Bộ Công an chỉ đạo làm rõ nguyên nhân vụ cháy làm 6 người tử vong ở TP.Thủ Đức

Bộ Công an đã chỉ đạo Công an TP.Thủ Đức phối cùng Công an TP.HCM khẩn trương điều tra làm rõ vụ cháy khiến 6 người tử vong ở TP.Thủ Đức.

