Bộ Công an khởi tố Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Trần Vĩnh Tuyến

Ông Trần Vĩnh Tuyến, Phó Chủ tịch UBND TPHCM.

Trưa 11/7, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can với ông Trần Vĩnh Tuyến, Phó Chủ tịch UBND TPHCM.



Đồng thời, Cơ quan CSĐT Bộ Công an cũng khởi tố bị can ông Trần Trọng Tuấn, Phó Chánh văn phòng Thành ủy, nguyên Bí thư quận ủy quận 3 và một số bị can khác.

Ông Tuyến, ông Tuấn cùng bị khởi tố điều tra về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí", quy định Điều 219 Bộ luật hình sự năm 2015.

Cơ quan CSĐT Bộ Công an đang thực hiện tống đạt quyết định khởi tố, thực hiện lệnh khám xét nơi ở, nơi làm việc của ông Tuyến và ông Tuấn. Các quyết định và lệnh trên đã được Viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn.

Được biết, những bị can này bị điều tra vì những sai phạm liên quan đến vụ án xảy ra tại Tổng công ty Nông nghiệp Sài Gòn (SAGRI).