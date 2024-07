Bình Phước đánh sập 2 đường dây ma túy trong một ngày, thu giữ 13kg ma túy

Cùng lúc tấn công 2 đường dây ma túy lớn

Vào khoảng 14 giờ 30 ngày 20/6/2024, tổ công tác Ban chuyên án 0624C gồm các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bình Phước, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Công an tỉnh Bình Dương, các cục nghiệp vụ - Bộ Công an và Công an huyện Đồng Phú đã chốt chặn, kiểm tra hành chính xe ô tô khách biển số 93B-005.69 trên đường ĐT741 (đoạn qua khu phố Bàu Ké, thị trấn Tân Phú, huyện Đồng Phú). Lực lượng chức năng đã bắt quả tang đối tượng Nguyễn Hữu Bình (SN 1993, trú tổ 7, ấp Thuận Thành 2, xã Thuận Lợi, huyện Đồng Phú) cùng tang vật là 900gr ma túy tổng hợp, dạng "nước vui".

Cùng thời điểm này, lực lượng công an tiến hành bắt giữ đối tượng Đồng Văn Hậu (SN 1996, trú số nhà 346, tổ 8, thôn Phú Nguyên, xã Phú Riềng, huyện Phú Riềng) và Nguyễn Thị Lan (SN 1997, trú thôn Tân Phú, xã Bù Nho, huyện Phú Riềng) cùng tang vật khoảng 6gr ma túy dạng đá và nhiều đồ vật tài liệu có liên quan đến việc tổ chức sử dụng ma túy. Khám xét nơi ở của Hậu tại thôn Phú Nguyên, xã Phú Riềng, cảnh sát thu giữ thêm khoảng 8kg ma túy tổng hợp dạng đá, thuốc lắc, "nước vui" và Ketamin.

Bắt giữ đối tượng Đồng Văn Hậu. Ảnh: C.A.B.P

Đến 20 giờ cùng ngày, tổ công tác Ban chuyên án 0624M, gồm các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh và Công an TP.Đồng Xoài nhanh chóng tiếp cận căn nhà số 28 N8, khu nhà ở xã hội - thuộc ấp 3, xã Tiến Hưng, TP.Đồng Xoài và ập vào, bắt quả tang đối tượng Nguyễn Nhân Trung (SN 1991, trú KP Phú Tân, P.Tân Phú, TP.Đồng Xoài), cùng tang vật là 4,8kg ma túy tổng hợp dạng thuốc lắc và "nước vui".

Tiếp tục khám xét nơi ở của Trung tại số 31 đường Nguyễn Văn Siêu, khu phố Phú Tân, phường Tân Phú, TP.Đồng Xoài, cảnh sát thu giữ thêm khoảng 200gr ma túy tổng hợp dạng Ketamin.

Ngay sau đó, lực lượng công an bắt giữ thêm 2 đối tượng liên quan là Trịnh Quan Giao Lâm (SN 1991, trú xã Tân Hiệp, huyện Hớn Quản) và Cái Văn Nhật (SN 1999, trú xã Thuận Phú, huyện Đồng Phú).

Sau khi bắt giữ các đối tượng chủ mưu "cầm đầu" trong 2 chuyên án là Đồng Văn Hậu và Nguyễn Nhân Trung cùng 4 đồng phạm; Ban chuyên án tiếp tục bắt giữ thêm các đối tượng có liên quan gồm: Bùi Thị Ngọc Trung (SN 1983, trú khu phố Long Thành, phường Long Thành Trung, thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh) và Lê Thanh Sang (SN 1990, trú xã Thuận Lợi, huyện Đồng Phú) để phục vụ điều tra.

Đối tượng Nguyễn Nhân Trung bị bắt giữ cùng tang vật ma túy. Ảnh: C.A.B.P

Như vậy, tại 2 chuyên án 0624M và 0624C, lực lượng công an đã bắt giữ 8 đối tượng và thu giữ số lượng lớn chất ma túy tổng hợp (kết quả giám định tổng cộng khoảng 13kg).



Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Phước đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam 8 đối tượng trên để điều tra về các tội: "Vận chuyển trái phép chất ma túy", "Mua bán trái phép chất ma túy", "Tàng trữ trái phép chất ma tuý" và "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý".

Đồng phạm với Nguyễn Nhân Trung bị bắt giữ. Ảnh: C.A.B.P

Đồng phạm với Đồng Văn Hậu bị bắt giữ. Ảnh: C.A.B.P

2 chuyên án và sự phối hợp liên tỉnh

Thông tin từ Công an tỉnh Bình Phước cho biết: Khoảng cuối tháng 5/2024, các trinh sát đã phát hiện tại khu vực căn nhà số 31 đường Nguyễn Văn Siêu, khu phố Phú Tân, phường Tân Phú, TP.Đồng Xoài xuất hiện nhiều đối tượng có biểu hiện nghiện ma túy thường xuyên lui tới, gây phức tạp tình hình an ninh trật tự.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng trinh sát nghiệp vụ đã xác định, đây là địa điểm diễn ra hoạt động mua bán trái phép chất ma túy rất tinh vi. Các đối tượng luôn bố trí người cảnh giới và chỉ người quen mới được phép đi vào ngôi nhà có hàng rào sắt kiên cố. Khi ra vào thì luôn khóa trái cổng cẩn thận, chỉ cần nghi ngờ có người lạ xuất hiện thì lập tức các hoạt động mua bán ma túy sẽ tạm dừng để sẵn sàng đối phó.

Thượng tá Trần Mạnh Hòa (đứng) họp tổ án trong chuyên án 0624C. Ảnh: C.A.B.P

Thượng tá Trần Mạnh Hòa - Phó Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Bình Phước - cho biết: "Ngày 4/6/2024, chúng tôi đã báo cáo đề nghị và được Giám đốc Công an tỉnh đồng ý thành lập chuyên án mang bí số 0624M. Cùng thời điểm này, chúng tôi tiếp nhận thông tin từ Bộ Công an và Công an tỉnh Bình Dương về đường dây vận chuyển, mua bán trái phép chất ma tuý hoạt động liên tỉnh Bình Dương, Bình Phước.

Nhóm đối tượng này lợi dụng hình thức giao hàng nhanh (shipper) để vận đơn, gửi ma tuý bán cho các đối tượng tại nhiều địa phương khác trong cả nước. Qua xác minh thông tin, các trinh sát xác định nhóm đối tượng nghi vấn hoạt động mua bán trái phép chất ma túy thông qua giao hàng nhanh và hoạt động trên không gian mạng đang cư trú tại huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước.

Đại tá Lâm Văn Long - Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Phước (phải) - trực tiếp xuống hiện trường chỉ đạo phá án. Ảnh: C.A.B.P

Tuy nhiên, nhóm tội phạm này hoạt động rất tinh vi và liên quan đến nhiều đối tượng trên địa bàn cả nước nên đến ngày 17/6/2024, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy tiếp tục báo cáo Ban Giám đốc để xác lập chuyên án mang bí số 0624C. Chuyên án với hơn 50 thành viên, được huy động từ công an các huyện, thành phố và các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bình Phước; Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Công an tỉnh Bình Dương; các cục nghiệp vụ của Bộ Công an…".

Thượng tá Trần Mạnh Hòa cho biết thêm: "Chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn, do các tượng trong tầm ngắm đều có "thâm niên" trong "kinh doanh" ma túy. Chúng rất "cao tay", có nhiều kinh nghiệm trong đối phó và "qua mặt" lực lượng chức năng. Riêng nhóm đối tượng trong chuyên án 0624M từng có nhiều tiền án, tiền sự về ma túy. Các trinh sát và điều tra viên phải áp dụng nhiều biện pháp, đeo bám 14 ngày đêm mới nắm được phương thức hoạt động của chúng.

Khám xét, thu giữ tang vật ma túy trong 2 chuyên án. Ảnh: C.A.B.P

Trong đó, xác định được 3 đối tượng thường xuyên móc nối với người Việt Nam sống tại Campuchia vận chuyển số lượng lớn ma túy qua biên giới bằng đường tiểu ngạch về TP.Đồng Xoài cất giấu. Sau đó, chúng bán cho những người nghiện để thu lợi bất chính. Mặc dù vậy, việc tiếp cận để bắt giữ các đối tượng cùng tang vật thì gần như không có phương án nào khả thi vì nhóm này quá tinh ranh. Chúng cất giấu ma túy ở một nơi bí mật, khi có người mua thì chúng mới chia nhỏ ra và giao hàng rất kín kẽ".

Tang vật ma túy tại nơi ở của đối tượng Đồng Văn Hậu. Ảnh: C.A.B.P

Thượng tá Trần Mạnh Hòa kể tiếp: "Còn nhóm đối tượng trong chuyên án 0624C cũng tinh ranh không kém. Sau nhiều ngày trinh sát và tiếp nhận thông tin từ công an các tỉnh, thành lân cận; các điều tra viên xác định đối tượng chủ mưu "cầm đầu" còn khá trẻ, nhưng đã có 3 tiền án về tội trộm cắp tài sản và cướp giật tài sản.

Đối tượng này chỉ dùng người thân để phối hợp hoạt động phạm tội. Phương thức mua bán ma túy chỉ giao dịch qua các ứng dụng giao hàng nhanh trên mạng.

Khi có người mua, ma túy sẽ được ngụy trang thành các kiện hàng là sữa lon hoặc hộp ca cao (từ 0,5kg đến 4kg) rồi gửi qua công ty giao hàng đến nhiều nơi trong cả nước, chứ chúng không mua bán trực tiếp.

Đây là thủ đoạn rất khó "bắt tận tay, day tận mắt". Do đó, việc đấu tranh với nhóm này cũng rất gian nan và phải thật cẩn trọng, vì nếu bị lộ thì đối tượng sẽ chống trả hoặc nhanh chân tẩu thoát".

Song, với sự phối hợp nhịp nhàng giữa các lực lượng, cộng với sự thông minh, khéo léo của từng thành viên tham gia chuyên án, tập thể cán bộ, chiến sĩ của Công an tỉnh Bình Phước đã lập nên chiến công lớn - đánh sập hoàn toàn 2 đường dây mua bán ma túy trên địa bàn tỉnh Bình Phước.