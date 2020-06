Bộ Công an điều tra hàng loạt dự án bất động sản ở Bình Dương

Ngày 28/6, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03), Bộ Công an đã chính thức vào cuộc điều tra nhiều dự án bất động sản có dấu hiệu sai phạm ở TP.Thuận An, TP.Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

Theo đó, C03 yêu cầu UBND tỉnh Bình Dương cung cấp hồ sơ, tài liệu để làm rõ dấu hiệu sai phạm tại nhiều dự án bất động sản tại 2 TP là Thuận An, Dĩ An của tỉnh Bình Dương. Phía UBND tỉnh Bình Dương xác nhận vụ việc và đang khẩn trương cung cấp những hồ sơ mà công an yêu cầu.

Theo kết luận thanh tra số 250/KL-UBND năm 2014 về việc phân lô bán nền trên địa bàn Thuận An thì có 9 khu đất với tổng diện tích khoảng 10ha do bà Phạm Thị Hường (54 tuổi) làm chủ có dấu hiệu sai phạm. Cụ thể các khu đất này không được lập phương án tách thửa trình cấp thẩm quyền phê duyệt mà cho tách thành nhiều nền nhỏ với diện tích chỉ 60m2.



Đồng thời, kết luận thanh tra nêu đích danh nhiều cán bộ nhà nước đã "tiếp tay" trái quy định. Trong số này, có cả những khu đất được quy hoạch đất công viên cây xanh cũng được cho tách thửa để bán đất. Có trường hợp trong cùng 1 ngày, UBND TP.Thuận An ký trên 100 sổ đỏ cho phép tách thửa cho gia đình bà Hường.

UBND tỉnh Bình Dương đã chuyển hồ sơ sang Công an tỉnh yêu cầu điều tra, làm rõ dấu hiệu phân lô bán nền trái pháp luật.

Công ty Phú Hồng Thịnh đã “hô biến” nhiều khu đất thành dự án khu nhà ở Phú Hồng Đạt- Phú Hồng Khang để phân lô bán nền đất trục lợi.

Vào năm 2015, Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng cũng từng yêu cầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Dương chỉ đạo cơ quan điều tra công an tỉnh phối hợp với Viện KSND tỉnh Bình Dương khẩn trương xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ để xử lý theo đúng quy định pháp luật, nếu đủ căn cứ thì khởi tố xử lý hình sự....

Công an tỉnh Bình Dương chưa khởi tố vụ án vì cho rằng vụ việc phức tạp, liên quan nhiều cán bộ, đảng viên và liên quan công tác quản lý đất đai nên việc thu thập chứng cứ còn khó khăn.

Tuy nhiên, hiện nay Bộ Công an đã vào cuộc yêu cầu cung cấp toàn bộ hồ sơ liên quan để điều tra dấu hiệu vi phạm pháp luật được nêu trong kết luận thanh tra.