Bồ Đào Nha vs Thổ Nhĩ Kỳ (2h45 ngày 25/3): Căng thẳng giành tấm vé duy nhất

Bồ Đào Nha sẽ có cuộc chạm trán Thổ Nhĩ Kỳ trong trận đấu thuộc khuôn khổ bán kết play-off Word Cup 2022 khu vực châu Âu sẽ diễn ra vào rạng sáng ngày 25/3 (giờ Việt Nam) và được trực tiếp trên kênh ON Football, ON, ON Sports TV. Đội giành chiến thắng trong cặp đấu này sẽ đụng độ Italia hoặc Bắc Macedonia ở trận chung kết play-off. Trước khi trận đấu này diễn ra, đội chủ nhà Bồ Đào Nha đã gặp những tổn thất lớn về lực lượng. Bồ Đào Nha đang không có phong độ thật sự ấn tượng trước khi bước vào trận bán kết play-off. Đoàn quân của HLV Fernando Santos không thắng trong 2 trận đấu gần nhất khi để những đối thủ chiếu dưới như Ireland cầm chân và Serbia đánh bại.

Giữa Bồ Đào Nha và Italia, chỉ có 1 đội được dự World Cup 2022.

Cùng với đó, Bồ Đào Nha sẽ không có được lực lượng mạnh nhất trong trận đấu sắp tới khi những trụ cột nơi hàng thủ như Ruben Dias, Pepe hay Joao Cancelo đều sẽ vắng mặt do chấn thương, Covid-19 và án treo giò. Cũng chính vì lý do này, Bồ Đào Nha sẽ phải lấy tấn công bù phòng thủ ở trận đấu tới, những ngôi sao như Cristiano Ronaldo, Joao Felix, hay Bernardo Silva đang rất được NHM kỳ vọng.

Phía bên kia chiến tuyến, Thổ Nhĩ Kỳ lại đang cho thấy sự khởi sắc trong giai đoạn vừa qua. Đoàn quân của HLV Stefan Kuntz đang có chuỗi 3 trận thắng liên tiếp và ghi đến 10 bàn vào lưới các đối thủ ở những trận đấu này. Bên cạnh đó, Thổ Nhĩ Kỳ cũng có đầy đủ quân số cho cuộc chạm trán sắp tới. Những ngôi sao hàng đầu đều đang sung sức và sẵn sàng xuất trận. Về tương quan lực lượng, Thổ Nhĩ Kỳ đang được đánh giá nhỉnh hơn so với Bồ Đào Nha. Dẫu vậy, với điểm tựa sân nhà cùng quyết tâm cao độ của Ronaldo và các đồng đội, Bồ Đào Nha chắc chắn sẽ gây nên không ít khó khăn cho những vị khách.

Nhìn chung, Bồ Đào Nhà với điểm tựa sân nhà cùng dàn sao đắt giá đang được đánh giá nhỉnh hơn đôi chút so với Thổ Nhĩ Kỳ. Dẫu vậy, với những bất ổn về lực lượng cùng lối chơi thiếu gắn kết, Selecao được nhận định sẽ phải đối diện với nhiều khó khăn khi Thổ Nhĩ Kỳ đang sở hữu phong độ ấn tượng. Tấm vé đi tiếp chỉ có một và tất cả sẽ được định đoạt sau 90 phút (và có thể hơn thế) trên SVĐ Dragao. Đội giành chiến thắng trong trận đấu lần này sẽ phải chạm trán Italia hoặc Bắc Macedonia trong trận chung kết play-off World Cup 2022 khu vực châu Âu. Để khích lệ tinh thần các đồng đội, trên trang cá nhân của mình, Cristiano Ronaldo đã có những tuyên bố đanh thép.

Cụ thể, chân sút 37 tuổi cho hay: "Tập trung toàn lực cho World Cup 2022. Tự hào đại diện cho Bồ Đào Nha như mọi khi. Chúng tôi biết con đường phía trước không hề dễ dàng, chúng tôi dành sự tôn trọng tối đa cho những đối thủ mà chúng tôi sắp đối mặt và những người có cùng mục tiêu với chúng tôi. Nhưng, cùng nhau, chúng tôi sẽ chiến đấu để đưa Bồ Đào Nha trở lại đúng vị thế".

Nhánh C được coi là nhánh đấu "tử thần" khi mà 2 nhà vô địch Euro gần nhất là Italia và Bồ Đào Nha cùng với Thổ Nhĩ Kì cũng như là Bắc Macedonia cạnh tranh cho tấm vé duy nhất tham dự VCK giải đấu danh giá nhất thế giới cấp độ đội tuyển quốc gia diễn ra vào mùa đông năm nay.

Nhánh B sẽ là nơi tranh tài của những đội bóng có trình độ tương đương nhau khi Nga, Thụy Điển, Ba Lan hay Cộng hòa Czech đều có khả năng giành vé đến Qatar. Nhánh A chỉ diễn ra trận đấu giữa xứ Wales vs Áo. Các trận đấu bán kết, chung kết của nhánh B, C của Vòng loại World Cup 2022 khu vực Châu Âu đều được trực tiếp trọn vẹn trên hệ thống VTVcab.