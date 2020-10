Đại hội Đảng bộ Công an T.Ư phải quán triệt, thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước

Ngày 11/10/2020, tại Hà Nội, Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương (CATW) lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã tiến hành phiên trù bị Đại hội. Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy CATW, Bộ trưởng Bộ Công an dự và chủ trì phiên trù bị.

Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy CATW, Bộ trưởng Bộ Công an (ảnh Bộ Công an).

Tham dự phiên trù bị còn các các tướng lĩnh, lãnh đạo cấp cao của lực lượng Công an nhân dân (CAND) và gần 350 đại biểu ưu tú của 63 Đảng bộ trực thuộc Đảng bộ CATW đại diện ý chí, niềm tin và nguyện vọng của hơn 63.000 đảng viên trong lực lượng CAND.

Phát biểu tại phiên trù bị, Đại tướng Tô Lâm nhấn mạnh, ngoài các yêu cầu chung đối với Đại hội Đảng các cấp theo tinh thần Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị, Đại hội đại biểu Đảng bộ CATW lần thứ VII còn phải quán triệt, thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước "Đại hội đại biểu Đảng bộ CATW, nhiệm kỳ 2020 - 2025 phải thực sự mẫu mực, tiêu biểu".

Tại cuộc họp báo cáo, xin ý kiến Bộ Chính trị về tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ CATW lần thứ VII, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đánh giá cao những nỗ lực, quyết tâm, thành tích của Đảng bộ CATW và lực lượng CAND trong nhiệm kỳ qua; đồng thời, chỉ đạo định hướng phương hướng, mục tiêu, yêu cầu của Đảng bộ CATW và lực lượng CAND.

Đoàn Chủ tịch và Đoàn Thư ký của Đại hội Đảng bộ CATW (ảnh Bộ Công an).

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm nêu rõ: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng yêu cầu, trong bất cứ hoàn cảnh nào, lực lượng Công an cũng phải giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội; không để bị động, bất ngờ; phòng ngừa có hiệu quả các nguy cơ gây xung đột xã hội, giải quyết kịp thời các vấn đề phức tạp nảy sinh, giữ vững môi trường hòa bình để xây dựng và phát triển đất nước.

Phát huy truyền thống vẻ vang, không được tự mãn, sinh chủ quan; phải xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CAND đặc biệt trong sạch, đặc biệt gương mẫu, liêm chính, đoàn kết, thống nhất, tuyệt đối trung thành với Đảng, gắn bó mật thiết với nhân dân, học hỏi từ nhân dân, vì nước quên thân, vì nhân dân phục vụ.

Tăng cường rèn luyện đạo đức, tác phong, lề lối làm việc, "tự soi, tự sửa", coi trọng danh dự, uy tín của người CAND với tâm niệm "danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất"; thực hiện tốt Sáu điều Bác Hồ dạy CAND. Ngoài ra, lực lượng CAND phải phối hợp chặt chẽ với các ban, bộ, ngành, địa phương, nhất là với Quân đội nhân dân, Bộ Ngoại giao trong công tác tham mưu với Đảng, Nhà nước hoạch định đường lối quốc phòng, an ninh, đối ngoại trong tình hình mới, góp phần giữ vững an ninh quốc gia, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ bảo vệ đất nước từ sớm, từ xa.

Xây dựng, củng cố và nâng cao tiềm lực, sức mạnh về mọi mặt của lực lượng CAND đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất, trước mắt, lâu dài; phấn đấu đến năm 2030 xây dựng lực lượng CAND tinh nhuệ, hiện đại…

Để Đại hội thành công tốt đẹp, thực sự mẫu mực theo chỉ đạo của Bộ Chính trị và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Đoàn Chủ tịch và Đảng ủy CATW đề nghị các đại biểu nhận thức đầy đủ, sâu sắc vị trí, ý nghĩa của Đại hội Đảng bộ CATW lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đây là dấu mốc quan trọng trong sự phát triển của Đảng bộ CATW và lực lượng CAND; tiếp tục khẳng định bản lĩnh, trí tuệ, sự lớn mạnh của lực lượng CAND qua 75 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành dưới sự lãnh đạo của Đảng; quyết tâm xây dựng lực lượng CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; là lực lượng chính trị trung thành và tin cậy, thanh bảo kiếm bảo vệ Đảng, Nhà nước và nhân dân. Thành công của Đại hội đại biểu Đảng bộ CATW lần thứ VII sẽ góp phần quan trọng vào thành công Đại hội XIII của Đảng...

Đại tướng Tô Lâm nhấn mạnh, Đoàn Chủ tịch và Đảng ủy CATW tin tưởng, với công tác chuẩn bị chu đáo, với trách nhiệm, tâm huyết, trí tuệ của các đại biểu, Đại hội đại biểu Đảng bộ CATW lần thứ VII sẽ thành công tốt đẹp, thực sự là Đại hội mẫu mực, tiêu biểu như chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước.

Tại phiên trù bị, Đại hội đã biểu quyết nhất trí về số lượng và nhân sự bầu Đoàn Chủ tịch gồm 06 đồng chí; đồng thời, biểu quyết nhất trí về số lượng, nhân sự Đoàn Thư ký Đại hội gồm 03 đồng chí và bầu Ban Thẩm tra tư cách đại biểu. Đại hội cũng đã biểu quyết thông qua Chương trình, Quy chế làm việc của Đại hội; nghe toàn văn Báo cáo chính trị; phổ biến quy chế bầu cử trong Đảng; hướng dẫn tổ chức, sinh hoạt các Đoàn đại biểu dự Đại hội.