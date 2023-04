Phương tiện nhiều, ùn tắc giao thông

Theo Công an tỉnh Bình Thuận, ngay khi cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết được đưa vào hoạt động ngày 29/4 thì đầu giờ chiều lưu lượng phương tiện lưu thông trên tuyến này ngày càng nhiều, dẫn đến ùn tắc giao thông tại nút giao Ba Bàu, huyện Hàm Thuận Nam.

Các phương tiện lưu thông qua nút giao Ba Bàu tăng cao sau khi cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết khánh thành đi vào hoạt động. Ảnh: NL

Đây là đường nhánh nối từ đường cao tốc Phan Thiết – Dầu Giây với Quốc lộ 1A tại Km 1717+593 thuộc huyện Hàm Thuận Nam.

Đây là nút giao đồng mức, các phương tiện xe ôtô con, xe ô tô khách dưới 30 chỗ ngồi, xe ô tô tải dưới 3,5 tấn khi đi qua nút giao này được phép chạy với tốc độ tối đa 90km/h. Nhưng hiện nay, tại nút giao này chưa được lắp đặt đèn tín hiệu giao thông nên dễ dẫn đến tai nạn giao thông nghiêm trọng và ùn tắc giao thông.

Để đảm bảo an toàn giao thông, ngay trong chiều tối 28/4, Công an tỉnh Bình Thuận đã phối hợp với Sở Giao thông Vận tải yêu cầu Ban quản lý dự án tháo dỡ dải phân cách cứng và phân công lực lượng điều tiết giao thông. Hiện tại, Công an tỉnh đang bố trí lực lượng phối hợp với Thanh tra giao thông để điều tiết, phân luồng giao thông tạm thời tại nút giao này.

Hạn chế tốc độ từ 90km xuống 60km/h

Để bảo đảm an toàn giao thông, tránh xảy tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông kéo dài, Công an tỉnh đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo Ban An toàn giao thông tỉnh (cơ quan thường trực là Sở Giao thông Vận tải) khẩn trương phối hợp các cơ quan có liên quan và Ban quản lý dự án triển khai ngay một số giải pháp như:

Cho lắp đặt biển báo hạn chế tốc độ 60km/h trên tuyến Quốc lộ 1A đoạn đường qua khu vực nút giao Km l717+593 và trên tất cả các tuyến đường nhánh nối từ cao tốc với Quốc lộ 1A (tuyến Dầu Giây đi Phan Thiết).

Bố trí đèn tín hiệu giao thông tại nút giao đồng mức Kml717+593 Quốc lộ 1A để điều tiết các dòng phương tiện lưu thông qua nút, tránh ùn tắc giao thông cục bộ và lắp đặt đèn chiếu sáng tại khu vực này; lắp đặt đầy đủ hệ thống biển báo giao thông theo quy định; lắp đặt gờ giảm tốc trên tuyến quốc lộ 1A qua nút giao và trên tuyến đường nhánh nối từ đường cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây với đường Quốc lộ 1A.

Cải tạo điểm giao cắt trên tuyến đường nhánh nối từ đường cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây với Quốc lộ 1A tại điểm Km0l+636 – Km01+800 vì hiện nay xe ra, vào cao tốc xung đột nhau tại điểm này. Về lâu dài, Công an tỉnh Bình Thuận đề nghị mở rộng và xây dựng cầu vượt qua Quốc lộ 1A tại khu vực nút giao.

Thanh tra giao thông tỉnh Bình Thuận đang làm nhiệm vụ điều tiết tại nút giao Ba Bàu, huyện Hàm Thuận Nam. Ảnh: NL

Sở Giao thông Vận tải tỉnh phân công lực lượng Thanh tra giao thông phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh (PC08 và Công an huyện Hàm Thuận Nam) hướng dẫn, bảo đảm an toàn giao thông tại các điểm có nguy cơ xảy ra ùn tắc trong thời gian nghỉ lễ 30/4, 1/5.

Hiện tại lực lượng CSGT và thanh tra giao thông đang cử lực lượng túc trực tại nút giao này để phân luồng, đảm bảo giao thông.