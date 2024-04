Bộ Công an lấy ý kiến khen thưởng 5 sĩ quan có thành tích điều tra vụ cướp tiền ảo như phim hành động

Bộ Công an cho biết: Căn cứ Điều 46 Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31/12/2023 của Chính phủ quy định chung về thủ tục hồ sơ đề nghị khen thưởng, Bộ Công an tổ chức lấy ý kiến Nhân dân về việc xét khen thưởng đối với các cá nhân có thành tích trong điều tra vụ án "Cướp tài sản" xảy ra ngày 17/5/2020 trên quốc lộ 1A thuộc địa phận thị trấn Dầu Giây, huyện Thống Nhất tỉnh Đồng Nai do đối tượng Hồ Ngọc Tài cầm đầu (nhóm đối tượng dàn cảnh va chạm giao thông, cướp số tiền ảo gồm 105.639.624 đồng TRX; 0,15 BTC; 19.333.059 BTT; 15 ETH có giá trị tương đương khoảng 35 tỷ đồng ) như sau:

1. Tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Nhất cho Đại tá Lê Ngọc Phương, nguyên Phó Cục trưởng, Cục Cảnh sát hình sự.

2. Tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Nhì cho Trung tá Bùi Thế Bình, cán bộ Phòng 6, Cục Cảnh sát hình sự.

3. Tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Ba cho Thiếu tá Phan Tiến Dũng, cán bộ Phòng 4, Cục Cảnh sát hình sự.

4. Tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho:

- Đại tá Nguyễn Đăng Tiến, Phó Viện trưởng Viện Khoa học hình sự.

- Thượng tá Lại Quang Huấn, Phó Trưởng phòng 2, Cục Cảnh sát hình sự.

Ý kiến đóng góp của Nhân dân về việc xét khen thưởng đối với các cá nhân nêu trên xin gửi về hòm thư: hoidapphapluat@mps.gov.vn trong thời gian 10 ngày kể từ ngày đăng (từ 2/4).

Các đối tượng trong vụ cướp tiền ảo Bitcoin như phim hành động tại phiên tòa hồi tháng 5/2023. Ảnh Báo CAND

Về vụ cướp, chiều 16/5/2023, TAND TP.HCM đã tuyên án đối với Hồ Ngọc Tài (SN 1989), Trần Ngọc Hoàng (SN 1983, cùng ngụ tại TP Đà Nẵng) cùng 14 đồng phạm về tội "Cướp tài sản" trong vụ án cướp tiền ảo trên cao tốc Long Thành – Dầu Giậy.

Cụ thể HĐXX đã tuyên phạt Hồ Ngọc Tài, Trần Ngọc Hoàng cùng tù chung thân; 14 đồng phạm còn lại bị HĐXX tuyên phạt từ 9-19 năm tù về tội " Cướp tài sản".

Theo hồ sơ vụ án, Hồ Ngọc Tài và Trần Ngọc Hoàng có quan hệ thân thiết với anh L.Đ.N. Năm 2018, nghe anh N. tư vấn nên Tài đã bán hết 1.000 bitcoin (tương đương 100 tỷ đồng), chuyển sang mua tiền ảo mới nổi như Aureus, Ifans... trên các sàn giao dịch tiền điện tử quốc tế, nhưng thua lỗ hết.

Cho rằng anh N. đã lừa mình nên Tài đã rủ Trần Ngọc Hoàng, lôi kéo thêm 14 đồng phạm khác lập kế hoạch khống chế, uy hiếp, đe doạ chiếm đoạt tiền điện tử của anh N. Tài hứa sẽ chia 30% số bitcoin lấy được.

Tài đã thuê thám tử tư tìm được nơi ở của anh N. tại một chung cư trên địa bàn quận 2 (nay là TP Thủ Đức, TP.HCM) đồng thời gắn định vị trên xe của anh N. để theo dõi.

Ngày 12/5/2020, qua định vị biết anh N. đang chạy xe về chung cư, chúng chia nhau bám theo. Nhóm này giả vờ va chạm xe để gây gổ, khống chế, nhưng anh N. cảnh giác không xuống xe và chạy đi tiếp.

Sáng 17/5/2020, biết xe của gia đình anh N. đi từ Lâm Đồng về TP.HCM, cả nhóm nai nịt, cải trang, sử dụng nhiều ôtô đi theo xe anh N. trên cao tốc Long Thành - Dầu Giây.

Đến khu vực thị trấn Dầu Giây (huyên Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai), một ôtô vượt lên trước xe anh N. chặn đầu, một chiếc khác đâm vào đuôi xe. Anh N. và người em vợ xuống xe, liền bị nhóm Tài ập đến rút súng (bắn đạn bi) khống chế. Những người còn lại ép vợ con anh N. lên ôtô khác, uy hiếp bằng kim tiêm chứa "máu HIV" (thuốc đỏ). Trên xe có anh N., các đối tượng uy hiếp, ép anh N. phải đọc mật khẩu, truy cập vào ví điện tử của anh N. để thực hiện lệnh chuyển tiền.

Ngoài ra, các đối tượng còn cướp của anh N. 3 điện thoại di động, 1 camera hành trình gắn trên xe Lexus, theo kết quả định giá hơn 45 triệu đồng.