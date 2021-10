Bộ Công an bổ nhiệm Cục trưởng Cục An ninh, Giám đốc Công an tỉnh trong tuần

Cụ thể, ngày 15/10, Công an tỉnh Trà Vinh tổ chức Lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ.



Đại tá Trần Xuân Ánh - Phó Cục trưởng Cục Tổ chức cán bộ, Bộ Công an - được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh.

Đại tá Trần Xuân Ánh đảm nhiệm chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh thay cho người tiền nhiệm là đại tá Vũ Hoài Bắc đã được Bộ Công an điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Cục trưởng Cục An ninh điều tra, Bộ Công an.

Đại tá Trần Xuân Ánh (trái) giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh thay cho đại tá Vũ Hoài Bắc (phải) được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Cục trưởng Cục An ninh điều tra, Bộ Công an. (Ảnh: Đ.X)

Tại buổi lễ, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an, Thiếu tướng Lê Quốc Hùng - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an - chúc mừng đại tá Vũ Hoài Bắc và đại tá Trần Xuân Ánh đã được tin tưởng giao trọng trách mới.

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng đề nghị trên cương vị mới, đại tá Trần Xuân Ánh - tân Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh - sớm tiếp cận công việc, tiếp tục kế thừa, phát huy truyền thống của Công an tỉnh Trà Vinh, đoàn kết cùng tập thể Đảng ủy - Ban Giám đốc Công an tỉnh thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.

Trước đó, ngày 14/10, Cục Hậu cần, Bộ Công an đã tổ chức Lễ công bố và trao quyết định của Bộ trưởng, Bộ Công an về công tác cán bộ.

Tại buổi lễ, thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Thiếu tướng Lê Văn Hải - Cục trưởng Cục Hậu cần - đã trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an bổ nhiệm thượng tá Vũ Thành Hưng giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Hậu cần, Bộ Công an.

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Lê Văn Hải đề nghị trong thời gian tới, thượng tá Vũ Thành Hưng tiếp tục phát huy năng lực, sở trường, kinh nghiệm, nhanh chóng tiếp cận công việc, cùng Đảng ủy, Ban Thường vụ và lãnh đạo Cục chỉ đạo toàn diện các mặt công tác của đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Thượng tá Vũ Thành Hưng được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Hậu cần, Bộ Công an. (Ảnh: VGP)

Cũng trong tuần qua, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, đại tá Nguyễn Tiến Nam - Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình - đã trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an bổ nhiệm chức danh tư pháp Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra đối với đại tá Lê Văn Hóa - Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình.

Phát biểu tại buổi lễ, đại tá Nguyễn Tiến Nam mong muốn trên nhiệm vụ công tác mới, đại tá Lê Văn Hóa tiếp tục phát huy tốt năng lực, sở trường, kinh nghiệm công tác; tập trung thực hiện tốt công tác được phân công một cách hiệu quả, sâu sát, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm… góp phần bảo đảm, giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn.