Theo lãnh đạo Cục C06 (Bộ Công an), cuộc thi “Dữ liệu với cuộc sống - Data for life” với mong muốn tìm kiếm nhiều giải pháp, ý tưởng mới mẻ, sáng tạo phục vụ tiến trình chuyển đổi số quốc gia.

Chiều 19/7, Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06, Bộ Công an) phát động cuộc thi "Dữ liệu với cuộc sống - Data for life" năm 2024 mùa 2. Đại tá Vũ Văn Tấn, Phó Cục trưởng C06, Bộ Công an. Ảnh: C06 Phát biểu tại buổi phát động, đại tá Vũ Văn Tấn, Phó Cục trưởng C06, Bộ Công an, việc triển khai Đề án "Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử, phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030" (Đề án 06) là nội dung quan trọng, đột phá để thực hiện chiến lược, tạo ra nhiều tiện ích, dịch vụ, mang lại lợi ích thiết thực, phục vụ người dân, doanh nghiệp. Việc xây dựng thành công hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư là bước tiến trong tiến trình đổi mới quản trị quốc gia theo hướng hiện đại, đáp ứng nhu cầu hội nhập quốc tế và khu vực, là sự kiện quan trọng góp phần khẳng định những nỗ lực trong tiến trình đẩy mạnh chuyển đổi số quốc gia. Đại tá Vũ Văn Tấn cho hay, trong năm 2023, C06 đã phối hợp với các đơn vị tổ chức cuộc thi "Dữ liệu với cuộc sống - Data For Life" với mong muốn tìm kiếm nhiều giải pháp, ý tưởng mới mẻ, sáng tạo phục vụ tiến trình chuyển đổi số quốc gia; đồng thời tìm ra những thí sinh, người đam mê dữ liệu và chuyển hóa dữ liệu đó thành sản phẩm phục vụ cuộc sống người dân, phát triển đất nước. Bộ Công an phát động cuộc thi "Dữ liệu với cuộc sống" mùa 2. Ảnh: C06 Trong mùa 1, cuộc thi đã thi hút được 583 thí sinh dự thi với 197 đội thi, đã có nhiều giải pháp hay có ứng dụng thực tiễn trong các lĩnh vực của cuộc sống và nhiều tiện ích đã được triển khai mang lại giá trị thiết thực cho người dân và doanh nghiệp. Tiếp tục thành công của Cuộc thi năm 2023, Cục C06 đã ban hành Kế hoạch tổ chức cuộc thi "Dữ liệu với cuộc sống- Data for life năm 2024". Cuộc thi năm nay có một số điểm mới như: phạm vi tham gia mở rộng đối với công dân ở nước ngoài. Các doanh nghiệp sẽ tham gia đặt đề để các ứng viên và đội thi sáng tạo và đề xuất giải pháp. Trong khi đó, giám khảo lần này sẽ gồm các chuyên gia, nhà khoa học trong và ngoài nước.

