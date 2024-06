Bộ GDĐT họp báo chốt vấn đề "hot" thi tốt nghiệp THPT chương trình cũ, tiết lộ đề thi năm 2025

Thi tốt nghiệp THPT năm 2024: Không lộ, lọt đề thi

Chiều 28/6, Bộ GDĐT đã tổ chức họp báo về kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024. Thứ trưởng Bộ GDĐT Phạm Ngọc Thưởng, Trưởng Ban Chỉ đạo cấp quốc gia Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 chủ trì họp báo.

Trước vấn đề về lộ đề thi, trùng ngữ liệu, đề thi bị mờ, câu hỏi gây tranh cãi trong đề thi tốt nghiệp THPT năm 2024, ông Nguyễn Ngọc Hà, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng, Bộ GDĐT, thông tin: "Đến thời điểm hiện tại, chúng tôi khẳng định đề thi năm nay không có hiện tượng lộ, lọt.

Thứ trưởng Bộ GDĐT Phạm Ngọc Thưởng chủ trì họp báo. Ảnh: Bộ GDĐT

Về ngữ liệu sử dụng trong đề thi những năm gần đây đều có tiêu chí, tính giáo dục và định hướng rõ ràng. Đề thi nói chung và đề thi tiếng Anh, Văn đều sử dụng ngữ liệu tin cậy trong các sách, báo uy tín.

Bên cạnh những gợi ý, hướng dẫn chấm thi thì cũng có phần mở. Nếu thí sinh trả lời đúng định hướng, có tính chất phát triển thì sẽ xem xét để "chấm mở".

Đối với những đề thi bị in mờ, Bộ GDĐT sẽ giao cho Ban chỉ đạo thi tỉnh Đắk Lắk báo cáo và có phương án xử lý. Với những câu hỏi gây tranh cãi, Ban chỉ đạo thi vẫn tiếp tục tiếp nhận ý kiến và cập nhật thông tin".

Ông Nguyễn Ngọc Hà, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng thông tin về đề thi tại họp báo. Ảnh: Bộ GDĐT

Nói về vai trò của kỳ thi tốt nghiệp THPT, GS.TS Huỳnh Văn Chương, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, cho hay: "Vai trò của kỳ thi tốt nghiệp THPT thực hiện 3 mục tiêu là xét tốt nghiệp, đánh giá quá trình dạy và học của các địa phương và xét điểm thi tốt nghiệp. Đề thi hướng đến đánh giá năng lực, vận dụng và vận dụng cao vì vậy kỳ thi tốt nghiệp THPT vẫn là cơ sở của nhiều trường đại học sử dụng để xét tuyển. Thực tế hiện nay các trường vẫn lấy trên 65% phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT".

GS.TS Huỳnh Văn Chương khẳng định kỳ thi đã diễn ra thành công, đúng kế hoạch. Ảnh: Bộ GDĐT

Thiếu tướng Trần Đình Chung, Phó Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ, Bộ Công an, thông tin: "Theo Quy chế phối hợp của Bộ Công an và Bộ GDĐT, nhiều trường hợp đã bị xử lý vì vi phạm Quy chế thi; trong đó chủ yếu mang điện thoại và tài liệu vào phòng thi. Năm nay, Bộ Công an đã tập huấn để cán bộ làm thi nhận biết các thiết bị gian lận thi cử nhưng chưa phát hiện thấy thí sinh gian lận thi bằng thiết bị công nghệ cao.

Về thông tin lộ đề thi Ngữ văn vào tối 26/6, trên cơ sở thông tin của Bộ GDĐT, Bộ Công an đã rà soát tìm ra đối tượng tung tin thất thiệt này. Nam sinh này đã thừa nhận mình tự dựng clip, đồng thời cam kết không tái phạm. Thời gian tới, nếu tiếp tục phát hiện thêm thông tin, Bộ Công an sẽ điều tra, rà soát theo quy định".

Thiếu tướng Trần Đình Chung cho biết: "Thời gian tới, nếu tiếp tục phát hiện thêm thông tin gian lận thi cử, Bộ Công an sẽ điều tra, rà soát theo quy định". Ảnh: Bộ GDĐT

Thứ trưởng Bộ GDĐT Phạm Ngọc Thưởng đánh giá: "Đề thi năm nay giữ nguyên cấu trúc nhưng có độ mở, phân hóa. Trong quá trình làm bài thí sinh sẽ có sáng tạo và những bài đạt 8, 9 và 10 điểm là những bài các em có sự đột phá đặc biệt, được 2 cán bộ chấm thi công nhận.

Kỳ thi năm 2025 sẽ khác vì ngữ liệu sẽ có trong nhiều bộ sách giáo khoa hoặc bên ngoài nhằm giúp các em phát huy phẩm chất chứ không phải học tủ, học lệch, đoán đề. Kỳ thi sẽ đảm bảo giảm áp lực, giảm thời gian, giảm tốn kém nhưng vẫn đảm bảo chất lượng cho các trường đại học sử dụng, tạo điều kiện cho học sinh vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn sử dụng kết quả thi vì không có điều kiện, kinh tế để tham dự nhiều kỳ thi.

Đây là kỳ thi lớn, tính rủi ro cao nhưng hiện tại kỳ thi đã tổ chức an toàn, đúng kế hoạch, nghiêm túc".

Quy trình chấm thi tốt nghiệp THPT 2024 chặt chẽ, nghiêm túc



Năm nay, tổng số thí sinh đăng ký dự thi là: 1.071.393. Trong đó, số thí sinh đăng ký trực tuyến là 1.014.020, chiếm 94,66% tổng số thí sinh; số thí sinh đăng ký trực tiếp là 57.373, chiếm 5,34%. Tổng số thí sinh tự do là 46.978, chiếm 4,38%.

Tổng số Điểm thi: 2.323; tổng số phòng thi: 45.149. Các Điểm thi đặt tại địa phương nơi thí sinh theo học đã giúp thí sinh không phải di chuyển xa, không phải lo chỗ ăn ở, tạo tâm thế bình tĩnh, tự tin hơn khi làm bài, đồng thời không gây áp lực về giao thông tại các thành phố lớn.

Số liệu thí sinh dự thi và vi phạm kỷ luật trong các buổi thi:

Môn thi/Bài thi Tổng số phòng thi Tổng số ĐKDT Tỷ lệ thí sinh dự thi Tình hình vi phạm kỷ luật của thí sinh Năm 2024 Năm 2023 Khiển trách Cảnh cáo Đình chỉ Đình chỉ Ngữ Văn 45.149 1.054.601 99.62% 2 1 12 12 Toán 44.775 1.050.224 99.61% 1 2 4 Vật lí 15.551 346.925 99.66% 1 11 Hóa học 15.552 347.846 99.60% 2 Sinh học 15.549 343.325 99.75% 4 Lịch sử 30.574 709.726 95.32% 2 11 Địa lí 30.574 708.143 95.22% 1 Giáo dục công dân 30.055 585.610 95.06% 1 Ngoại ngữ 41.137 917.713 99.62% 1 3 TỔNG SỐ 3 1 26 41

Mặc dù khâu tổ chức thi tốt nghiệp THPT năm 2024 đã hoàn thành, tuy nhiên, sau đó, Bộ GDĐT tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn và tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát bảo đảm thực hiện tốt các khâu chấm thi, đối sánh dữ liệu điểm thi, công bố kết quả thi, phúc khảo bài thi, xét công nghiệp tốt nghiệp THPT cho thí sinh và tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non năm 2024.

PGS.TS Huỳnh Văn Chương cho biết, các đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo thi cấp quốc gia và 63 đoàn kiểm tra chấm thi của Bộ GDĐT sẽ thực hiện kiểm tra công tác chấm thi ở 63 Hội đồng thi trong suốt thời gian diễn ra hoạt động này để tăng cường tính nghiêm minh của công tác chấm thi.

Các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện chặt chẽ, nghiêm túc quy trình chấm thi tự luận, chấm thi trắc nghiệm và phúc khảo bài thi bảo đảm đúng quy chế và hướng dẫn của Bộ GDĐT, có camera giám sát phòng chấm thi 24/24 giờ; Tăng cường củng cố hạ tầng công nghệ thông tin để việc công bố kết quả thi được thuận lợi, không xảy ra tình trạng nghẽn mạng. Đồng thời, sẵn sàng hỗ trợ thí sinh thay đổi nguyện vọng đăng ký xét tuyển đại học, cao đẳng sau khi có kết quả thi; Triển khai xét công nhận tốt nghiệp THPT cho thí sinh bảo đảm đúng quy chế. Trong đó, tập trung rà soát kỹ thông tin dữ liệu đăng ký thi và xét công nhận tốt nghiệp THPT.

Các cơ sở giáo dục đại học tiếp tục phối hợp thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra các khâu chấm thi của Kỳ thi theo kế hoạch và điều động của Bộ GDĐT; Chuẩn bị tốt các điều kiện để thực hiện công tác tuyển sinh ngay sau kết thúc Kỳ thi: Cung cấp đầy đủ thông tin tuyển sinh của trường; kịp thời hỗ trợ thí sinh trong việc giải đáp các thông tin liên quan đến tuyển sinh; bố trí đầy đủ cơ sở vật chất kỹ thuật, nhân lực cho công tác xét tuyển; vận hành tốt các phần mềm tuyển sinh; xây dựng các giải pháp phù hợp với thực tế của đơn vị để tuyển sinh thuận lợi và hiệu quả.