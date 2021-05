Vụ nhà 5 tầng xây trái phép ở Bình Dương: Chủ tịch TP. Thuận An đi thị sát sau phản ánh của báo Dân Việt

Ngày 7/5, ông Nguyễn Thanh Tâm – Chủ tịch UBND TP. Thuận An (tỉnh Bình Dương) cùng ông Nguyễn Thành Uý – Phó chủ tịch UBND TP. Thuận An đã cùng phóng viên báo Dân Việt đã có mặt tại Khu dân cư Việt Sing, đoạn thuộc phường Bình Hoà, TP. Thuận An để kiểm tra thực tế về công trình nhà 5 tầng được xây dựng trái phép trên 3 lô đất chưa được cấp sổ.

Động thái này được thực hiện sau khi báo điện tử Dân Việt phản ánh tình trạng xây dựng trái phép diễn ra trên địa bàn phường Bình Hoà.

Ông Tâm cho biết, vào ngày 29/4 vừa qua, UBND TP. Thuận An tiếp tục ra quyết định xử phạt lần 2 đối với công trình nhà 5 tầng trên 3 thửa đất tại các ô số 41, 43, 45, lô DV06C, đường NA12 - Khu dân cư Việt Sing, phường Bình Hoà, TP. Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Chủ tịch UBND TP. Thuận An (ngoài cùng bên phải) cùng cấp dưới trực tiếp xuống hiện trường sau phản ánh của Báo Dân Việt. Ảnh: ĐT

Chủ tịch UBND TP. Thuận An nói rằng, lý do ra quyết định xử phạt lần 2 là bởi trước đó chủ công trình là ông Trần Trung Kiệt (SN 1982, ngụ thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương) đã bị xử phạt hành chính về hành vi xây dựng trái phép.

Tuy nhiên, chủ đầu tư vẫn cố tình vi phạm. Đồng thời, trong vòng 10 ngày kể từ ngày nhận được quyết định xử phạt này, ông Kiệt buộc phải tự tháo dỡ toàn bộ công trình vi phạm đã hoàn thiện và đưa vào sử dụng với diện tích 1.045,88m2.

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND TP. Thuận An cũng chỉ đạo phải làm rõ, xử lý những tổ chức, cá nhân có liên quan. Đồng thời tiến hành thanh tra công vụ đối với những cán bộ đô thị của thành phố và của phường khi để xảy ra tình trạng xây dựng trái phép khiến dư luận bức xúc.

"Chúng tôi sẽ chỉ đạo cho Phòng Quản lý đô thị phối hợp với UBND phường Bình Hoà kiểm tra toàn bộ khu vực này, đồng thời đình chỉ ngay các công trình xây dựng không phép. Sau đó, chúng tôi sẽ tổ chức một cuộc họp, mời chủ đầu tư dự án là Becamex IDC CORP để làm rõ trách nhiệm của chủ đầu tư, đồng thời kiểm tra quy hoạch, giấy phép xây dựng được cấp ra sao đối với những công trình trong dự án này", ông Tâm khẳng định.

Liên quan đến vụ việc này, PV Dân Việt đã nhiều lần liên hệ với ông Huỳnh Anh Tài – Chủ tịch UBND phường Bình Hoà (TP. Thuận An, tỉnh Bình Dương) để làm rõ về trách nhiệm của địa phương trong công tác quản lý địa bàn.

Thế nhưng, ông Tài liên tục có biểu hiện né tránh báo chí.

Thậm chí, trong buổi thị sát của lãnh đạo UBND TP. Thuận An vào ngày 7/5, ông Huỳnh Anh Tài cũng không có mặt và cũng không cử cán bộ đến.

Trước đó, Dân Việt đã có bài phản ánh về công trình nhà 5 tầng tọa lạc tại địa chỉ ô số 41, 43, 45, lô DV06C, đường NA12 - Khu dân cư Việt Sing, phường Bình Hoà, TP. Thuận An, tỉnh Bình Dương được xây dựng trái phép trên đất chưa được cấp sổ đỏ.

Theo tìm hiểu, khu đất này nằm trong dự án khu tái định cư Việt Sing do Tổng công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – CTCP (Becamex IDC CORP) làm chủ đầu tư.

Quan sát bằng mắt thường cho thấy, công trình nhà đã được xây dựng kiên cố, hoàn thiện gần 100% với quy mô 1 tầng trệt, 4 tầng cao và có hàng chục phòng.

Công trình nhà 5 tầng được xây dựng trái phép trên 3 thửa đất chưa được cấp sổ. Ảnh: V.D

Theo UBND TP. Thuận An, công trình nói trên do ông Trần Trung Kiệt (SN 1982, ngụ thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương) làm chủ, được Becamex IDC CORP chuyển nhượng lại bằng hình thức ký hợp đồng nguyên tắc.

Đầu tháng 4/2020, Phòng Quản lý đô thị của thành phố Thuận An đã phát hiện công trình xây dựng trái phép này khi đã xây dựng được 40%.

Tại thời điểm đó, Phòng Quản lý Đô thị đã đề xuất và UBND TP. Thuận An đã ra quyết định xử phạt hành chính 25 triệu đồng.

Đồng thời, yêu cầu chủ đầu tư dừng ngay việc thi công xây dựng trái phép. Trong vòng 60 ngày, ông Trần Trung Kiệt phải liên hệ với Becamex IDC CORP để sớm lập thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ).

Sau khi có sổ đỏ, ông Kiệt phải tiến hành nộp phạt hành chính, làm thủ tục xin giấy phép xây dựng đối với công trình nhà ở nói trên.

Tuy nhiên, đã 1 năm trôi qua, ông Trần Trung Kiệt vẫn chưa được cấp sổ đỏ; đồng thời không thực hiện theo Quyết định xử phạt của UBND TP. Thuận An, mà vẫn tiếp tục cho xây dựng công trình hoàn thiện 100%.

Và đến ngày 29/4 vừa qua, UBND TP. Thuận An tiếp tục ra quyết định xử phạt lần 2 đối với công trình nói trên, đồng thời buộc phải tháo dỡ công trình trong vòng 10 ngày.