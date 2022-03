Bộ Công an bổ nhiệm 4 Phó Giám đốc Công an tỉnh và Phó Chánh Văn phòng Bộ trong tuần

Trong tuần qua, Bộ trưởng Bộ Công an ban hành các quyết định bổ nhiệm nhân sự lãnh đạo Văn phòng Bộ Công an, Công an các tỉnh Thanh Hóa, Quảng Ngãi, Quảng Nam, Cao Bằng.

Cụ thể, ngày 15/3, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Thiếu tướng Trần Phú Hà, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa đã trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an bổ nhiệm thượng tá Nguyễn Hữu Mạnh, sinh năm 1977, Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Thanh Hóa giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa.

Thượng tá Nguyễn Hữu Mạnh, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh: CATH

Cùng ngày, Công an tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động đại tá Hoàng Anh Tuấn, sinh năm 1977, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Học viện Cảnh sát nhân dân đến nhận công tác và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi.



Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi chúc mừng đại tá Hoàng Anh Tuấn được Bộ trưởng Bộ Công an bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi. Ảnh: VGP



Ngày 16/3, Văn phòng Bộ Công an đã tổ chức lễ công bố và trao quyết định của Bộ Công an về việc bổ nhiệm Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an.



Tại buổi lễ, Trung tướng Tô Ân Xô, Ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương, Chánh Văn phòng Bộ Công an đã trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động Thiếu tướng Cao Đăng Hưng, Phó Giám đốc Công an TP.HCM đến nhận công tác và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an.

Trung tướng Tô Ân Xô trao quyết định điều động cho Thiếu tướng Cao Đăng Hưng. Ảnh: CAND

Cũng ngày 16/3, Công an tỉnh Cao Bằng tổ chức công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động, bổ nhiệm Phó Giám đốc Công an tỉnh.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, đại tá Vũ Hồng Quang, Giám đốc Công an tỉnh Cao Bằng đã trao quyết định điều động, bổ nhiệm đại tá Hòa Quang Tưng, sinh năm 1970, Phó Cục trưởng Cục Kỹ thuật nghiệp vụ, Bộ Công an đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Cao Bằng.

Đại tá Hòa Quang Tưng, Phó Cục trưởng Cục Kỹ thuật nghiệp vụ, Bộ Công an đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Cao Bằng.

Ngày 17/3, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam đã trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động trung tá Nguyễn Văn Tuấn, Phó Cục trưởng, Thư ký Thứ trưởng Bộ Công an đến nhận công tác và bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam.



Tân Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam Nguyễn Văn Tuấn. Ảnh: TN

Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng đề nghị tân Phó Giám đốc Công an tỉnh phát huy kinh nghiệm, không ngừng học tập, rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất đạo đức, năng lực, kiến thức chính trị, pháp luật, nghiệp vụ; đoàn kết cùng tập thể thực hiện tốt các mặt công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội và công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, hậu cần, kỹ thuật, phục vụ tốt sự nghiệp phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội trên địa bàn tỉnh.