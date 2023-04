Tân Trưởng Phòng CSGT

Theo quyết định, Giám đốc Công an Bình Thuận điều động, Thượng tá Vũ Tiến Chinh – Trưởng phòng Cảnh sát PCCC&CNCH giữ chức vụ Chánh thanh tra, Công an tỉnh Bình Thuận.

Quang cảnh buổi lễ trao quyết định. Ảnh: Như Ý

Thượng tá Nguyễn Ngọc Thanh - Trưởng phòng CSGT đến nhận công tác và giữ chức vụ Trưởng phòng Hậu cần Công an tỉnh Bình Thuận và Thượng tá Phạm Văn Toán - Phó Trưởng phòng Cảnh sát PCCC&CNCH đến nhận công tác và giữ chức vụ Trưởng phòng CSGT Công an tỉnh Bình Thuận.

Thượng tá Trịnh Minh Hiển - Trưởng phòng Hậu cần đến nhận công tác và giữ chức vụ Trưởng phòng Cảnh sát PCCC&CNCH; Thượng tá Lê Ngọc Mến - Trưởng Công an huyện Tánh Linh giữ chức vụ Trưởng phòng An ninh kinh tế; Thượng tá Dương Quý Kỳ - Phó Trưởng Công an huyện Phú Quý giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Thuận.

Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận cũng điều động Trung tá Huỳnh Nhật Duy - Phó Trưởng phòng Xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Trưởng Công an huyện Bắc Bình.

Tân Trưởng Công an huyện Tánh Linh

Thượng tá Lê Minh Hoàng - Phó Trưởng Công an huyện Bắc Bình đến nhận công tác và giữ chức vụ Trưởng Công an huyện Tánh Linh; Trung tá Hồ Ngọc Long - Đội trưởng Đội Tham mưu An ninh, Phòng Tham mưu đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Ngoại tuyến, Công an tỉnh; Thiếu tá Đặng Vũ Linh - Đội trưởng Đội CSGT Công an huyện Bắc Bình đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Trưởng Công an huyện Hàm Thuận Bắc.

Đại tá Trần Văn Mười – Phó Giám đốc Công an Bình Thuận trao quyết định bổ nhiệm... Ảnh: Như Ý

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Trần Văn Mười – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an Bình Thuận chúc mừng các vị lãnh đạo trên được điều động và bổ nhiệm vị trí mới và hy vọng phối hợp tốt với lãnh đạo công an các đơn vị, địa phương, thực hiện và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao…