Bình Dương: TP.Thuận An trả lại 500 triệu đồng “xin” của doanh nghiệp để chăm lo Tết

Chiều 11/1, ông Nguyễn Thanh Tâm – Chủ tịch UBND TP.Thuận An (tỉnh Bình Dương) xác nhận, văn bản của Văn phòng HĐND-UBND TP. Thuận An gửi đến một doanh nghiệp trên địa bàn để "xin" 500 triệu đồng là có thật, văn bản này do ông Đoàn Tấn Dũng – Chánh Văn phòng HĐND – UBND TP.Thuận An ký.

Theo ông Tâm, Văn phòng UBND TP.Thuận An được giao nhiệm vụ trong công tác phòng chống dịch. Thuận An vừa qua là tâm điểm của vùng dịch và nhận được rất nhiều sự hỗ trợ từ các lực lượng nơi khác đến Thuận An.

Trong quá trình trên, để đảm bảo đời sống sinh hoạt cho lực lượng tuyến đầu hỗ trợ phòng chống dịch nên có những khoản chi phí vượt định mức mà cần phải sớm thanh toán cho các đơn vị cung cấp thức ăn, chỗ ở…

Biết được điều này, thì Công ty TNHH Lê Phong (chuyên kinh doanh các dự án bất động sản trên địa bàn tỉnh Bình Dương) đã chủ động liên hệ Văn phòng UBND TP.Thuận An để hỗ trợ để Văn phòng cùng giải quyết những khó khăn và doanh nghiệp có đề nghị Văn phòng gửi văn bản.

Từ đó, Chánh văn phòng đã phát hành văn bản trên gửi cho Công ty TNHH Lê Phong.

UBND TP. Thuận An sẽ trả lại 500 triệu đồng cho doanh nghiệp. Ảnh: Văn Dũng

Chủ tịch UBND TP.Thuận An khẳng định, thành phố không có chủ trương về việc gửi văn bản cho các doanh nghiệp trên địa bàn. Tuy nhiên, Chánh văn phòng UBND thành phố chuẩn bị chuyển công tác về phường Thuận Giao nên đã nóng vội, muốn xử lý những vẫn đề khó khăn trước khi bàn giao công việc, nên mới có văn bản nêu trên.

Qua sự việc, thì UBND thành phố đã chỉ đạo khẩn trương thu hồi văn bản, yêu cầu Chánh Văn phòng tổ chức kiểm điểm về việc ban hành văn bản này.

Chủ tịch UBND Thuận An cũng cho biết thêm, thành phố đã chỉ đạo Văn phòng UBND TP lập tức trả lại số tiền 500 triệu đồng cho Công ty TNHH Lê Phong, chậm nhất là ngày 12/1.

Trả lời Dân Việt về việc thành phố có gửi thêm văn bản tương tự đến các doanh nghiệp khác trên địa bàn hay không? Ông Nguyễn Thanh Tâm nói rằng sẽ cho rà soát, kiểm tra lại.