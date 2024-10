Bộ Công an rút đề xuất hạ thấp mức phạt tiền vi phạm nồng độ cồn ở ngưỡng thấp nhất

Bộ Tư pháp vừa công bố tài liệu thẩm định Nghị định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông trong lĩnh vực giao thông đường bộ; trừ điểm, phục hồi điểm giấy phép lái xe (GPLX). Dự thảo này do Bộ Công an chủ trì soạn thảo.

CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên Huế kiểm tra nồng độ cồn người điều khiển phương tiện xe máy. Ảnh: Đ.X

Tại dự thảo, các ngưỡng vi phạm nồng độ cồn tiếp tục được xác định như quy định hiện hành, gồm: thấp nhất là chưa vượt quá 50mg/100ml máu hoặc 0,25mg/lít khí thở, tiếp theo là vượt quá 50mg đến 80mg/100ml máu hoặc vượt quá 0,25mg đến 0,4mg/lít khí thở, cao nhất là vượt quá 80mg/100ml máu hoặc vượt quá 0,4mg/lít khí thở.

Về mức phạt tiền, đối với người điều khiển ô tô, dự thảo đề xuất vi phạm ngưỡng thấp nhất sẽ bị phạt 06 - 08 triệu đồng và bị trừ 03 điểm GPLX, ngưỡng tiếp theo phạt 16 - 18 triệu đồng và bị trừ 10 điểm GPLX, ngưỡng cao nhất phạt 30 - 40 triệu đồng và trừ 12 điểm GPLX (trừ hết sạch điểm).

Đối với người điều khiển xe máy, dự thảo đề xuất vi phạm ngưỡng thấp nhất sẽ bị phạt 02 - 03 triệu đồng và bị trừ 03 điểm GPLX, ngưỡng tiếp theo phạt 04 - 05 triệu đồng và bị trừ 10 điểm GPLX, ngưỡng cao nhất phạt 06 - 08 triệu đồng và trừ 12 điểm GPLX (trừ hết sạch điểm).

Như vậy, so với quy định hiện hành tại Nghị định 100/2019/NĐ-CP (sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 123/2021/NĐ-CP), mức phạt tiền đối với hành vi vi phạm nồng độ cồn theo đề xuất của Bộ Công an không có gì thay đổi.

Điểm mới đến từ việc trừ điểm GPLX thay vì tước GPLX. Theo đó, nếu vi phạm nồng độ cồn ở ngưỡng thấp nhất hoặc ngưỡng thứ hai, tài xế sẽ bị trừ điểm GPLX và tiếp tục được điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Chỉ khi vi phạm ở ngưỡng cao nhất, tài xế mới bị trừ hết điểm. Đề xuất này có phần "dễ thở" hơn hiện nay, khi mà chỉ cần vi phạm nồng độ cồn là sẽ bị tước GPLX.

Trước đó, hồi tháng 8, Bộ Công an công bố dự thảo lần 2 Nghị định nêu trên, nhằm lấy ý kiến rộng rãi từ người dân và các cơ quan, tổ chức.

Tại dự thảo này, Bộ Công an đề xuất giảm mức phạt tiền đối với ngưỡng vi phạm nồng độ cồn thấp nhất. Trong đó, với người điều khiển ô tô, mức phạt giảm còn 800.000 đồng đến 01 triệu đồng; với người điều khiển xe máy, mức phạt giảm còn 400.000 - 600.000 đồng. Các ngưỡng vi phạm còn lại, mức phạt vẫn giữ nguyên.

Đề xuất trên nhận được nhiều ý kiến ủng hộ, vì cho rằng việc giảm mức phạt tiền như vậy là phù hợp với tính chất, mức độ hành vi vi phạm.

Tuy nhiên, ở dự thảo mới nhất được gửi Bộ Tư pháp thẩm định, Bộ Công an đã rút đề xuất giảm mức phạt tiền đối với ngưỡng vi phạm nồng độ cồn thấp nhất, thay vào đó là giữ nguyên mức phạt hiện hành như đã nêu.