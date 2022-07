Anh Kristijan Ilicic (35 tuổi) và chị Andrea Trgovcevic (29 tuổi) trong bộ ảnh gây sốt (Ảnh: Daily Mail).

Cặp đôi mới cưới - anh Kristijan Ilicic (35 tuổi) và chị Andrea Trgovcevic (29 tuổi) - là hai "tín đồ xê dịch" đến từ Croatia. Gần đây, họ gây "sốt" với bộ ảnh cưới chụp trên "chuyến tàu nguy hiểm nhất thế giới", chuyến tàu này chuyên vận chuyển quặng sắt chạy xuyên sa mạc Sahara.

Đoàn tàu chở quặng sắt có chiều dài lên tới 2km chạy xuyên qua sa mạc Sahara, chuyến hành trình kéo dài 20 tiếng đồng hồ đi qua những điều kiện thời tiết rất khắc nghiệt. Bộ ảnh cưới của cặp đôi Kristijan và Andrea sau khi được hai người chia sẻ trên mạng đã gây "số"t với cộng đồng mạng và được nhiều tờ tin tức đề cập.

Đoàn tàu chạy xuyên qua sa mạc Sahara (Ảnh: Daily Mail).

Chia sẻ với Daily Mail (Anh), anh Kristijan cho hay: "Khi thực hiện bộ ảnh cưới này thực ra chúng tôi đã tổ chức hôn lễ rồi và đang trong tuần trăng mật.

Chúng tôi muốn có những kỷ niệm thật khác biệt, những kỷ niệm mà chúng tôi sẽ còn nhớ mãi trong suốt phần đời còn lại. Tôi đã đến thăm hơn 150 quốc gia trên thế giới. Cảnh đẹp trên thế giới, chúng tôi đã thấy rất nhiều, nên chúng tôi đã phải suy nghĩ khá lâu để tìm ra một trải nghiệm thực sự khác biệt cho tuần trăng mật".

Chuyến tàu chạy xuyên sa mạc "Train du Desert" hoạt động trên phần lãnh thổ của Mauritania. Chuyến tàu hoạt động theo ngày với hai đầu của chặng hành trình là thành phố Nouadhibou và thị trấn Zouerat - nơi có những mỏ quặng sắt.

Chuyến hành trình kéo dài 20 tiếng đồng hồ đi qua những điều kiện thời tiết rất khắc nghiệt (Ảnh: Daily Mail).

Chuyến tàu này nguy hiểm bởi nhiều lý do, trong đó có yếu tố nhiệt độ, ban ngày, nhiệt độ trên sa mạc có thể lên tới hơn 45 độ C, còn ban đêm lại xuống dưới 0 độ C.

Chặng đường mà chuyến tàu chạy qua kéo dài 700km. Kristijan và Andrea đã ở trên tàu trọn vẹn 20 tiếng đồng hồ. Cùng đồng hành với cặp đôi là một người bạn nhiếp ảnh gia cũng thích phiêu lưu mạo hiểm.

Kristijan và Andrea muốn tìm được những trải nghiệm thật đặc biệt cho tuần trăng mật của họ (Ảnh: Daily Mail).