Binh sĩ Ukraine oằn mình hứng chịu 70.000 đạn pháo Nga bắn trên tiền tuyến mỗi ngày

Lực lượng Nga thường xuyên bắn số lượng đạn pháo mỗi ngày nhiều gấp 5 đến 6 lần so với quân đội Ukraine, một quan chức Bộ Tổng tham mưu Ukraine tiết lộ với New Voice of Ukraine hôm 26/4.