Bộ Công an lý giải việc có số Thứ trưởng đang vượt so với quy định

Sáng nay (8/10), Đảng ủy Công an Trung ương đã tổ chức họp báo giới thiệu Đại hội Đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025. Đại hội sẽ diễn ra từ 11 đến 13/10, dự Đại hội có 350 đại biểu. Bộ Chính trị phân công Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự và chỉ đạo Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương.



Thiếu tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng, người phát ngôn Bộ Công an (ảnh T.T).

Chủ đề của Đại hội và phương hướng nhiệm vụ của Đảng bộ Công an Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025 là: Nâng cao năng lực, sức chiến đấu của Đảng bộ; Xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh, phấn đấu đến năm 2030 tinh nhuệ, hiện đại; Phát huy vai trò nòng cốt, giữ vững an ninh quốc gia, bảo đảm an ninh trật, an toàn xã hội; Xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, lành mạnh, góp phần xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Trong nhiệm kỳ qua, một trong số kết quả tiêu biểu ngành Công an thực hiện là công tác tổ chức, sắp xếp lại bộ máy, tinh giản đầu mối. Nói về vấn đề này, đại tá Phạm Quang Tuyến, Cục phó Cục Tổ chức cán bộ, Bộ Công an thông tin, Bộ đã thực hiện nghiêm các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương và đề xuất với Trung ương, Chính phủ ban hành các văn bản về việc sắp xếp tổ chức bộ máy của Bộ tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả.

Cụ thể, Bộ đã giảm 6 Tổng Cục, 1 đơn vị tương đương cấp Tổng Cục, 55 đơn vị cấp Cục, 22 đơn vị Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy cấp tỉnh, 7 trường, trong đó, có 1.014 đơn vị cấp phòng gồm 316 đơn vị thuộc cơ quan Bộ, 528 đơn vị thuộc Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy, 170 phòng ở các trường, học viện...

Về tổ chức bộ máy được sắp xếp tinh gọn, đồng bộ đảm bảo hoạt động nhịp nhàng, ổn định, giảm tầng lớp trung gian.... Tính đến ngày 30/9/2020, đã bố trí hơn 43.000 công an chính quy về hơn 8.600 công an, trung bình 5 công an chính quy xã/1 xã...

Về tinh giản biên chế, theo đại tá Phạm Quang Tuyến, từ 2015 đến nay đã giảm được hơn 30.000 biên chế, trong đó, nghỉ hưu là hơn 19.000 người, thôi phục vụ trước thời hạn hơn 4.100 người, thực hiện chính sách tinh giản hơn 5.100 người, tinh giản theo Nghị định 108 là hơn 1.400 người.

Tại cuộc họp báo, báo chí có câu hỏi về báo cáo của Chính phủ mới đây một số Bộ, trong đó, Bộ Công an vượt quá 3 Thứ trưởng (hiện 9 thứ trưởng) so với quy định, nguyên nhân do đâu.

Trả lời câu hỏi này, Thiếu tướng Tô Ân Xô cho hay, đối với Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, theo luật quy định được số lượng tối đa 6 Thứ trưởng, trong trường hợp đặc biệt, các cơ quan có thẩm quyền sẽ quyết định.

Theo Tướng Tô Ân Xô, việc bổ nhiệm vượt quá 3 Thứ trưởng là để chuẩn bị cho nhiệm kỳ tới. Bởi, trong số các Thứ trưởng đương nhiệm, có một số người sẽ đến tuổi sẽ nghỉ hưu.

"Chắc chắn khi vào nhiệm kỳ mới, số lượng Thứ trưởng sẽ không vượt quá quy định của pháp luật", Tướng Tô Ân Xô nói.