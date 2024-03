Bỏ bằng lái xe B2, có cần thi mới bằng lái xe B2 trước 1/7/2024 không?

Giấy phép lái xe (bằng lái xe) là một loại giấy phép, chứng chỉ do cơ quan nhà nước hoặc cơ quan có thẩm quyền cấp cho một người. Cho phép người đó được phép vận hành, lưu thông, tham gia giao thông bằng xe cơ giới các loại như xe máy điện, xe hơi, xe tải, xe buýt, xe khách hoặc các loại hình xe khác trên các con đường công cộng.

Ở Việt Nam, hiện có 13 phân hạng bằng lái xe khác nhau, mỗi loại được cấp phép được điều khiển phương tiện khác nhau.

Tuy nhiên, tại Điều 56 trong dự thảo Luật trật tự, an toàn giao thông đường bộ được Quốc hội cho ý kiến lần đầu ở kỳ họp 6 hồi cuối năm 2023. Dự kiến, Dự thảo mới này sẽ được xem xét thông qua tại kỳ họp thứ 7 (tháng 5/2024) quy định Giấy phép lái xe sẽ bao gồm các hạng: A1; A; B1; B; C1; C; D1; D2; D; BE; C1E; CE; D1E; D2E và DE.

Như vậy, bằng lái xe B2 khả năng cao bị loại bỏ và được thay thế bằng bằng B.

Có cần thi mới bằng lái xe B2 trước 1/7/2024 nữa không?

Trong trường hợp, bằng lái xe B2 gần như chắc chắn sẽ bị loại bỏ và sẽ được thay thế bằng bằng B, câu hỏi được nhiều người quan tâm là liệu có cần thi mới bằng lái xe B2 trước 1/7/2024 nữa không?

Liên quan đến vấn đề này, đại diện một trung tâm sát hạch lái xe ở Hà Nội cho biết, có nhiều trường hợp xảy ra đối với người thi bằng lái xe B2 thời điểm trước 1/7/2024.

Đầu tiên, với những người đã nộp hồ sơ và học để thi bằng lái xe B2 vẫn tiếp tục thi. Nếu vượt qua sát hạch, người dân vẫn được cấp bằng B2 bình thường trước ngày 1/7/2024. Những người được cấp bằng lái xe B2 trước ngày này vẫn sử dụng bình thường, không phải đổi và thời hạn 10 năm vẫn có giá trị như ghi trên bằng.

Thứ hai, người dân đang sở hữu bằng lái xe B2 không cần đổi, cấp mới trước và sau 1/7/2024 vẫn đủ điều kiện sử dụng bình thường.

Đối với những người đã nộp hồ sơ thi bằng B2, nhưng khoá học chưa khai giảng vẫn có thể làm thủ tục đổi sang thi các loại bằng khác như B1, C. Do hiện nay chưa áp dụng chính thức bằng B (bằng sẽ thay thế B2) nên các trung tâm sát hạch chưa có chương trình học và thi sát hạch loại bằng này.

Nói tóm lại, các hoạt động học, thi sát hạch hay sử dụng bằng B2 vẫn diễn ra bình thường. Hiểu đơn giản, ai có bằng B2 vẫn sử dụng đến khi hết hạn sẽ làm thủ tục cấp mới, sau ngày 1/7/2024 cấp mới nhiều khả năng sẽ là bằng B. Trước ngày 1/7/2024, người dân vẫn thi và được cấp bằng B2 có giá trị sử dụng như hiện hành với thời hạn 10 năm.

Giấy phép lái xe B2 hiện nay có thể điều khiển các loại xe sau:

- Ô tô chuyên dùng có trọng tải thiết kế dưới 3.500 kg;

- Ô tô số tự động chở người đến 9 chỗ ngồi, kể cả chỗ ngồi cho người lái xe;

- Ô tô tải, kể cả ô tô tải chuyên dùng số tự động có trọng tải thiết kế dưới 3.500 kg;

- Ô tô dùng cho người khuyết tật.

- Ô tô chở người đến 9 chỗ ngồi, kể cả chỗ ngồi cho người lái xe;

- Ô tô tải, kể cả ô tô tải chuyên dùng có trọng tải thiết kế dưới 3.500 kg;

- Máy kéo kéo một rơ moóc có trọng tải thiết kế dưới 3.500 kg.