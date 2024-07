Bình Phước phát hiện hàng loạt vụ mua bán trái phép chất ma túy "khủng"

Sử dụng ma túy từ quán Karaoke đến quán Bar

Ngày 30/6, Công an tỉnh Bình Phước đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam khẩn cấp đối với 3 bị can liên quan đến hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Ba người bị khởi tố và bắt tạm giam gồm: Nguyễn Nhân Trung (33 tuổi, thường trú TP. Đồng Xoài), Cái Văn Nhật (25 tuổi, thường trú huyện Đồng Phú) và Trịnh Quan Giao Lâm (33 tuổi, thường trú huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước).

Tổng số lượng ma túy mà cơ quan công an thu giữ tại nơi ở của các đối tượng trên hơn 5kg các loại ma túy như: Methamphetamine, Kentamine, Morphine…Đây là vụ án ma túy có số lượng tang vật lớn nhất được phát hiện trên địa bàn tỉnh Bình Phước từ trước tới nay.

Lực lượng chức năng kiểm tra quán Bar HV, ở TP. Đồng Xoài, phát hiện 31 đối tượng đang sử dụng ma túy. Ảnh: C.A.B.P

Trước đó chỉ 1 ngày, vào lúc 0 giờ 30 phút ngày 29/6, Công an tỉnh Bình Phước đã phối hợp với Công an TP. Đồng Xoài tiến hành kiểm tra quán Bar - Nhà hàng Hùng Vương (Bar HV) tại tổ 4, khu phố Phú Tân, P.Tân Phú, TP.Đồng Xoài.

Tại thời điểm kiểm tra có hơn 60 người đang nhậu, uống bia và "bay lắc". Lực lượng công an bắt quả tang 31 đối tượng đang mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại 5 bàn khách. Đồng thời, kiểm tra (test ma túy) phát hiện 11 đối tượng là nhân viên, quản lý quán Bar HV dương tính với chất ma túy.

Kiểm tra hiện trường, lực lượng Công an thu giữ nhiều chất bột màu trắng chứa trong túi ni lon hàn kín và trên mặt lõm một số lon bia, dung dịch nước trong ly thủy tinh có màu đỏ tía tại các bàn nhậu của khách cùng nhiều đồ vật dùng để sử dụng trái phép chất ma túy. Các đối tượng thừa nhận những chất trên là chất ma túy dạng thuốc lắc, Ketamin và nước vui. Ngoài ra còn thu giữ thêm 2 bình khí cường và bóng cười trong Bar HV.

Một thanh niên đang "phê" ma túy, trên mũi vẫn còn dấu vết ma túy hít bằng mũi. Ảnh: C.A.B.P

Ngược thời gian trở về trước khoảng một năm, lực lượng chức năng tỉnh Bình Phước đã phát hiện, bắt quả tang hàng loạt sự vụ liên quan đến ma túy. Trong đó, phải kể tới vụ đối tượng Anh Đức Pháp cùng đồng bọn vận chuyển ma túy từ TP.HCM về bán tại huyện Đồng Phú, bị phát hiện ngày 14/5/2023.

Ngày 14/7/2023, tại quán Karaoke 9999 (xã Lộc Thái, huyện Lộc Ninh), lực lượng chống ma túy đã đột kích bất ngờ và phát hiện có hành vi tổ chức, sử dụng ma túy. Tại đây, cơ quan công an thu giữ 1 đĩa sứ chứa các tinh thể màu trắng và một số dụng cụ phục vụ cho việc sử dụng ma túy.

Qua thử nhanh phát hiện 18 người dương tính với ma túy. Tiếp tục mở rộng chuyên án, các trinh sát đã thu thập được đầy đủ tài liệu, chứng cứ và tiến hành bắt giữ khẩn cấp đối tượng Nguyễn Trung Cường (sinh năm 2000, trú xã Lộc Thái, huyện Lộc Ninh) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Bắt quả tang Phạm Quốc Đạt và Trần Thị Mỹ Linh bán ma túy cho con nghiện tại nhà. Ảnh: T.L

Một số gói ma túy và khẩu súng ngắn thu giữ tại nơi ở của Phạm Quốc Đạt. Ảnh: T.L

Ngày 10/9/2023 các trinh sát đã mật phục bắt quả tang đối tượng Đỗ Quốc Bảo (sinh năm 2002, trú huyện Đồng Phú) và Nguyễn Văn Tú (sinh năm 1995, trú huyện Phú Riềng) đang có hành vi bán ma túy đá cho con nghiện tại nhà Bảo.

Ngày 14/9/2023, Công an tỉnh Bình Phước bắt quả tang Trần Thị Mỹ Linh (31 tuổi) và bạn trai là Phạm Quốc Đạt (22 tuổi, cùng trú tại xã Tiến Hưng, TP. Đồng Xoài) đang bán ma túy cho con nghiện tại nhà, thu giữ 16,6112 g ma túy tổng hợp, 01 khẩu súng quân dụng, 6 viên đạn cùng nhiều tang vật có liên quan khác…

Khoảng 22 giờ 30 phút ngày 23/9, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ thuộc lực lượng chống ma túy và Công an thị xã Chơn Thành đã bất ngờ đột kích, kiểm tra hành chính điểm vui chơi Boom Boo Club. Vào thời điểm kiểm tra, tại Boom Boo Club có 52 khách và nhân viên phục vụ. Lực lượng chức năng phát hiện 8/52 đối tượng dương tính với chất ma túy.

Cơ quan chức năng đang khám xét tại quán Boom Boo Club, ở thị xã Chơn Thành. Ảnh: T.L

Theo Đại úy Trần Mậu Toản - phó Đội trưởng Đội 4, Công an tỉnh Bình Phước: "Các đối tượng mua bán trái phép chất ma túy rất chuyên nghiệp. Chúng có nhiều kinh nghiệm, phương thức, thủ đoạn hoạt động rất tinh vi, xảo quyệt để đối phó với sự phát hiện, bắt giữ của lực lượng công an. Đơn cử đối tượng Phạm Quốc Đạt, đây là đối tượng rất manh động, khi bán ma túy cho con nghiện, trên tay Đạt luôn cầm 1 khẩu súng quân dụng. Đạt sẵn sàng chống trả, nếu bị phát hiện hay bị truy bắt. Đây là thách thức không nhỏ đặt ra đối với cán bộ chiến sĩ khi tham gia truy bắt đối tượng".

Thông tin từ cơ quan chức năng cho hay, trong 6 tháng đầu năm 2024, tính riêng TP.Đồng Xoài, lực lượng chức năng đã phát hiện, bắt giữ 48 vụ, với 89 đối tượng tàng trữ, mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Hình ảnh các đối tượng sử dụng ma túy tại quán bar, sau khi bị cơ quan chức năng kiểm tra. Ảnh: T.L

B à trùm thuê ngu yên căn nhà để điều hành đường dây ma túy

Khoảng 23 giờ ngày 26/12/2023, lực lượng chống ma túy bất ngờ kiểm tra phòng nghỉ số 3, nhà nghỉ Oxy (khu phố 2, phường Minh Hưng, thị xã Chơn Thành) và phát hiện, bắt quả tang một số người đang sử dụng ma túy.

Những người này gồm: Nguyễn Bảo Xuyến, Trần Hoàng Giao (sinh 1994, trú thị xã Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp) và Huỳnh Nhật Phi (sinh 1992, trú huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam).Lực lượng chức năng đã lập biên bản phạm tội quả tang và thu giữ các vật chứng liên quan. Giám định chất bám dính trong vật dụng thủy tinh các đối tượng sử dụng, được cơ quan Công an thu giữ tại hiện trường, cho kết quả là ma túy loại Methamphetamine.

Bà trùm đường dây ma túy Nguyễn Bảo Xuyến (phải) và đồng phạm Trần Hoàng Giao (trái). Ảnh: T.L

Điều đáng nói, Nguyễn Bảo Xuyến là đối tượng không có nghề nghiệp, mới 31 tuổi nhưng đã có 6 đứa con (lớn nhất sinh năm 2009, nhỏ nhất sinh năm 2024), 7 mẹ con Xuyến đang sống cùng người chồng không đăng ký kết hôn. Xuyến là đối tượng nghiện ma tuý, không có việc làm ổn định.

Để có tiền sinh hoạt hàng ngày và mua ma túy sử dụng, từ khoảng tháng 10/2023, Xuyến nảy sinh ý định mua ma túy đưa về nơi ở cất giữ, vừa bán kiếm lời vừa để sử dụng. Cả gia đình Xuyến đã thuê căn nhà nguyên căn tại khu phố 3, phường Minh Hưng, thị xã Chơn Thành. Căn nhà này vừa là nơi gia đình Xuyến ở, vừa là nơi để Xuyến tổ chức bán lẻ ma túy và sử dụng trái phép chất ma túy khi khách có yêu cầu. Xuyến đã sử dụng số điện thoại 0345.833.xxx và Zalo tên "Bảo Xuyên" để giao dịch, mua bán trái phép chất ma túy.

Cuộc chiến chống "cái chết trắng" ở tỉnh Bình Phước đang được các cấp chính quyền và cơ quan chức năng triển khai mạnh mẽ trong mọi tầng lớp nhân dân; song còn nhiều thách thức. Ảnh: T.L

Thượng tá Nguyễn Trường Giang - Trưởng phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Công an tỉnh Bình Phước - cho biết: "Trong thời gian cuối tháng 6/2024 vừa qua, dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo Công an tỉnh Bình Phước, lực lượng Công an tỉnh và Công an một số địa phương đã liên tiếp triển khai thành công 2 chuyên án, triệt phá 2 tụ điểm tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy. Chúng tôi đã bắt giữ 8 đối tượng và thu giữ tang vật hơn 15kg ma túy tổng hợp tại huyện Phú Riềng và TP. Đồng Xoài. Đây là số lượng ma túy nhiều nhất từ trước đến nay bắt giữ trong nội địa tỉnh Bình Phước".

Theo Thượng tá Nguyễn Trường Giang: "Công an Bình Phước sẽ tăng cường tấn công, trấn áp tội phạm, gắn với việc triển khai thực hiện các phương án nghiệp vụ của Bộ Công an về phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm ma túy trên các tuyến trọng điểm. Qua đó, làm sao triệt phá được các đường dây mua bán, vận chuyển ma tuý, các điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy gây bức xúc trong quần chúng nhân dân".

Lực lượng chức năng sẽ tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tạo nên một chiến dịch truyền thông phòng, chống ma túy sâu rộng và lan toả. Chúng tôi sẽ chú trọng thực hiện tại các địa bàn trọng điểm, phức tạp về ma tuý, xây dựng các mô hình, điển hình trong nhân dân về phòng chống tội phạm ma tuý".

Bên cạnh công tác tuyên truyền, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đang đẩy mạnh đấu tranh phòng chống tội phạm hoạt động trên không gian mạng…