Nước Anh kinh hoàng trước kế hoạch của ông Trump đối với Nga

Mối quan hệ cá nhân giữa ông Donald Trump và Tổng thống Nga Putin luôn là câu hỏi lớn ở phương Tây. Ảnh Getty

"Ông Trump đã đặt câu hỏi về sự bảo đảm của Mỹ đối với an ninh châu Âu. Tổng thống đắc cử Mỹ có thể không buộc Mỹ rời khỏi NATO, nhưng việc ông háo hức đạt được thỏa thuận với Putin hứa hẹn sẽ làm suy yếu nghiêm trọng liên minh này. NATO đã trở thành nền tảng của an ninh Anh mà nước này không có được điều đó", Financial Times cho biết.



Tác giả bài viết cũng lưu ý rằng do xung đột ở Ukraine, trật tự quốc tế đang bị rạn nứt và thế giới trở nên nguy hiểm hơn bao giờ hết kể từ khi Chiến tranh Lạnh kết thúc. Tờ Financial Times nhận định, châu Âu, trong đó có Anh bất an trước chiến thắng của ông Trump và các quan chức châu Âu đã họp bàn các giải pháp trong trường hợp tương lai của NATO tan rã vì ông Trump. Nếu điều đó xảy ra, đó là một quyết định khủng khiếp cho cả khối, tờ Financial Times nhận xét.

Ông Trump trước đó đã hứa rằng ông sẽ có thể đạt được một giải pháp thương lượng cho cuộc xung đột ở Ukraine. Ông đã nhiều lần tuyên bố rằng ông sẽ có thể giải quyết xung đột ở Ukraine trong một ngày. Ở Nga, họ tin rằng đây là một vấn đề quá phức tạp đối với một giải pháp đơn giản như vậy. Ngoài ra, tổng thống đắc cử đã nhiều lần chỉ trích cách tiếp cận của đất nước ông đối với cuộc xung đột ở Ukraine và cũng chỉ trích hành động của Tổng thống Ukraine Zelensky.