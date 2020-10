Bộ Chính trị sẽ chỉ định nhân sự Đảng ủy Công an Trung ương khóa mới

Sau 3 ngày làm việc tích cực, khẩn trương, với tinh thần trách nhiệm cao, sáng 13/10/2020, Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã bế mạc và thành công tốt đẹp.

Đại hội đã thảo luận và nhất trí thông qua các văn kiện quan trọng: Báo cáo chính trị của Đảng ủy Công an Trung ương trình Đại hội; Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo của Đảng ủy Công an Trung ương nhiệm kỳ 2015 - 2020; Báo cáo tổng hợp ý kiến của cán bộ, đảng viên và đại biểu Đại hội đóng góp vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng.

Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (ảnh Báo CAND).

Đại hội đã bầu Đoàn đại biểu gồm 27 đại biểu chính thức và 02 đại biểu dự khuyết cùng 05 đại biểu đương nhiên tham gia Đoàn đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

5 đại biểu đương nhiên là Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an; các Thứ trưởng là Ủy viên Trung ương Đảng, gồm: Thượng tướng Lê Quý Vương, Thượng tướng Bùi Văn Nam, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành và Trung tướng Trần Quốc Tỏ.

Cũng giống như Đại hội đại biểu Quân đội, Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương chỉ bầu nhân sự đi dự Đại hội Đảng toàn quốc, không tiến hành bầu Đảng ủy Công an Trung ương (bên Quân đội gọi là Quân ủy Trung ương), nhân sự Đảng ủy Công an Trung ương khóa mới này sẽ do Bộ Chính trị chỉ định.

Cụ thể, Điều 28 của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam quy định: Đảng ủy Công an Trung ương do Bộ Chính trị chỉ định gồm một số Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương công tác trong Công an nhân dân và một số Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương công tác ngoài Công an nhân dân, một số đồng chí công tác thuộc Đảng bộ Công an Trung ương, đặt dưới sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Trung ương mà thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Đảng ủy Công an Trung ương nghiên cứu đề xuất để Ban Chấp hành Trung ương quyết định những vấn đề về đường lối, chính sách, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; lãnh đạo mọi mặt công tác trong công an.

Đứng đầu Đảng ủy Công an Trung ương là Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, nhân sự này do Bộ Chính trị chỉ định, người đảm nhiệm chức vụ này cũng là Bộ trưởng Bộ Công an. Phó Bí thư Đảng ủy Công an do một Thứ trưởng đảm nhiệm.

Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương tùy từng thời kỳ mà quyết định về số lượng nhân sự, thông thường trước đây là Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ và các Thứ trưởng của Bộ Công an. Tại nhiệm kỳ 2015-2020, lần đầu tiên Tổng Bí thư tham gia Đảng ủy và Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương.

Trở lại với nhân sự Đảng ủy Công an Trung ương, vào ngày 8/10, tại buổi họp báo giới thiệu Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương, khi trả lời báo chí, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Toàn, Cục trưởng Cục Công tác Đảng và công tác chính trị (Bộ Công an) cho biết: "Về cơ cấu nhân sự Đảng ủy Công an Trung ương khóa mới, chúng tôi thực hiện đúng theo các quy định và Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị. Đảng ủy Công an Trung ương có 63 đầu mối, không phải đơn vị nào cũng được cơ cấu, việc này đã được xây dựng thành đề án, có sự thống nhất rất cao các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương. Nhân sự tham gia Đảng uy Công an Trung ương đã được báo cáo Bộ Chính trị để chuẩn y và chỉ định trong thời gian tới".