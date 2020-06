Bỏ 10 triệu đồng thuê người đánh cán bộ tư pháp, vợ nguyên chủ tịch phường có thể bị phạt thế nào?

Chi 10 triệu thuê người đánh cán bộ tư pháp

Theo kết quả điều tra ban đầu của Công an TP.Thái Bình, bị can Hoàng Thị Ánh Nguyệt (38 tuổi, vợ ông Đặng Xuân Hậu, nguyên Chủ tịch UBND phường Lê Hồng Phong (TP. Thái Bình, tỉnh Thái Bình) đã bỏ ra 10 triệu đồng để thuê Phạm Thanh Tùng (33 tuổi, trú tại TP. Nam Định, tỉnh Nam Định) tổ chức đánh anh Vũ Văn Pho, cán bộ tư pháp phường Lê Hồng Phong.

Bà Hoàng Thị Ánh Nguyệt đã chi 10 triệu đồng thuê đánh cán bộ tư pháp "cản trở sự nghiệp" của chồng

Lý do bà Nguyệt thuê người đánh anh Pho là do anh này đã cản trở con đường công danh của ông Đặng Xuân Hậu.



Sau khi nhận 10 triệu đồng và được Nguyệt chỉ mặt anh Pho, Tùng đã lên kế hoạch thực hiện và rủ thêm các "chiến hữu" khác cùng tham gia đánh dằn mặt nạn nhân.

Ngày 27/6, Cơ quan CSĐT Công an TP Thái Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án "Cố ý gây thương tích" tại khoản 1, điều 134 Bộ luật hình sự và khởi tố bị can đối với 5 người liên quan để điều tra, các quyết định khởi tố đã được Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.

Trong số các bị can bị khởi tố, Cơ quan CSĐT Công an TP Thái Bình ra lệnh bắt bị can Phạm Thanh Tùng để tạm giam trong thời hạn 3 tháng, các bị can còn lại áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.

Ông P. bị hành hung sau buổi làm việc với UBKT Thành ủy Thái Bình liên quan nội dung đơn tố cáo lãnh đạo phường Lê Hồng Phong, TP Thái Bình. Ảnh TT.

Trước đó, năm 2018, anh Pho có đơn tố cáo việc bà Đặng Thị Kim Thoa, lúc đó là Phó Bí thư Đảng ủy phường Lê Hồng Phong, và ông Đặng Xuân Hậu, Chủ tịch UBND phường Lê Hồng Phong, có nhiều sai phạm trong trục lợi chính sách, khi ông Hậu đưa vợ là bà Nguyệt vào danh sách hộ nghèo, cận nghèo để được vay vốn chính sách, dù gia đình vợ chồng bà Nguyệt khá giả.



Liên quan đến vấn đề này, luật sư Bùi Quốc Tuấn - Đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh cho biết, bị can Nguyệt có dấu hiệu là người tổ chức với vai trò chủ mưu, thuê nhóm người trên cố ý cùng thực hiện một tội phạm, đây là phạm tội có tổ chức, có sự câu kết chặt chẽ giữa những người cùng thực hiện tội phạm.

Khoản 1 Điều 134, Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 quy định rất rõ về khung hình phạt đối với tội cố ý gây thương tích.

Theo đó, người nào cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 11% đến 30% hoặc dưới 11% nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm.

Luật sư Bùi Quốc Tuấn - Đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh.

Dùng hung khí nguy hiểm hoặc thủ đoạn gây nguy hại cho từ 2 người trở lên; Dùng a-xít sunfuric (H2SO4) hoặc hóa chất nguy hiểm khác gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác; Gây cố tật nhẹ cho nạn nhân; Phạm tội 2 lần trở lên; Phạm tội đối với 2 người trở lên; Đối với người dưới 16 tuổi, phụ nữ mà biết là có thai, người già yếu, ốm đau hoặc người khác không có khả năng tự vệ.

Đối với ông, bà, cha, mẹ, người nuôi dưỡng mình, thầy giáo, cô giáo của mình; Có tổ chức; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn; Phạm tội trong thời gian đang bị tạm giữ, tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù hoặc đang bị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở cai nghiện bắt buộc.

Thuê gây thương tích hoặc gây tổn hại sức khỏe hoặc gây thương tích hoặc gây tổn hại sức khỏe do được thuê; Có tính chất côn đồ; Tái phạm nguy hiểm; Đối với người đang thi hành công vụ hoặc vì lý do công vụ của nạn nhân".

Theo vị luật sư, căn cứ vào những quy định trên, nếu xác định bị can Hoàng Thị Ánh Nguyệt tổ chức, thuê người, gây tổn hại sức khỏe của anh Pho, sẽ có thể là hành vi cố ý gây thương tích với hình thức đồng phạm có tổ chức, cần phải bắt tạm giam trong trường hợp này, thể hiện tính nghiêm minh và nhằm ngăn chung cho toàn xã hội.

"Hành vi này bị xử lý hình sự theo điều 134, Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 tùy theo mức độ vi phạm sẽ bị truy tố theo các khoản khoản 1 nêu trên, mức án tù cao nhất là 3 năm.

Cơ quan tiến hành tố tụng, cần trưng cầu giám định tỉ lệ thương tích của bị hai, điều tra xác minh, nhóm người trên dung hung khí gì, giá trị thuê bao nhiêu? Có phân công cụ thể hay không, xác định chính xác hành vi cụ thể của từng bị can mà truy tố đúng người đúng tội", vị luật sư cho biết.