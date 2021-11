Bộ 3 xe VinFast tiếp tục đạt doanh số bán xuất sắc trong tháng 10

Nối dài chuỗi thành công tại thị trường Việt Nam, trong tháng 10/2021, VinFast đạt doanh số ấn tượng 3.320 xe. Trong đó, Fadil góp công lớn với 2.218 xe, Lux A2.0 và Lux SA2.0 tiếp tục giữ vững phong độ với doanh số lần lượt 537 xe và 565 xe. Lũy kế 10 tháng đầu năm 2021, VinFast đã bán được tới 28.847 xe. Đây là con số mơ ước với nhiều hãng xe, nhất là trong một năm đầy sóng gió bởi ảnh hưởng từ đại dịch.

VinFast Fadil tiếp tục giữ vững vị thế xe ăn khách nhất thị trường ô tô tính lũy kế 10 tháng đầu năm với 19.886 xe bán ra, hơn khoảng 3.500 xe so với mẫu đứng thứ 2. Đây cũng là tháng thứ 5 liên tiếp VinFast bán ra trên 2.000 chiếc Fadil, vượt qua những đối thủ sừng sỏ khác đã có mặt trên thị trường từ lâu.

VinFast Fadil ghi dấu ấn lịch sử khi mẫu xe của Việt Nam dẫn đầu giữ vững vị thế xe ăn khách nhất thị trường ô tô tính lũy kế 10 tháng đầu năm

Anh Văn An, một khách hàng mua xe VinFast Fadil trong tháng 10 chia sẻ: "Trước khi đưa ra lựa chọn, tôi phân vân giữa 3 mẫu xe phù hợp cho gia đình và cuối cùng chọn lựa Fadil vì mẫu xe này được trang bị đầy đủ tính năng an toàn mà trước nay cứ tưởng xe hạng A không thể có được. Ngoài ra, Fadil còn cho cảm giác lái tốt, cách âm ổn, nhiều công nghệ, tính năng và trang bị tốt".

Không chỉ riêng anh Văn An, rất nhiều khách hàng đánh giá mẫu xe hạng A thương hiệu Việt vượt trội hơn so với những đối thủ cùng hạng. VinFast Fadil sử dụng động cơ 1.4L mạnh nhất phân khúc. Màn hình cảm ứng đặt ở trung tâm kích thước 7 inch (bản Plus), hệ thống âm thanh 6 loa, cùng cụm đồng hồ hiển thị nhiều thông tin cùng lúc là điểm cộng giúp Fadil chinh phục được khách hàng. Bên cạnh đó, mẫu xe hạng A thương hiệu Việt được trang bị đầy đủ các tính năng an toàn tiên tiến như hệ thống chống bó cứng phanh ABS, kiểm soát lực kéo TCS, cân bằng điện tử ESC, hỗ trợ khởi hành ngang dốc HSA và chức năng chống lật ROM... VinFast Fadil được xếp hạng an toàn 4 sao ASEAN NCAP - mức rất cao đối với xe hạng A.

Trong khi đó, hai dòng xe Lux vẫn duy trì được đà tăng trưởng tốt. Doanh số của Lux A2.0 giữ vững vị thế dẫn đầu về doanh số bán tháng 10 và cả 10 tháng đầu năm của phân khúc sedan tầm giá 1 tỷ đồng. Dòng xe Lux SA2.0 cũng đạt kết quả khả quan khi đạt mức doanh số bán theo tháng cao nhất kể từ đầu năm 2021, nhờ chất lượng sản phẩm và dịch vụ đã được khẳng định với người tiêu dùng Việt Nam.

VinFast Lux A2.0 giữ vững vị thế dẫn đầu về doanh số bán tháng 10 và cả 10 tháng đầu năm của phân khúc sedan tầm giá 1 tỷ đồng

Lux là dòng xe đầu tay của VinFast, ghi dấu ấn trong lòng khách hàng bằng thiết kế sang trọng và có độ nhận diện cao. VinFast Lux A2.0 và Lux SA2.0 đều được trang bị hộp số tự động 8 cấp, động cơ tăng áp 2.0L, 6 túi khí, hệ thống âm thanh tối đa 13 loa có âm ly ở các phiên bản nâng cao và cao cấp. Với hệ thống khung gầm tiêu chuẩn Đức, đồng thời được trang bị các công nghệ an toàn hàng đầu như chống bó cứng phanh, phân phối lực phanh điện tử, hỗ trợ phanh khẩn cấp, cân bằng điện tử, chống trượt…, hai mẫu xe thương hiệu Việt được tổ chức đánh giá xe mới uy tín ASEAN NCAP xếp hạng 5 sao cao nhất về độ an toàn.

VinFast Lux SA2.0 đạt mức doanh số bán theo tháng cao nhất kể từ đầu năm 2021

Song hành cùng chất lượng và an toàn vượt trội, chính sách giá tốt, hậu mãi độc đáo của VinFast và các đặc quyền dành riêng cho khách hàng từ hệ sinh thái Vingroup cũng góp một phần không nhỏ vào thành công kể trên.

"VinFast là thương hiệu có nhiều ưu đãi hấp dẫn và hướng tới lợi ích của khách hàng. Lux A2.0 và Lux SA2.0 được bảo hành lên tới 5 năm. Đó là còn chưa kể tới những quyền lợi riêng có như gửi xe miễn phí, cứu hộ 24/7... Những chính sách này không những giúp chi phí sở hữu xe giảm xuống, mà còn hỗ trợ rất nhiều cho khách hàng trong suốt quá trình sử dụng", chị Trần Trang, một khách hàng sử dụng dòng xe VinFast Lux A2.0 nói.

Bên cạnh các mẫu President (sản xuất giới hạn), Lux và Fadil đang bán trên thị trường, VinFast dự kiến sẽ bàn giao mẫu ô tô điện đầu tiên VF e34 cho khách hàng trong thời gian tới. Ngoài ra, tại triển lãm Los Angeles Auto Show 2021 (19 - 28/11/2021) diễn ra tại Mỹ, VinFast cũng sẽ chính thức giới thiệu hai mẫu SUV điện là VF e35 (cỡ D) và VF e36 (cỡ E) dành cho thị trường toàn cầu.