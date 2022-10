Bình Thuận: Công an bắt tạm giam "Tina Dương" Ninh Thị Vân Anh

Ninh Thị Vân Anh tại cơ quan Công an TP.Phan Thiết tỉnh Bình Thuận. Ảnh: CTV"





Khởi tố bị can, bắt tạm giam Tina Dương

Chiều 13/10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận (PC02) đã ban hành các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Ninh Thị Vân Anh (còn gọi là Tina Dương).

"Tina Dương" Ninh Thị Vân Anh nghe đọc các quyết định tố tụng. Ảnh CTV

Theo PC02, Ninh Thị Vân Anh (Tina Dương; 27 tuổi, trú H.Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang) bị bắt để điều tra về hành vi "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" theo Điều 175 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017).

Quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam Ninh Thị Vân Anh của PC02 - Công an Bình Thuận được Viện KSND tỉnh Bình Thuận phê chuẩn vào cùng ngày.

Tina Dương - Ninh Thị Vân Anh. Ảnh CTV

Đây diễn biến mới nhất liên quan đến Tina Dương - Ninh Thị Vân Anh sau khi Cơ quan CSĐT Công an TP.Phan Thiết khởi tố vụ án "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" (ngày 10.10) và chuyển hồ sơ lên PC02 - Công an tỉnh Bình Thuận thụ lý theo thẩm quyền.

Trước đó, chiều 12/10, Cơ quan CSĐT Công an TP.Phan Thiết ( Bình Thuận) đã khởi tố vụ án "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" liên quan Ninh Thị Vân Anh (27 tuổi, ngụ Bắc Giang), còn gọi "Tina Dương".

Cơ quan CSĐT Công an TP.Phan Thiết đã làm thủ tục định giá tài sản ô tô BS 51H - 242.74 có giá trị trên 500 triệu đồng nên khởi tố vụ án theo quy định pháp luật.



Ngay sau khi khởi tố vụ án, Cơ quan CSĐT Công an TP.Phan Thiết sẽ bàn giao hồ sơ vụ án cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận điều tra theo thẩm quyền.

Thượng tá Nguyễn Ngọc Oanh, Phó trưởng Công an TP.Phan Thiết tại cuộc họp. Ảnh: Bùi Phụ

Trước đó, chiều 30/9, tại cuộc họp giao ban do Ban Tuyên giáo và Sở TTTT tỉnh Bình Thuận tổ chức, đại diện Công an TP. Phan Thiết đã có thông tin mới về việc Tina Dương bị tố vay mượn tiền tỷ…

Theo thượng tá Nguyễn Ngọc Oanh - Phó trưởng Công an TP Phan Thiết, công an đang điều tra xác minh 2 nội dung công dân tố cáo bà Ninh Thị Vân Anh (Tina Dương).

Nội dung tố cáo Tina Dương có cơ sở

Cũng theo Thượng tá Nguyễn Ngọc Oanh, trước đây Công an TP. Phan Thiết có nhận phiếu chuyển đơn từ Công an tỉnh Ninh Bình về nội dung công dân tố cáo Vân Anh lợi dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Vân Anh đã làm hợp đồng thuê một ô tô của một công ty tại Ninh Bình. Sau đó Vân Anh đưa xe này đi bán cho một đơn vị khác và việc giao xe diễn ra tại TP. Phan Thiết( Bình Thuận) nên thuộc thẩm quyền giải quyết của Công an TP. Phan Thiết.

Trước đó, Thượng tá Trần Long Khánh - Trưởng Công an TP. Phan Thiết cho biết đã nhận được một lá đơn tố cáo liên quan đến Vân Anh, đơn vị đã tiếp nhận và đang thụ lý. Vụ việc đang trong giai đoạn xác minh nên chưa có căn cứ để khởi tố. Sau khi được mời lên làm việc, công an đã cho Vân Anh về nhà do có người thân bảo lãnh.

Theo tìm hiểu của PV Dân Việt, người đón Vân Anh về là ông T.H., ngụ ở xã Bình Tân, huyện Bắc Bình (Bình Thuận). Ông H. là người quen của Vân Anh.

Cũng theo ông H., trước đó, ngày 17/9, khi Vân Anh chưa được Công an TP Phan Thiết mời làm việc, đã có một một nhóm người tìm đến trang trại của ông tại xã Bình Tân (nơi Vân Anh đang lưu trú) tố cáo cô gái lừa đảo.