 (SN 1980) là tài xế của Công ty TNHH Prestima Việt Nam có trụ sở trong đường số 6, khu công nghiệp Việt Nam-Singapore (KCN VSIP 1), phường Bình Hoà.

Ngành y tế tiến hành lấy mẫu xét nghiệm với nhiều người có liên quan đến BN8791 mắc Covid-19. Ảnh: V.D

Theo kết quả điều tra dịch tễ, từ ngày 29/5, BN8791 sống ở quận 1, TP.HCM và bị phong toả có ca mắc Covid-19 nên không đến công ty. Qua lấy mẫu xét nghiệm, người này có kết quả âm tính lần 1 với SARS-CoV-2. Đến ngày 6/6 xét nghiệm lại thì dương tính với SARS-CoV-2 và đã được cách ly điều trị tại huyện Cần Giờ, TP.HCM.

Qua truy vết, Trung tâm Y tế thành phố Thuận An xác định được 22 trường hợp là F1 (20 nhân viên công ty, 2 nhân viên quán cà phê tại đường D35, KDC Việt Sing, khu phố 4, phường An Phú, TP.Thuận An, tỉnh Bình Dương) và 119 ca F2.

Quán cà phê nơi BN8791 từng ghé, có 2 nhân viên của quán là F1 nên cơ quan chức năng đã tiến hành phong toả quán này. Ảnh: V.D

Sáng nay (9/6), 20 trường hợp là F1 đã được đưa đia cách ly tập trung, 2 trường hợp F1 là người nước ngoài tạm cách ly tại văn phòng công ty có sự giám sát của lực lượng quân sự và công an.

Được biết, Công ty TNHH Prestima Việt Nam có 220 lao động và được chia thành nhiều ca để làm việc. Thời điểm công ty bị phong tỏa, trong công ty có 75 công nhân đang làm việc. Các công nhân này tạm thời được giữ lại tại công ty chờ kết quả xét nghiệm các trường hợp F1, sau đó sẽ có hướng dẫn tiếp theo của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch TP.Thuận An.

Hiện, ngành y tế tiếp tục tiến hành điều tra truy vết F1,F2; phun khử khuẩn bề mặt những nơi BN8791 lui tới bằng dung dịch khử khuẩn.