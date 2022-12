Bỏ 150 triệu đồng mua "lạc", người dùng bán lại Hyundai Tucson Diesel với giá ngỡ ngàng

All New Hyundai Tucson là mẫu Crossover hạng C cực "hot" ở thị trường Việt Nam kể từ khi mở bán hồi đầu năm 2022. Cùng với đó, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, nguồn cung Hyundai Tucson không đủ khiến dòng xe này bị bán chênh giá cao.

Đặc biệt, có thời điểm người dùng phải mua Hyundai Tucson với mức chênh cao nhất đến 150 triệu đồng. Tuy nhiên, sau vài tháng sử dụng, khách hàng phải chấp nhận mức lỗ sâu khi bán Hyundai Tucson lướt.

Hyundai Tucson Diesel bán lại giá bao nhiêu?

Theo nhà sản xuất TC Motor công bố lúc ra mắt, Hyundai Tucson Diesel có giá niêm yết 1,030 tỷ đồng (hiện đã tăng 1,060 tỷ đồng. Gia lăn bánh lúc mua của Hyundai Tucson 2.0 dầu là 1,130 tỷ đồng ở tỉnh và 1,150 tỷ đồng ở Tp. HCM.

Đặc biệt, Hyundai Tucson Diesel thời điểm mới bán ra, khách hàng phải bỏ ra 150 triệu đồng để mua kèm phụ kiện. Như vậy, giá lăn bánh của Hyundai Tucson Diesel 1,280 triệu đồng ở Tp. HCM.

Hyundai Tucson được rao bán. Ảnh VH.

Tuy nhiên, sau 23.000km lăn bánh, Hyundai Tucson Diesel biển Tp. HCM đang được bán lại với giá 1,098 tỷ đồng. Theo đó, người dùng đã phải chấp nhận mức lỗ đến 182 triệu đồng, đây là mức giá mà salon xe cũ bán ra, còn chủ nhân thực tế sẽ phải lỗ nhiều hơn.

Hyundai Tucson 2022 có gì đặc biệt?

Hyundai Tucson 2022 sở hữu thông số dài x rộng x cao lần lượt là 4.630 x 1.865 x 1.695 (mm), tức dài hơn 150 mm, rộng hơn 15 mm và cao hơn 35 mm so với mô hình tiền nhiệm. Chiều dài cơ sở cũng tăng 85 mm khi đạt 2.755 mm. Khoảng sáng gầm xe đạt 181mm.

Ngoại hình Hyundai Tucson 2022 được làm mới hoàn toàn, mang đến cái nhìn thể thao, hầm hố và cá tính hơn hẳn. Lưới tản nhiệt thiết kế mới với tạo hình tam giác vô cùng độc đáo. Các họa tiết bên trong giống hình viên ngọc quý, sơn đen đầy ấn tượng.

Hệ thống chiếu sáng trên All New Tucson sử dụng công nghệ full LED hiện đại. Riêng đèn pha tích hợp vào tản nhiệt và chỉ hiện rõ khi thực hiện thao tác đề nổ xe. Thiết kế này mang đến cái nhìn hoàn toàn mới, cá tính và khác biệt.

Hyundai Tucson có thiết kế hiện đại. Ảnh VH.

Tiến về phía thân xe, những đường gân dập nổi với thiết kế góc cạnh mang đến cảm giác khỏe khoắn đầy năng lượng cho Tucson mới. Bộ la-zăng kích thước 17-19 inch với tạo hình cánh quạt hoàn toàn mới trở thành điểm nhấn đầy mạnh mẽ, táo bạo cho mẫu CUV-C xứ sở kim chi. Gương chiếu hậu chỉnh điện tích hợp tính năng báo rẽ, có chức năng sấy gương. Tay nắm cửa mạ crom nổi bật.

Đuôi xe cũng vô cùng nổi bật Hyundai Tucson 2022 với cặp đèn hậu hoàn toàn mới sử dụng công nghệ LED Parametric Jewel Hidden Lights không chỉ tăng khả năng chiếu sáng mà còn mang tính thẩm mỹ cao. Cửa kính sau cũng được làm lại với gạt nước ẩn bên cánh gió sau giúp hoàn chỉnh vẻ đẹp hiện đại cho thế hệ mới của Tucson.

Mọi thiết kế bên trong Hyundai Tucson nhận khá nhiều điểm mới, sang hơn, tiện nghi và thân thiện hơn. Vô-lăng tạo hình 4 chấu phá cách, phía sau đó là đồng hồ hiển thị thông tin lái dạng màn hình 10,3 inch hiện đại. Cần số bây giờ là dạng nút bấm giống "đàn anh" Santa Fe.

Cảm giác sang trọng nhìn thấy rõ khi màn hình trung tâm táp-lô thiết kế dọc dạng thác nước, tích hợp tất cả các nút chức năng, hạ thấp xuống hơn so với màn hình cũ. Dải bạc nhỏ chạy song song kéo dài hết táp-lô trở thành điểm nhấn khiến khu vực cabin Tucson 2022 thêm phần ấn tượng.

Thế hệ mới của Tucson còn được trang bị hệ thống đèn LED nội thất với tùy chỉnh 64 màu sắc khác nhau, giúp gia tăng tính thẩm mĩ cho khu vực trong xe. Ngoài ra, xe còn sở hữu cốp điện thông minh với 4 mức độ mở cùng chức năng khởi động từ xa với chỉ một nút bấm trên chìa khóa thông minh, tăng thêm tính tiện dụng cho người dùng.

Động cơ SmartStream Diesel D2.0 đi kèm hộp số tự động 8 cấp, cho công suất tối đa 186 mã lực và mô-men xoắn cực đại 416 Nm.