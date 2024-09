Bình Thuận: Điều tra vụ cháu bé nghi bị bạo hành ở nhóm trẻ tư thục

Nguồn tin cho biết, Công an huyện Hàm Thuận Bắc (Bình Thuận) đang xác minh, làm rõ vụ "bảo mẫu" dùng chân "tác động" và cơ thể một em bé tại nhà trẻ tư thục trên địa bàn được lan truyền trên mạng xã hội.

Camera ghi lại cảnh nhóm trẻ ngủ trưa tại nhà trẻ tư thục H.M tại khu phố Lâm Hòa, thị trấn Ma Lâm, huyện Hàm Thuận Bắc. Ảnh: Cắt từ clip

Trước đó trên mạng xã hội lan truyền thông tin, hình ảnh một em nhỏ với vết bầm trên cơ thể và 3 đoạn clip camera cảnh tại một cơ sở giữ trẻ, có 2 người phụ nữ đang có hành động dùng chân và tay"tác động" vào lưng, lấy gối đè lên đầu, làm cháu bé ngã xuống nệm…

Nhà trẻ này được cho là tại nhà trẻ tư thục H.M tại thị trấn Ma Lâm, huyện Hàm Thuận Bắc.

Trước thông tin trên, Công an thị trấn Ma Lâm đã mời các bên liên quan lên cơ quan công an để làm việc. Qua làm việc, bước đầu xác định, vụ việc xảy ra vào trưa ngày 16/9, tại nhóm trẻ tư thục H.M do bà N.T.K (SN 1965) làm chủ cơ sở.

Thông tin ban đầu cho biết, vụ việc xảy ra vào trưa ngày 16/9, khi cháu T.K.Q (2023), trú tại thôn Phú Điền, xã Hàm Phú, huyện Hàm Thuận Bắc được gia đình gửi tại nhóm trẻ tư thục trên.

Trước đó, một tài khoảng mạng xã hội đăng thông tin kèm hình ảnh trẻ bị bạo hành và những người giữ trẻ cho rằng cháu Q. quấy phá, không chịu ngủ trưa nên bà N.T.K. và bà T. (nhân viên của cơ sở này) đã có hành vi dùng tay "tác động"vào lưng, tay, đầu của bé Q. dẫn đến những vết bầm để lại trên thân thể cháu Q.

Vụ việc đang được các cơ quan chức huyện Hàm Thuận Bắc( Bình Thuận điều tra làm rõ).