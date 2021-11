Bình Dương yêu cầu kiểm điểm vụ bệnh nhân tử vong sau khi bị 5 bệnh viện từ chối cấp cứu

Ngày 29/11, Sở Y tế tỉnh Bình Dương đã có văn bản lần thứ 2 yêu cầu Trung tâm Y tế TP Dĩ An tổ chức kiểm điểm trách nhiệm, tự nhận hình thức kỷ luật vụ người đàn ông tử vong sau khi bị 5 cơ sở y tế từ chối cấp cứu xảy ra vào ngày 14/8.

Bác sĩ Nguyễn Hồng Chương – Giám đốc Sở Y tế Bình Dương cho biết, ngày 12/10 Sở đã có văn bản yêu cầu Ban giám đốc Trung tâm y tế TP Dĩ An khẩn trương tiến hành kiểm điểm trách nhiệm đối với tổ chức và cá nhân về nội dung: chưa thực hiện đúng các văn bản chỉ đạo của Sở Y tế về việc tiếp nhận, thu dung khám, cấp cứu, điều trị bệnh nhân trong tình hình dịch Covid-19.

Tuy nhiên, đến nay Sở Y tế nhận thấy lãnh đạo Trung tâm Y tế TP Dĩ An chưa thực hiện nghiêm túc việc kiểm điểm trách nhiệm, tự nhận hình thức kỷ luật đối với tổ chức và cá nhân (ban giám đốc và các cá nhân có liên quan) về công tác chỉ đạo, điều hành tiếp nhận, thu dung khám, cấp cứu, điều trị bệnh nhân trong tình hình dịch Covid-19.

Đến hôm nay (29/11), Sở Y tế Bình Dương tiếp tục có văn bản lần 2, yêu cầu Ban giám đốc Trung tâm Y tế TP.Dĩ An khẩn trương thực hiện kiểm điểm trách nhiệm và báo cáo Sở Y tế.

Sở Y tế Bình Dương yêu cầu Trung tâm Y tế TP Dĩ An kiểm điểm các cá nhân, tổ chức có liên quan đến vụ người đàn ông tử vong sau khi bị 5 cơ sở y tế từ chối cấp cứu. Ảnh: TTYT Dĩ An.

Trước đó, vào khoảng 20h ngày 13/8, ông N.D (58 tuổi, tạm trú TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương) được người nhà đưa đến 5 cơ sở y tế trên địa bàn TP Dĩ An và Thuận An để cấp cứu gồm Trung tâm Y tế TP Dĩ An, Phòng khám đa khoa Ngọc Hồng, Bệnh viện Quân đoàn 4, Bệnh viện đa khoa An Phú, Phòng khám đa khoa tư nhân Nam Anh.

Tuy nhiên, 5 cơ sở y tế này đã từ chối cấp cứu cho ông N.D với lý do không đủ nhân lực, thiết bị và đang bận điều trị bệnh nhân Covid-19. Ông N.D sau đó được đưa về nhà và đến 4h sáng ngày 14/8 tử vong.

Sau vụ việc, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương đã vào cuộc điều tra, làm rõ trách nhiệm của các cơ sở y tế liên quan.

Công an tỉnh Bình Dương xác định, có 2 cơ sở y tế có dấu hiệu liên quan đến hành vi thiếu trách nhiệm của bác sĩ trực trong khám cấp cứu, dẫn đến hậu quả nghiêm trọng.

Đối với Phòng khám đa khoa Ngọc Hồng, mặc dù có khám, test nhanh Covid-19 cho bệnh nhân nhưng sau đó lại chuyển lên Bệnh viện Quân đoàn 4 mà không viết giấy chuyển viện và không có cán bộ y tế đi cùng theo quy định.

Hai chi tiết này có dấu hiệu thiếu trách nhiệm. Khi đến Bệnh viện Quân đoàn 4, đơn vị này cũng đề nghị bệnh nhân chuyển viện, cũng lặp lại 2 yếu tố trên.

Sau đó người nhà đưa bệnh nhân về nhà thì tử vong. Qua điều tra, công an và ngành y tế đã tạm thời đình chỉ hoạt động Phòng khám đa khoa Ngọc Hồng một thời gian. Bên cạnh đó, sau khi xác định vi phạm của bác sĩ trực, đã yêu cầu thanh tra Sở Y tế phối hợp rút giấy phép hoạt động hành nghề của bác sĩ này.

Riêng đối với Bệnh viện Quân đoàn 4 thuộc thẩm quyền xử lý của Bộ Quốc phòng. Đối với các cơ sở y tế còn lại trong đó có Trung tâm y tế TP Dĩ An, Sở Y tế tỉnh Bình Dương yêu cầu chấn chỉnh hoạt động tiếp nhận bệnh nhân và khám chữa bệnh.