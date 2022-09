Bộ Công an lấy ý kiến xét tặng Huân chương 1 Giám đốc Công an tỉnh và 1 tập thể

Bộ Công an vừa được đăng tải trên Cổng thông tin, lấy ý kiến người dân trong vòng 5 ngày về việc xét tặng Huân chương 1 Giám đốc Công an tỉnh và 1 tập thể kể từ ngày đăng (14/9).

Theo đó, căn cứ Điều 45 Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chung về thủ tục hồ sơ đề nghị khen thưởng, Bộ Công an tổ chức lấy ý kiến Nhân dân về việc xét khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân.

Trong đó, Công an tỉnh Quảng Bình đề nghị tặng Huân chương Chiến công đối với Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao và Đại tá Nguyễn Tiến Nam, Giám đốc Công an tỉnh.

Ý kiến đóng góp của Nhân dân về đề nghị khen thưởng đối với tập thể, cá nhân nêu trên xin gửi về hòm thư: cttdt@mps.gov.vn.

Đại tá Nguyễn Tiến Nam, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình. Đại tá Nguyễn Tiến Nam (sinh năm 1967, quê quán huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình từ tháng 6/2020. Từ đó đến nay, Đại tá Nguyễn Tiến Nam đã tập trung chỉ đạo các lực lượng tập trung đấu tranh mạnh, xử lý tận gốc những ổ, nhóm tội phạm, đặc biệt là tội phạm ma túy, tín dụng đen, đánh bạc... gây bức xúc trên địa bàn. Đại tá Nguyễn Tiến Nam từng giữa chức vụ Trưởng Công an TP. Hà Tĩnh. Năm 2014, ông làm Phó Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh phụ trách khối An ninh.